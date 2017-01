शह-मात के खेल में भाजपा भारी

देहरादून विशेष संवाददाता

First Published:16-01-2017 10:15:22 PM Last Updated:16-01-2017 10:15:22 PM

भाजपा उत्तराखंड में 2012 में मात्र एक विधायक कम होने के कारण सरकार नहीं बना पाई थी। पांच साल बाद जब वह चुनाव लड़ने जा रही है तो पार्टी के पास मौजूदा विधानसभा के अपने विधायक तो हैं ही। पिछले 10 माह में कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले 11 विधायक भी उसके पाले में खड़े हैं। विपक्षी नेताओं को साथ लाकर अपना पलड़ा भारी कर चुकी भाजपा का लक्ष्य इस बार दो तिहाई सीटें जीतना है। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। खासकर तब कांग्रेस सरकार से भाजपा में आने वालों में एक पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मंत्री और एक वर्तमान मंत्री शामिल हैं। इससे भाजपा के अंदर ही असंतोष का खतरा बढ़ गया है। चार सीटें ऐसी हैं, जहां भाजपा को अपनों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। रुड़की के पूर्व विधायक सुरेश जैन ने पार्टी छोड़कर इस आशंका को बल दिया है। इसके अलावा भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध न लगने देने की चुनौती भी बनी हुई है। पिछले दस माह के भीतर कांग्रेस के 11 विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के सभी पूर्व-वर्तमान मंत्रियों और पूर्व विधायकों की अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसका फायदा चुनाव में भाजपा को हो सकता है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य राज्य में कांग्रेस के बड़े दलित चेहरा माने जाते हैं। उनके भाजपा में आने से चुनाव में कांग्रेस का दलित वोट बैंक खिसकने के प्रबल आसार हैं। खासकर कुमाऊं की सीटों पर यशपाल आर्य के आने से भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है। इनके अलावा कांग्रेस से आए अन्य पूर्व विधायकों का भी अपने-अपने क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ का फायदा भाजपा को मिलना तय है। टिहरी और उत्तरकाशी जिले के साथ ही देहरादून की कुछ सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का राजनीतिक प्रभाव कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। डॉ. हरक सिंह रावत भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे रावत का राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र गढव़ाल के साथ ही कुमाऊं में भी है। इसलिए गढव़ाल की सीटों के साथ ही वे कुमाऊं में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाजपा की चुनौतियां

कांग्रेस के पूर्व विधायकों के आने से उन सीटों पर पहले से चुनाव की तैयारियां कर रहे पार्टी नेताओं को मनाने और बिठाने की चुनौती भी भाजपा आलाकमान के सामने है। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान इन सीटों पर अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए क्या कदम उठाता है। साधने की कोशिश

भाजपा ने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के आने से पार्टी में किसी तरह की नाराजगी की बात से इनकार किया है। पार्टी का मानना है कि किसी नेता की व्यक्तिगत स्तर पर नाराजगी हो सकती है। किसी को टिकट मिलेगा तो किसी को संगठन में महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी। सभी को जिम्मेदारी देकर पार्टी उन्हें सम्मान देगी। यशपाल आर्य

उत्तराखंड में कांग्रेस का दलित चेहरा माने जाते थे, 2007 में मुक्तेश्वर से चुनाव जीत विधानसभा में दी थी दस्तक

2012 में बाजपुर से विधायक चुने गए, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सबसे आगे थे, लेकिन अंत में बहुगुणा बने सीएम

सबसे लंबी अवधि तक उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हरीश रावत से मतभेद के बाद कांग्रेस छोड़ी, भाजपा से जुड़े डॉक्टर हरक सिंह रावत

1991 और 1993 में पौड़ी सीट से विधायक चुने गए, यूपी कैबिनेट में सबसे युवा पर्यटन मंत्री बने

2002 और 2007 में लैंसडौन से चुनाव जीता, उत्तराखंड विधानसभा में नेता विपक्ष का पद संभाला

2012 में रुद्रप्रयाग से विधानसभा पहुंचे, मई 2016 में हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत की, भाजपा में आए रेखा आर्य

2012 में सोमेश्वर सीट से भाजपा-कांग्रेस से टिकट पाने में नाकाम रहने पर निर्दलीय लड़ा विधानसभा चुनाव, हारीं

2014 में सोमेश्वर से विधायक अजय टमटा के लोकसभा सांसद चुने जाने से खाली हुई सीट, कांग्रेस से प्रत्याशी

उपचुनाव जीत विधानसभा में पहुंचीं, 2016 में उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के दौरान रावत के खिलाफ वोटिंग अमृता रावत

2002 में बिरोनखाल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड सरकार में ऊर्जा, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याणा मामलों की मंत्री बनीं

2007 में बिरोनखाल से लगातार दूसरी बार और 2012 में रामनगर से विधायक चुनी गईं, सीएम रावत से मतभेद के बाद पति सतपाल महाराज के साथ भाजपा में शामिल हुईं विजय बहुगुणा

1990 के दशक में बॉम्ब हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए

2007 में टिहरी उपचुनाव जीत लोकसभा पहुंचे, 2009 में दोबारा सासंद चुने गए

मार्च 2012 में मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड आपदा में राहत कार्यों को लेकर आलोचनाओं के बाद इस्तीफा ये पूर्व विधायक भी भाजपा से जुड़े

शैलेंद्र मोहन, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, प्रदीप बत्रा, शैला रानी रावत, उमेश शर्मा

