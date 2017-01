बायोलॉजी: परिभाषा और तथ्यों की समझ से ही बनेगी बात

श्रीकांत दुबे, बायोलॉजी टीचर

First Published:11-01-2017 10:28:11 PM Last Updated:11-01-2017 10:28:11 PM

वर्ष 2017 सही मायने में मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लागू होने का साल होगा। उम्मीदवारों को बीते साल की तरह नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के दायरे और कई प्रवेश परीक्षाओं के कानूनी मसलों से उपजी कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ेगा। अब ‘नीट’ में मिली रैंक ही देश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की सीट का हकदार तय करेगी। हालांकि एम्स सहित कुछ केंद्रीय संस्थान ‘नीट’ से इतर प्रवेश परीक्षाएं जारी रख सकते हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों के पास मेडिकल या डेंटल सीट के लिए उम्मीदवारी के एक से दो मौके ही रहेंगे। इसलिए ‘नीट’ की तैयारियों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसमें एक बार चूकने का अर्थ, एक शैक्षणिक वर्ष खराब कर लेना होगा। ‘नीट’ के संभावित आयोजन में अभी पांच महीने का वक्त बाकी है। तैयारी के नजरिए से यह वक्त कम नहीं है। इन्हें समझकर बनाएं रणनीति

- ‘नीट’ का पाठ्यक्रम सीबीएसई के ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आधारित होता है। 180 प्रश्नों की इस परीक्षा में 90 प्रश्न अकेले बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, बाकी 45-45 प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसलिए तैयारी के दौरान बायोलॉजी को ज्यादा वक्त देना आवश्यक है।

- प्रवेश परीक्षा में बायोलॉजी से पूछे जाने वाले प्रश्नों का आधार एनसीईआरटी के 38 चैप्टर होते हैं, जो ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के बायोलॉजी के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इनमें से 22 चैप्टर सिर्फ ग्यारहवीं कक्षा के होते हैं। इस कारण परीक्षा में शामिल ग्यारहवीं के प्रश्नों का अनुपात, बारहवीं के प्रश्नों की तुलना में ज्यादा होता है। इस तथ्य पर बारहवीं के छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रवेश परीक्षा से पहले बोर्ड परीक्षा में भी शामिल होना है। ऐसे परीक्षार्थियों को अपनी सहूलियत के अनुसार तैयारी का वक्त तय करना चाहिए, ताकि दोनों परीक्षाओं की तैयारियां साथ-साथ जारी रह सकें।

- प्रवेश परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका संबंध एक से ज्यादा चैप्टर के विषयों से होता है। इसलिए किसी चैप्टर को पढ़े बिना छोड़ने की गलती न करें। बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षार्थी कई बार ऐसे चैप्टर को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनसे कम प्रश्नों या कम अंकों के प्रश्नों के आने की संभावना होती है। यह तरीका बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को भले ज्यादा प्रभावित न करे, मगर प्रवेश परीक्षा में रैंक को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान रखें प्रवेश परीक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता। किसी भी वर्ष किसी भी चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए पाठ्यक्रम के हर चैप्टर को पूरा महत्व दें। - पिछले कुछ वर्षों में आयोजित सीबीएसई की मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं पर गौर करें तो बायोलॉजी की कुछ यूनिट और चैप्टर अंकों की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आएंगे। इन यूनिट और चैप्टर में प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गनिज्म, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और जेनेटिक्स प्रमुख हैं। लगभग 35 से 40 फीसदी प्रश्न इन यूनिट के चैप्टर से संबंधित होते हैं। - परीक्षा में डायग्राम पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए किताब के हर डायग्राम को कम से कम दस बार बनाकर देखें। इससे डायग्राम को याद रखने में सुविधा होगी। डायग्राम को और बेहतर ढंग से समझने में इंटरनेट पर उपलब्ध थ्रीडी ग्राफिक्स भी उपयोगी हो सकते हैं। - बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिए गए साइंटिफिक नेम और एग्जाम्पल्स को याद रखने पर खास ध्यान दें। परीक्षा की दृष्टि से यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। चार्ट बनाकर इसकी तैयारी करना बेहतर रहेगा। - बाजार में मिलने वाले नोट्स पर निर्भर रहने की बजाए खुद नोट्स बनाएं। हर परीक्षार्थी का एक ही बात को देखने और समझने का तरीका अलग होता है। इसलिए हर चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी समझ से उसके नोट्स तैयार करें। - अच्छी तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबों पर केंद्रित रहना पर्याप्त है, बशर्ते उन्हें तीन से ज्यादा बार दोहराया जाए। किसी चैप्टर को पढ़ते या दोहराते वक्त उसमें शामिल हर छोटी-बड़ी टर्मिनोलॉजी को नोट्स में दर्ज करें। परीक्षा में कई बार मामूली लगने वाले तथ्यों और टर्मों पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।

