मैथ्सः अभ्यास दिलाएगा अच्छे नंबर

अनुभव चतुर्वेदी

First Published:19-01-2017 12:26:32 AM Last Updated:19-01-2017 12:26:32 AM

सौरभ सिंह, एचओडी मैथमेटिक्स, केल्विन इंस्टीट्यूट, दिल्ली अप्रैल 2017 से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन शुरू हो जाएगा। परीक्षार्थियों के सामने अपनी किस्मत आजमाने के लिए जेईई (मेन) सहित कई राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। इन सभी परीक्षाओं में मैथ्स की भूमिका समान रूप से अहम होगी। इस अहमियत को अपनी मजबूती बनाकर प्रवेश परीक्षाओं में सफलता की राह आसान की जा सकती है। आइए जानते हैं, कैसे- इन बिंदुओं में ढालें अपनी तैयारी

टाइम मैनेजमेंट हर प्रवेश परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैथ्स की अच्छी तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाकर पढ़ना जरूरी है। ध्यान रखें कि उन चैप्टर को ज्यादा वक्त मिले, जिनमें अपनी स्थिति कमजोर हो। - एनसीईआरटी की ग्यारहवीं और बारहवीं की किताबों को पहले अच्छे से पढ़ें। हर चैप्टर के बाद उसके सभी प्रश्नों को हल करें। छोटे-बड़े सभी फॉर्मूले हर वक्त जेहन में रहें। एनसीईआरटी पर अच्छी पकड़ होने से प्रवेश परीक्षाओं के स्तर के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। जेईई (मेन) में काफी फायदा होगा, क्योंकि कई प्रश्न सीबीएसई स्कूली पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार करता है। - किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने और समझने के बाद उस पर आधारित ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करें। इससे अपनी समझ को परखने और कमजोरियों को जानने का मौका मिलेगा। प्रश्नों के लिए किसी स्तरीय किताब का ही चयन करें। इनमें हर चैप्टर पर सैकड़ों प्रश्न उपलब्ध होते हैं, जो कठिनाई के स्तर के आधार पर तीन लेवल में बंटे होते हैं। लेवल-1 के प्रश्न आसान होते हैं, तो लेवल-2 के प्रश्न इनसे थोड़े मुश्किल। जेईई (मेन) में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्नों का स्तर इन्हीं दो लेवल के प्रश्नों के इर्द-गिर्द होता है। लेवल-3 के प्रश्न विशेष रूप से जेईई (एडवांस्ड) के उम्मीदवारों के लिए उपयोगी होते हैं। - एक कॉन्सेप्ट को समझें और उस पर आधारित लेवल-1 के 30 से 40 प्रश्नों को जरूर हल करें। इनके हल में न के बराबर गलतियां रहने पर ही लेवल-2 के प्रश्नों का रुख करें। लेवल-2 के प्रश्नों को तब तक हल करते रहें, जब तक अपने प्रदर्शन सेसंतुष्ट न हो जाएं। जब लगने लगे कि प्रश्नों के हल में गलतियां कम हो रही हैं और 70% तक प्रश्न हल हो रहे हैं, तभी लेवल-3 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। भूलकर भी लेवल-1 से सीधा लेवल-3 के प्रश्नों पर न आएं। लेवल-3 के प्रश्नों का स्तर काफी अलग होता है। इन्हें हल करने के लिए संबंधित कॉन्सेप्ट की बारीकियों पर गहरी पकड़ की जरूरत होती है। लिहाजा सीधे लेवल-3 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास असफलता की दशा में आत्मविश्वास डिगा सकता है। - अब परीक्षाओं में सीधे-सीधे फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्नों की जगह कई कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों ने ले ली है। प्रश्नों में दो या उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट शामिल किए जाने लगे हैं। मसलन कोई एक प्रश्न डिटरमिनेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट पर आधारित हो सकता है, तो कोई डिफरेंसिएशन और इंटिग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हर कॉन्सेप्ट का बेहतर इस्तेमाल आना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करके पकड़ को मजबूत बनाएं। - मैथ्स में अच्छे अंक लाने के लिए कैलकुलेशन में तेजी और सटीकता का होना बहुत जरूरी है। कई बार प्रश्न का सही हल सोच लेने के बाद भी कैलकुलेशन की छोटी गलतियां मेहनत बेकार कर देती हैं और परीक्षार्थी इसी भ्रम में रह जाते हैं कि उन्होंने सही उत्तर दिया है। ऐसा होता है, क्योंकि प्रश्न के साथ उपलब्ध उत्तर के विकल्पों में परीक्षार्थियों के गलत उत्तर वाले कुछ विकल्प भी शामिल रहते हैं। प्रश्न तैयार करने वाले जानते हैं कि परीक्षार्थी कहां-कहां चूक कर सकते हैं। इसलिए वह उत्तर के विकल्पों में उन विकल्पों को भी शामिल कर देते हैं, जो गलतियां करने से प्राप्त हो सकते हैं। लिहाजा अपनी कैलकुलेशन को जांचते रहें। - ग्यारहवीं और बारहवीं के सभी फॉर्मूलों को लिखकर कुछ आकर्षक चार्ट बनाएं। उन्हें स्टडी रूम के साथ घर की उन जगहों पर भी लगाएं, जहां ज्यादा वक्त बिताते हों। इससे फॉर्मूलों को लगातार जेहन में बनाए रखना आसान होगा। इस तरह के चार्ट को मोबाइल फोन का वॉलपेपर बना सकते हैं। फोन में सेव कर सकते हैं। - पढ़ाई करते वक्त अपनी सुविधा से कुछ समय उन चैप्टर के लिए भी निकालें, जिन्हें 10 दिन या एक महीना पहले पढ़ चुके हों। दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि नए पढ़े विषयों के साथ पुराने विषय भी हर समय याद रहें। - पढ़ते वक्त कुछ यूनिट और चैप्टर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि प्रवेश परीक्षा में अंकों और उपयोग (कॉन्सेप्ट के) की दृष्टि से इनकी भूमिका अहम होती है। इनमें कैलकुलस, को-ऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिकल लॉजिक आदि प्रमुख हैं। कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं, जिनसे आमतौर पर काफी मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोबैबिलिटी और पम्र्युटेशन एंड कॉम्बिनेशन को इस रूप में देखा जा सकता है। इन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करते वक्त लेवल-1 और लेवल-2 के प्रश्नों पर ही ध्यान दें। प्रवेश परीक्षा के दौरान इन्हें हल करने में तभी समय लगाएं, जब प्रश्न अच्छी तरह समझ आ जाए। इन किताबों की ले सकते हैं मदद

