मोदी सरकार की योजनाओं को नीतीश दे रहे अपना नाम

सीवान।हिन्दुस्तान संवाददाता

First Published:22-01-2017 10:33:38 PM Last Updated:22-01-2017 10:46:46 PM

जिले में पहली बार हो रही बीजेपी की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में चर्चा का विषय मुख्य रूप से मोदी सरकार की उपलब्धि, नोटबंदी, राज्य में बढ़ते अपराध व नीतीश सरकार पर केन्द्रित रही। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने राज्य सरकार के विकास के दावे को खोखला बताते हुए कहा कि प्रदेश का विकास तभी जाकर संभव है जब राज्य में बीजेपी सत्ता संभालेगी। मोदी सरकार की योजनाओं को नीतीश अपना नाम दे रहे हैं। केन्द्र की योजनाओं को राज्य सरकार के सात निश्चय का नाम देने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राज्य में बढ़ते अपराध, किसानों की बदहाली, बेरोजगार युवकों के साथ राज्य सरकार की अनदेखी पर भी राज्य सरकार की खिंचाई करने में कार्यसमिति में पहुंचे नेताओं ने देरी नहीं की। हालांकि इस दौरान पार्टी के बढ़ते जनाधार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गरीबों के उत्थान के लिए देखा गया स्वपन, विनोबा भावे की दूरगामी सोच, नोटबंदी व मोदी सरकार की गरीबों के लिए चलाई जा रही लोकल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा कार्यसमिति की बैठक के दौरान की गई। बैठक में कालेधन का समर्थन करने वालों पर नोटबंदी का विरोध करने की बात उठी। आंध्र प्रदेश में रेल हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट करते हुए शोक प्रस्ताव भी कार्यसमिति की बैठक में रविवार को पारित किया गया। विकसित व समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य कार्यसमिति के दूसरे व समापन सत्र में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया की चर्चा करते हुए इसके उद्देश्यों व स्वरुप पर चर्चा की। कहा कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से न सिर्फ देश बल्कि देश के प्रत्येक रास्य की तस्वीर बदल कर उसके विकसित व समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए कार्य कर रही। उन्होंने नोटबंदी की चर्चा करते हुए कहा कि कालाधन निकालने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई नोटबंदी एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इसके दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में और अधिक वृहद रूप में देखने को मिलेंगे। उन्होंने नीतीश सरकार की विफलता व केन्द सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का किया आहृान कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा अपराधी तो खुद बिहार सरकार है। कहा कि भले ही सीवान को किसी के कारण बदनामी मिली हो लेकिन उसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व मौलाना महहरुलहक के कारण देश व दुनिया में सम्मान भी मिला है। कहा यह वही सीवान है, जहां अपराध से सीवान ही नहीं महागठबंधन के नेता भी डरते हैं, हालांकि बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ता फिर भी डिगे नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले नौकरी की तलाश में लोग अन्य प्रदेशों में जाते थे लेकिन आज बिहार में बढ़ते अपराध व गिरती विधि-व्यवस्था के कारण प्रदेश छोड़ने को मजबूर हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की पहली बार अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं व पार्टी नेताओं में जोश भरने का भी काम किया। कहा, भले ही अफवाह में फंसकर बीजेपी बिहार में सरकार नहीं बना पाई लेकिन जिस दिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी उस दिन स्वामी विवेकानंद के सपने साकार होंगे। विनोबा भावे की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने नीतीश पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, मजदूर व किसानों का बुरा हाल है। आजादी के बाद नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सात साल के सरकार चलाने की चर्चा करते हुए कहा कि वह समय बिहार का सर्वोत्म समय था। उन्होंने कहा कि जेपी के अनुयायी लालू प्रसाद के बाद अब नीतीश कुमार भी कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। नीतश पर लालू से गले मिलने का आरोप लगाते हुए कहा, कि वह लालू प्रसाद से भी दो कदम आगे बढ़ गए हैं। बैठक में पेश हुआ राजनीतिक व कृषि प्रस्ताव सीवान में बीजेपी की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान दो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए। बीजेपी नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. सीपी ठाकुर ने किया। पूर्व मंत्री श्री ठाकुर व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने विस्तार से इस पर अपनी बात रखी। अपने राजनीतिक प्रस्ताव में सुशील मोदी ने नीतीश सरकार की विफलता पर हमला बोलते हुए राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के अपराध की भी चर्चा की। उन्होंने कृषि प्रस्ताव के माध्यम से नीतीश सरकार पर किसानों की अनदेखी की चर्चा की। कहा सरकार की उदासीनता ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव व बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने इस संबंध में विस्तार से कार्यसमिति में आए सदस्यों को तथ्यों से अवगत कराया। पूर्व राष्ट्रपति व बीजेपी के पहले सांसद को किया नमन बीजेपी अध्यक्ष के रूप में पहली बार सीवान आए व प्रदेश अध्यक्ष के बाद पहली बार बीजेपी कार्यसमिति की बैठक कर रहे प्रदेश अध्यक्ष नित्यांनद राय ने अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान सीवान जिले के महापुरुषों को नमन किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के शिक्षा के महत्व व कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुलहक के साम्प्रदायिक सद्भाव की चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के गढ़ सीवान में बीजेपी के पहले विधायक व पहले सांसद जनार्दन तिवारी की भी चर्चा की जिनका जिले में बीजेपी को आगे बढ़ाने व एक बड़ा आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपरित परिस्थितियों में भी सीवान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया उसका परिणाम आज हमारे बीच है। मौके पर केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, विधानसभा में विरोधी दल के नेता डॉ. प्रेम कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, अश्विनी चौबे, डॉ. सीपी ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख, प्रदेश उपाध्यक्ष लालबाबू प्रसाद, सीवान के सांसद ओमप्रकाश यादव, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद, पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह, पूर्व विधायक रामायण मांझी व डॉ. देवरंजन सिंह, जिला मंत्री राहुल तिवारी, महामंत्री संजय पांडेय, पूर्व जिलाध्यक्ष रामाकांत पाठक, प्रमील कुमार गोप, कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, गोरेयाकोठी के बीजेपी नेता देवेशकांत सिंह, दिल्ली के बीजेपी नेता बी.