भ्रष्टाचार खत्म करने और विकास की सोच वाला हो विधायक

सितारगंज। हमारे संवाददाता

First Published:24-01-2017 06:57:29 PM Last Updated:24-01-2017 07:00:57 PM

विधानसभा चुनावों का दंगल शुरू होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। नये जनप्रतिनिधि को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। समस्याओं के निराकरण की उम्मीदें जनप्रतिनिधि से बनी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पार्किंग, सौंदर्यीकरण, रोजगार, सड़क, पानी, प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, किसानों की उपज का मूल्य, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे फिर सामने आये हैं। लोगों का कहना है कि वह इस बार ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो जनता की भावनाओं का सम्मान कर सकें। लेकिन इसके लिए राजनीतिक चेतना हो और मतदाता जागरूक हों। क्योंकि शत प्रतिशत मतदान से अच्छा प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए हर किसी को मतदान जरूर करना होगा। अपने मत का मूल्य समझना होगा। चुनाव में लालच में मतदाता न आये।चाय चौपाल 2017 में मतदान के अब कुछ ही दिन शेष रह गये हैं। मतदाता अब अपने विधायक को चुनने के लिए मन बनाने लग गये हैं। लोग क्षेत्र को मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित देखना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार से परेशान जनता अपने विधायक से उम्मीद लगाये बैठी है।मंगलवार को रामलीला भवन में हिन्दुस्तान आओ राजनीति करें कार्यक्रम के तहत चाय चौपाल लगी। इस दौरान लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना था कि महापर्व पर खुलकर हिस्सेदारी लेनी चाहिये। अस्पतालों में डॉक्टर कब आयेंगे, रेल लाइन से जोड़ने के लिए क्या प्रयास होंगे, सड़कों का जाल, उच्च शिक्षा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, उद्योगों में रोजगार, भ्रष्टाचार रोकने के लिए उनके प्रयास, किसानों की दिक्कतें जैसे मुद्दों पर प्रत्याशी से मतदाता को सवाल पूछने का हक है। इंसेट-उद्योगों से प्रदूषण तो रोजगार क्यों नहींसितारगंज। उद्योगों में रोजागार नहीं मिलना चर्चाओं में छाया रहा। किसान नेता साहब सिंह ने कहा कि प्रदूषित पानी से खेत खलिहान नष्ट हो रहे हैं। प्रदूषित पानी से तमाम बीमारियां क्षेत्र के लोगों को हो रही हैं। लेकिन स्थानीय को रोजगार नहीं के बराबर है। 70 प्रतिशत स्थानीय को रोजगार का जीओ भी लागू नहीं होता है। तमाम सरकारें मौन रहती आयी हैं। राज्यवासी दिहाड़ी के मजदूर बन गये हैं। प्रत्याशियों को अपनी राय साफ रखनी चाहिये। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष पवन बड़सीवाल ने कहा कि फैक्ट्रियों से क्षेत्र की रफ्तार, भीड़ कई गुना बढ़ गई। लेकिन मूलभूत जरूरतें जस कि तस हैं। विधायक को कुछ लोगों के हित साधने के बजाय पूरी विधानसभा के हित साधने के लिए तत्पर रहना चाहिये। इंसेट-विधायक निधि में कमीशनखोरी को भी गम्भीर विषय मानते हैं जागरूक लोगसितारगंज। चाय चौपाल में हुई चर्चा में विधायक निधि में कमीशनखोरी को भी जागरूक लोग विकास में बाधक मानते हैं। उनके अनुसार एक विधायक को पांच वर्ष में 13 करोड़ से अधिक की विधायक निधि मिलती है। राज्य के 71 विधायकों पर यह रकम 920 करोड़ से अधिक होती है। लेकिन हमेशा इस राशि की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। जनता के इस पैसे पर बंदरबांट का आरोप लगता है। इससे भ्रष्टाचार की जड़ भी बताया जाने लगा है। इस राशि का धरातल में न तो इस्तेमाल हो पाता है न ही इसमें नियमों का पालन होता है। जनता का पैसा नेता, ठेकेदार और अधिकारियों में बंदरबांट होती है। चाय चौपाल में चर्चा में कहा कि विधायक जनसेवक होता है। जनमुद्दों का समाधान उसका विजन होना चाहिये। नगर में पार्किंग व्यवस्था हो। पार्क और खेल मैदान बने। पैदल और साइकिल चलाने के लिए अलग से मार्ग बने। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उठाए जाएं। ढुलमुल रवैया वाले विधायक से विकास बाधित होता है। राजेश शैली, शिक्षाविद सिडकुल बनने पर भी सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हुई। छोटी-छोटी समस्याओं का भी 16 वर्षों में समाधान नहीं हुआ। इनमें अतिक्रमण, जाम, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल हैं। विकास करने की सोच रखने वाला विधायक हो। रमेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास के लिए रोडमैप वाले जागरूक व्यक्ति के हाथों में सितारगंज विधानसभा सीट की डोर होगी तभी विकास होगा। हर चुनाव में मुद्दे नहीं बदल रहे हैं। यह चिन्ताजनक है। मुद्दों का समाधान होना चाहिए। गोपाल बिष्ट, शिक्षाविद रोजगार, विकास, हास्पिटल, सड़क जैसी जरुरतें मूलभूत जरुरतें पूरी हो। विधायक की उपलब्धता हो। जिससे जनता मध्यस्तों के बजाय सीधे मिले। विधायक सभी का होता है। बिना भेदभाव के कार्य करे। भुवन भट्ट अध्यक्ष पब्लिक स्कूल ऐसोसियेशन, सितारगंज रेल लाइन, बस स्टेशन, अस्पताल, सड़क, सौंदर्यीकरण के लिए जनता को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विधायकों को तो इसकी पहल करनी चाहिये थी। जागरूक मतदाता अब विधायक प्रत्याशियों की नब्ज टटोलेंगे। दिगम्बर सती, राज्य आंदोलनकारी विधायक निधि आम जनता का पैसा है। जनता के माध्यम से जनता के आदेश से खर्च होना चाहिये। विधायक जनता से जुड़ा होना चाहिये। मूलभूत सुविधा देने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला विधायक होना चाहिए। डॉ ओमकार सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक चाटुकार व ठेकेदारों से घिरे विधायक के बजाय 24 घंटे जनता से सीधे जुड़े रहने वाला विधायक ही क्षेत्र का विकास कर सकता है। कारों के काफिले में चलने वाले से अंतिम छोर के व्यक्ति की विकास की उम्मीद नहीं हो सकती है। एसके त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता युवाओं का रोजगार, किसानों की दिक्कतें, अच्छी शिक्षा, 24 घंटे स्वास्थ्य सेवायें दिलाने वाले विधायक की जरूरत है। विधायक ऐसा हो जो क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हो और उसके पास विकास का रोड मैप हो। जसपाल सिंह कोहली, पूर्व सैनिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए छात्रों को कर रहे हैं जागरूक सितारगंज। सितारगंज पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि बिना लालच के वोट देने के लिए छात्रों के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। लालच में वोट देकर पांच वर्ष तक पछताना पड़ता है। इसके लिए चेतना जगाई जा रही है। डॉक्टर भी मरीज और तीमारदारों को मतदान की उपयोगिता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वकील, व्यापारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। चाय चौपाल में सभी ने उम्मीद जताई कि इस बार मत प्रतिशत बढ़ेगा। चर्चा में सामने आया कि चुनाव से छह माह पहले से ही जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये।