- अरिहंत प्रकाशन की संबंधित किताबें (लेखक : अमित एम. अग्रवाल)

- कम्प्लीट मैथमेटिक्स जेईई मेन (प्रकाशक : मैक ग्रा हिल एजुकेशन)

- एडुवाइजर्स एल्जेब्रा फॉर जेईई मेन एंड एडवांस्ड (लेखक: डॉ. के.सी सिन्हा)

- को-ऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर जेईई मेन एंड एडवांस्ड (लेखक : डॉ. एस.के गोयल) बोर्ड परीक्षा पर भी दें खास ध्यान

वर्ष 2017 में होने वाली जेईई (मेन) के लिए उन्हीं परीक्षार्थियों को योग्य माना जाएगा, जिनके बारहवीं में 75 फीसदी (एससी/ एसटी/ दिव्यांगों के लिए 65%) अंक होंगे या जो अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड के सफल परीक्षार्थियों के टॉप-20 पर्सेंटाइल में शामिल होंगे। जेईई (मेन) के लिए योग्यता का यह पैमाना जेईई (एडवांस्ड) की तरह है। इसलिए इन परीक्षाओं के जरिए नामी इंजीनिर्यंरग कॉलेजों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों और छात्राओं को बोर्ड की परीक्षाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। बोर्ड के प्रश्नों की तैयारी के लिए सीबीएसई के मॉडल पेपर की मदद लें। प्रश्नों को हल करते हुए शॉर्टकट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में अंक सीधे उत्तर देने पर नहीं मिलते। खासकर मैथ्स के प्रश्नों को हल करते समय हर एक स्टेप का अच्छे से जिक्र करें। प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले काफी परीक्षार्थियों में झटपट उत्तर देने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस कारण वह बोर्ड की परीक्षाओं में भी प्रश्नों को कम से कम स्टेप में हल कर देते हैं। इस कारण उन्हें संबंधित प्रश्न के लिए पूरे अंक नहीं मिलते। इस कमी को दूर करने के लिए पूरे स्टेप लिखकर प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। एनसीईआरटी के अलावा लेवल-1 के प्रश्नों का अभ्यास इसमें मददगार हो सकता है।