ए. खान, बीजेपी महिला सेल की जिलाध्यक्ष रंजना श्रीवास्तव, किरण गुप्ता, अनामिका श्रीवास्तव, आशा देवी, मुन्नी देवी, भुअर ओझा, तारेकेश्वर ठाकुर, प्रदीप दूबे, मनोज सिंह, राजेश्वर राज, परशुराम चतुर्वेदी, राजवंश सिंह, अजय सिंह, रामकुमार सिंह, बीजेपी के नगर अध्यक्ष अमित कुमार, प्रदीप कुमार रोज, राजेश श्रीवास्तव, राजीव कुमार सिंह बिट्टू, देवेशकांत सिंह, संजय श्रीवास्तव, धनंजय सिंह, देवेन्द्र गुप्ता, मुकेश कुमार बंटी, प्रशांत दुबे व जयप्रकाश गुप्ता मौजूद थे। किसानों की समस्याओं को ले बीजेपी करेगी धरना-प्रदर्शन सीवान में बीजेपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति के रविवार को समापन पर पार्टी नेता मीडिया से रुबरु हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान हुई चर्चा व पार्टी की भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मनाने व उस दिन सामाजिक कार्यों से जुड़ी हस्ती को सम्मानित करने की बात कही। कहा बीजेपी गरीब व किसान के लिए कार्य करते हुए किसानों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन करेगी। साथ ही प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गरीब बच्चे व गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए व्यवस्था करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बरगलाने व चुनाव के दौरान हर बेरोजगार को 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहंीं पूरा करने का आरोप लगाया। कहा कि नीतीश सरकार के सात निश्चय बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। विधानसभा में विरोधी दल के नेता डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग व मार्केटिंग करने में लगे हैं। जबकि राज्य में अपराध के कारण विकास कार्य ठप है। उन्होंने बजट सत्र में सरकार की विफलता, किसानों की अनदेखी व राज्य में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर विधानसभा में सरकार को घेरने की बात कही। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेन ने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के माध्यम से बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश में अपराध व अपराधियों के खिलाफ लड़ने का संकल्प व्यक्त किया है। कहा कि अपराधी अगर राजनेता बनने का प्रयास करेंगे तो पार्टी इसके खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि सीवान में संपन्न हुई बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान विकसित बिहार व अगले चुनाव में बिहार में सरकार बनाने व लोकसभा की सभी 40 सीट जीतवाने का संकल्प लिया गया है। प्रेस वार्ता में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विनोद नारायण झा, प्रवक्ता संजय मयूख, जिलाध्यक्ष प्रो. अभिमन्यु कुमार सिंह व जिला मंत्री राहुल तिवारी मौजूद थे। नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता मिशन में नीतीश कुमार करें सहयोग बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति में शामिल होने आये पूर्व मंत्री सह सांसद अश्विनी चौबे ने रविवार को मीडिया से बातचीत के क्रम में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्र सरकार के कार्यक्रम को बिहार सरकार का कार्यक्रम बताकर उसका नाम सात निश्चय रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सात निश्चय को लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने 2019 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान में मुख्यमंत्री से सहयोग करने की चर्चा करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सांसद श्री चौबे ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम दरअसल जनता को गुमराह कर खुद को महिमामंडित करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना है। बिहार में छल प्रपंच से महागठबंधन पर सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव-प्रचार के दौरान आरक्षण के नाम पर जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था कायम की जायेगी जिसके तहत आरक्षण का लाभ पा चुके लोगों को दोबारा आरक्षण नहीं मिले। उन्होंने कहा कि दरअसल जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तो शुरू में ही आरक्षण को जमीन पर उतारने की बात कही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्योदय योजना के द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को लाभान्वित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कहा कि प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पैतृक भूमि जीरादेई का विकास न तो पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार कर पाई और न वर्तमान राज्य सरकार। उन्होंने कहा कि जीरादेई को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित करने की जरूरत है। कहा कि जिस सीवान को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व जनसंघ के सीवान में जन्मदाता रहे सीवान के पहले विधायक व सांसद जनार्दन तिवारी के नाम से जाना जाता है, आज उसी जिले का नाम राजनीति व देश में कलंकित हो गया है। बिहार सरकार पर अपराधियों के गोद में खेलने का आरोप अश्विनी चौबे ने लगाया। मौके पर पूर्व विधायक रामायण मांझी, बीजेपी जिला मंत्री राहुल तिवारी, वार्ड पार्षद देवेन्द्र गुप्ता व सारण प्रमंडल के जनसंघ से जुड़े यमुना जी मौजूद थे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web