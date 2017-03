आंखें कहती हैं सेहत का हाल

कविता देवगन

First Published:31-03-2017 12:30:44 AM Last Updated:31-03-2017 12:30:44 AM

आंखें अलग-अलग प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं। इसी कारण से कई तरह की बीमारियों से वे प्रभावित भी जल्दी होती हैं। हमारे शरीर में कहां क्या बीमारी पल रही है, इसका पता भी ये आंखें दे देती हैं। आंखों की जांच से अपने शरीर में कहां क्या गड़बड़ चल रही है, इसका पता लगाना दरअसल काफी सस्ता उपाय भी है। (आंखों की एक संपूर्ण जांच में 600 से 1000 रुपये ही लगते हैं और समय भी 30 मिनट से एक घंटे के बीच का ही लगता है।) दिल्ली में सेव साइट सेंटर के डायरेक्टर और आई सर्जन राजीव जैन का कहना है कि भले ही आपकी नजर 20/20 यानी कि एकदम ठीक हो, फिर भी आपको साल में कम से कम एक बार आंखों की जांच तो करानी ही चाहिए। आंखों की संरचना में विविध प्रकार के ऊतक शामिल होते हैं, इसीलिए कई तरह की बीमारियों के प्रति उनमें संवेदनशीलता अन्य अंगों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है और इसीलिए बीमारी को पहचानने में भी वे सहायक होती हैं। डॉ. राजीव जैन के अनुसार आंखों के लगभग हर हिस्से से शरीर में बन रही किसी असामान्यता के संकेत मिल सकते हंै। सिस्टेमिक (जिसमें पूरा शरीर प्रभावित होता है, सिर्फ एक अंग नहीं, जैसे उच्च रक्त चाप या इंफ्लुएंजा) प्रकार की असामान्यताओं के लक्षण आंखों की बाहरी सतह (पलकें, कंजक्टिवा और कॉर्निया), आंखों के मध्य भाग (आइरिस) और पृष्ठ भाग (रेटिना) से पता चलते हैं। आंखों के ऊतकों में हो रहे बदलावों का पता लगाना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो रेटिना की रक्त कोशिकाओं में आया परिवर्तन दृष्टिहीनता का कारण भी बन सकता है। बच्चों या बड़ों की आंखों में कुछ खास परिवर्तन दिखने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। एक आंख का घूमना, आंखें बार-बार झपकाना, टीवी देखते हुए व किताब पढ़ते समय आंखें मसलना या फिर आंखों में पानी आने और वस्तु हिलती हुई दिखना जैसे लक्षण आंखों के अलावा शरीर की किसी अन्य समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। थाइरॉएड की समस्या

गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट किंशुक मारवाह कहते हैं, ‘अगर किसी के आंखों के गोले उभरे हुए और बडे़-बड़े हों तो वह थाइरॉएड ग्रंथि की समस्या हो सकती है। यह शरीर में कहीं गंभीर संक्रमण और सूजन का भी संकेत हो सकता है।’ हाई ब्लडप्रेशर

हाई ब्लडप्रेशर में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखता, पर आंखों के डॉक्टर रेटिना की जांच से इसका पता लगा लेते हैं। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट किंशुक मारवाह कहते हैं, ‘हम उच्च रक्तचाप को आंखों में देख सकते हैं, क्योंकि इसके कारण रेटिना की धमनियों में चांदी जैसी और तांबे के रंग की आभा आ जाती है, जिसे हम कॉपर वायरिंग कहते हैं। उच्च रक्तचाप का संबंध कभी-कभी आंखों की मांसपेशियों के लकवे से भी पाया गया है।’ डायबिटीज

हाई ब्लड शुगर के कारण रेटिना से जुड़ी नसों में रक्त संचार बाधित होकर आंखों की नसों को कमजोर कर सकता है। अपोलो हॉस्पिटल की कंसल्टेंट ऑप्थैल्मोलॉजी उमा मैलिआ कहती हैं, ‘डायबिटिक रेटिनोपैथी नजर कमजोर होने का एक बड़ा कारण है।’ कैंसर

डॉ. राजीव जैन कहते हंै कि ब्रेन ट्यूमर के कारण आंखों की ऑप्टिक नर्व में सूजन आ जाती है, जो दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आंखों की जांच के दौरान अगर ऑप्टिक नर्व में सूजन पाई जाती है तो डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर की आशंका के कारण न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की बात भी करते हैं। अधिक तनाव

आंखों की पुतलियों में कई बार छाला या फुंसी हो जाती है। यह सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी के लक्षण हंै। बॉडी पर मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ जाने से रेटिना से छाला या फुंसी बनने वाला फ्लुइड निकलने लगता है। डॉ. मारवाह कहते हैं, ‘इस स्थिति में चीजें धुंधली नजर आती हैं या लहरों की तरह हिलती हुई लगती हैं। आमतौर पर यह स्थिति तनाव में कमी आने के कारण ठीक होती जाती है। आथ्र्राइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस

रूमेटाइड आथ्र्राइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस जैसे ऑटोइम्यून रोगों में हमारी प्रतिरोधक क्षमता स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है। इस कारण दर्द व सूजन की समस्या होती है। फलस्वरूप आंखों में लाली, कमजोर दृष्टि, ड्राई आई, केराटाइटिस (कॉर्निया में जलन) व आंखों की मध्य परत यूविया में सूजन आ जाती है। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं

थकान, तनाव और कैफीन के असर के कारण कई बार आंख फड़कने लगती है। लेकिन यह न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर के कारण भी हो सकता है। डॉ. जैन के अनुसार न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे मल्टीपल स्केलेरॉसिस में आंखों की नस, मूवमेंट और दृष्टि में बदलाव आता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर

रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा होने पर आंखों के ऊपरी या निचले हिस्सों पर पीले रंग का उभारयुक्त जमाव देखा जाता है। सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थैल्मोलॉजी उमा मैलिआ के अनुसार, ‘इन्हें जैंथेलाज्मा कहा जाता है। अगर इन दोनों समस्याओं का इलाज नहीं किया जाता है तो उनके कारण रेटिना और बाकी पूरे शरीर की रक्त कोशिकाएं कड़ी हो जाती हैं, जिससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।’ अचानक आंखों में अंधेरा छा जाना भी दिल की समस्या का संकेत हो सकता है।