’ पाठ्यक्रम को एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद एक-एक चैप्टर को दोहराना शुरू करें। जब एक चैप्टर पूरा हो जाए तो उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब दें। यह सिलसिला हर चैप्टर के साथ दोहराएं। हर दिन 50 से 60 प्रश्नों का अभ्यास करें। इससे अपनी कमियों को परखने में मदद मिलेगी। - तैयारी के अंतिम चरण में बीते आठ-दस वर्षों के प्रश्न-पत्रों का अध्ययन करें। इससे प्रश्नों को पूछे जाने की शैली को समझने में आसानी होगी। कई बार परीक्षार्थी प्रश्न को सही से न समझ पाने के कारण उत्तर के गलत विकल्प को मार्क कर देते हैं। इससे बचने के लिए दो-दो दिन के अंतर पर मॉक टेस्ट दें। - संभव हो तो कम से कम पांच वर्षों के सीबीएसई के प्रश्नपत्रों को हल करें। इससे तेजी से प्रश्नों को समझने और तुरंत उत्तर देने में आसानी होगी। यह कवायद परीक्षा के दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन के लिए समय बचाने में भी मददगार होगी। इसका एक और लाभ खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के रूप में मिलेगा। परीक्षाओं को न भूलें

बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत में करीब तीन महीने रह गए हैं। इसलिए बारहवीं के हर चैप्टर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की किताबों में दिए गये प्रश्नों का जवाब लिखकर दें। जवाब देने से पहले प्रश्नों को ठीक से पढ़ें, फिर तय शब्द सीमा में उसका जवाब लिखें। कई बार परीक्षार्थी प्रश्न को ठीक से न समझ पाने के कारण उसका सटीक उत्तर नहीं लिख पाते। इस कारण उन्हें अंकों में कटौती का सामना करना पड़ता है। प्रश्नपत्रों की ‘टेन ईयर’ गाइड की मदद लेकर इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों के पैटर्न (प्रारूप) और उनकी भाषा को समझने में आसानी होगी। साथ ही तीन घंटे की अवधि में सभी प्रश्नों का जवाब लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा।

उपयोगी पुस्तकें

- मॉडन्र्स एबीसी बायोलॉजी

(लेखक : डॉ. बीबी अरोड़ा और एके सभरवाल) - ट्रूमेंस एलिमेंटरी बायोलॉजी

(लेखक: केएन भाटिया और एमपी त्यागी) - ट्रूमेंस ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी

(लेखक : डॉ. एमपी त्यागी, डॉ. जेपी गोयल और डॉ. अरविंद गोयल) - एस चांद बायोलॉजी

(लेखक : डॉ. पीएस वर्मा और डॉ. बीपी पांडे) - टुगेदर विद बायोलॉजी

(लेखक: एस वेणुगोपाल) - दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी

(लेखक : केएन भाटिया और के भाटिया) प्रस्तुति: अनुभव चतुर्वेदी

