विरोध किया तो न मिला सम्मान

सोनल मानसिंह, प्रसिद्ध नृत्यांगना

First Published:18-02-2017 10:17:31 PM

एक गांधीवादी परिवार में मेरा जन्म हुआ था, इसलिए हमेशा से मेरी एक सोच रही है। क्या सही और क्या गलत की अच्छी समझ है। मैंने 1975 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले का विरोध किया। इमरजेंसी की तारीफ में किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मैंने मना कर दिया। उस वक्त ‘अनुशासन पर्व’ और ‘बीस सूत्री कार्यक्रम’ जैसे आयोजन किए जा रहे थे। इंदिरा गांधी के करीबी थे यशपाल कपूर, वही इन कार्यक्रमों के कर्ता-धर्ता थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं फिर भी नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि 70 के दशक में जब मेरे समकालीन कलाकारों को पद्म सम्मान दिए गए, तब मुझे यह नहीं दिया गया। कलाकारों को जो सरकारी आवास मिल रहे थे, वह भी मुझे नहीं मिला। सरकारी कार्यक्रमों, रेडियो और दूरदर्शन पर मुझे ‘ब्लैक-लिस्ट’ कर दिया गया। साल 1991 तक मुझे पद्म अवॉर्ड नहीं मिला। फिर 1991 के आखिरी दिनों में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने मुझे प्रोफाइल लेकर राष्ट्रपति भवन बुलाया। उस पर नजर डालने के बाद पूछा- मैंने सुना है कि देश ने तुम्हें सम्मानित नहीं किया? मैंने कहा- ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा- अगर ऐसा है, तो तुम्हारा पद्म अवॉर्ड इस प्रोफाइल में कहां है, बताओ... तुम्हें यह अवॉर्ड मिला है या नहीं? मैंने कहा- नहीं मिला। उन्होंने कहा- मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूं। यह सुनकर मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि बिना मेरे मांगे अगर देश के राष्ट्रपति मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इसके बाद 26 जनवरी को मेरा पद्म भूषण घोषित हुआ। 2003 में पद्म विभूषण की भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई। मेरी एक शिष्या विदेश से आई थी। उसका कार्यक्रम था 27 जनवरी को। मैं मालवीय नगर में उसे रियाज करा रही थी। घर से फोन आया कि बाहर कई टीवी वाले खड़े हैं। मैंने पूछा- मैंने तो किसी को नहीं बुलाया है। एक-दो रिपोर्टर से मैंने बात की। पूछा कि क्या हुआ, मैंने कोई विवादास्पद बात कह दी क्या? जवाब मिला कि नहीं, हम तो बधाई देने आए हैं। आपको पद्म विभूषण मिला है। मैं चौंकी- क्या बात कर रहे हैं? मुझे इसकी जानकारी तक नहीं थी।

सिरी फोर्ट में मानवाधिकार दिवस का एक कार्यक्रम दिसंबर 1998 में हुआ। वहां प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उपस्थित थे। उनका पूरा मंत्रिमंडल और विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। वहां एक महीने पहले मैं तिहाड़ जेल में कैदियों को नृत्य संरचना करा रही थी। अटल जी ने उस कार्यक्रम को देखा, तो वह यकीन ही नहीं कर पाए। उन्हें बताया गया था कि कार्यक्रम में तिहाड़ जेल के कैदी भी हिस्सा लेंगे। तब आखिर में अटल जी पूछ बैठे- अरे भाई, सुना था तिहाड़ के कैदियों के बारे में, लेकिन यहां तो सब बढ़िया कलाकार हैं... वे कहां हैं? फिर मैंने ठहाका भरते हुए उन सबको दिखाया, जो वाकई पहचाने नहीं जा सकते थे। इसके अलावा, मैं दीपावली के पांचों दिन हर एक कैदखाने में एक-एक दिन जाकर अपने ग्रुप के साथ कार्यक्रम करती थी। चूंकि वे कैदी वहां अपने परिवार के साथ दीपावली का उत्सव नहीं मना सकते थे, इसलिए क्यों न हम सब वहां जाकर उनमें आनंद के कुछ क्षण बांटें? मेरी दिवाली ऐसे ही मनती थी। यह 18 दिसंबर, 2003 की बात है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जगमोहन जी ने मुझे फोन किया। उन्होंने बधाई दी कि राष्ट्रपति ने मुझे संगीत नाटक अकादेमी का चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं संगीत नाटक अकादेमी से 1970 के दशक से ही जुड़ी हुई थी। अभी चार महीने ही बीते थे कि एनडीए की सरकार चुनाव हार गई। यूपीए की सरकार आई। मई 2004 में हरकिशन सिंह सुरजीत के कहने पर एनडीए सरकार में नियुक्त किए गए सभी लोगों को हटा दिया गया। इसमें वे लोग भी शामिल थे, जिन्हें सांस्कृतिक जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इसके बाद पूरे एक साल तक मुझे खूब परेशान किया गया। मेरे बारे में खूब उल्टा-सीधा लिखा गया। मुझे भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाई गई। इसके बाद मई में मुझे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बुलवाया। मैं उनसे मिलने गई, तो उन्होंने पिछले कुछ समय के घटनाक्रम पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें इस बदलाव पर हस्ताक्षर करने में बड़ा दुख हो रहा है। मैं मानती हूं कि असल में इन सारी परेशानियों की जड़ है कुछ लोगों की संकुचित मानसिकता। मुझे इस बात का रंज है, जो मैं पहले भी कहती रही हूं। हमारे यहां कितने पूर्वाग्रह हैं? कैसी मानसिकता है? शायद कोई मनोवैज्ञानिक कारण है... इनमें से आप जो चाहे कह लें, लेकिन सच यही है कि समाज पुरुष प्रधान ही है। चाहे राजनीति में गिन लें, चाहे समाज के किसी दूसरे हिस्से में, इस बात को गिनाने की जरूरत नहीं है कि कितने पुरुष मंत्री हैं, कितने राज्यपाल या कितने न्यायाधीश...इसकी तुलना में महिलाओं के बारे में सोच लीजिए। आप पाएंगे कि कहीं कोई तुलना है ही नहीं।

