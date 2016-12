सोनभद्र : सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण के विरोध में सड़क पर उतरे लोग

सोनभद्र : सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण के विरोध में सड़क पर उतरे लोग

अनपरा/बीना। निज संवाददाता

First Published:22-12-2016 11:43:35 PM Last Updated:22-12-2016 11:50:42 PM

कोयले का सड़क परिवहन कर रहे वाहन चालकों/संचालकों के खिलाफ गुरुवार को जन आक्रोश सड़क पर उतर गया। सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण में भारी इजाफे का आरोप लगा लोगों ने बासी के निकट चक्काजाम कर जमकर विरोध जताया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनीष श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान बासी प्रतिनिधि राजेन्द्र यादव की अगुवाई में चक्का जाम के दौरान वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर बिजलीघरों को कोयला परिवहन कर रहे हाईवा-डम्फरों की लम्बी कतारें लग गयी। सूचना मिलकर पहुंची पुलिस ने लगभग दो घण्टे चले जाम को समाप्त करवाया। एनसीएल की बीना परियोजना प्रबन्धन को दो दिन के भीतर हाईवा-डम्फरों से गिर रहे कोयले पर अंकुश लगाने समेत आधा दर्जन मांगों पर तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए आक्रोशित भीड़ ने अन्यथा की स्थिति में 25 नवम्बर को पुन: चक्का जाम की चेतावनी प्रशासन को दी है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनीष श्रीवास्तव, मदन सिंह केशरी, राजेन्द्र यादव, रमेश पनिका, अनिल पनिका, अरविन्द केशरी, सन्दीप, राजू आदि का आरोप था कि जिला प्रशासन ने अनपरा के विदेशी अतिथिगृह में बीते साल 25 अक्तूबर को बैठक में एनसीएल, उत्पादन निगम, लैन्को, हिण्डाल्को समेत पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये थे कि बगैर मोटी तिरपाल पुख्ता ढंग से ढके खदान के वेटिंग प्वाण्इट से कोई हाईवा-डम्फर बाहर नहीं निकले। पटरियो की नियमित सफाई हो, कोल डस्ट स्विपिंग मशीन से सड़क की सफाई हो, ट्रको-डम्फरों पर खलासी व्यवस्था हो, खड़िया परियोजना से डिबुलगंज तक वाहनों की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक न हो लेकिन वसूली और अधिक ट्रिप के चलते कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा है। स्थानीय लोगों का जीवन खतरे में है। बीते तीन दिनो में एक रेल कर्मी की मौत समेत हाईवा-डम्फरों की चपेट में तीन लोग गम्भीर घायल हो चुके हैं लेकिन प्रशासन और परियोजना प्रबन्धन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।अनियन्त्रित हाईवा ने तोड़े बिजली के तार और खम्बे, दिनभर क्षेत्र की बत्ती रही गुलचित्रपरिचय.गुरुवार की सुबह बासी के निकट हाईवे पर बिजली के तार तोड़कर भाग रहे हाईवा के सामने प्रदर्शन कर रहे बांसी ग्राम सभा के आक्रोशित लोगनोट-समाचार की फोटो 22 यूआरजेड पीआईसी प्रथमअनपरा/बीना। निज संवाददाताकोयला परिवहन कर रहे अनियन्त्रित हाईवा-डम्फरों के मनबढ़ रवैये से परेशान बिजली विभाग ने अनपरा/लैन्को परियोजना व एनसीएल प्रबन्धन से जहां परिवहन संचालको पर अंकुश लगाने की मांग की है वही अनपरा थाने में एक हाईवा चालक के खिलाफ बिजली के खम्बे और तार तोड़ने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी है। अवर अभियन्ता 33/11 केवी बीना उपकेन्द्र वीके सिंह ने बताया कि बुधवार रात ककरी वार्फवाल के निकट हाईवा ने 11 केवी के तार और खम्बे कई स्थानों पर गैर जिम्मेदाराना ढंग से वाहन चालते हुए तोड़ दिये जिससे पूरे औड़ी, अनपरा, बासी, परासी, क्षेत्र की बिजली गुल हो गयी और आक्रोशित लोगों के हंगामा करने से विभाग को काफी परेशानी का सामनाकरना पडा। इससे पूर्व भी 15 दिन के भीतर तीन स्थानों पर हाईवा, डम्फरो द्वारा बिजली के तार-खम्बे तोड़ने की घटनाएं हुई जिनकी शिकायत पुलिस को गयी। इस बाबत स्थानीय सत्य नाराण गुप्ता, बृज मोहन विश्वकर्मा, रन्जीत राम विश्वकर्मा, दल प्रताप विश्वकर्मा, महेन्द्र सिंह, राजेश दुबे, हौसला प्रसाद पाण्डेय, लालता बिहारी सिंह, ददन सिंह, चन्द्रिका प्रसाद, जिया लाल यादव, नन्हे भाटिया, हीरा लाल यादव, सूरज गुप्ता ने तार तोड़कर भाग रहे हाईवा को घेराबन्दी कर पुलिस के हवाले किया। भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और तत्काल हाईवा संचालक के खिलाफ एफआईआर और बिजली की बहाली की मांग की लेकिन दिनभर आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर तोड़े गये तार और खम्बो के कारण देर शाम बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

