ठंड से ठिठुरा पलामू, पारा गिरकर पहुंचा 5.8 पर

पलामू का पारा गिरकर 13 जनवरी को अहले सुबह गिरते हुए 5.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिनभर ठंडी हवा बहने से धूप में भी ठंड लगती रही। मौसम विभाग के अगले दो दिनों तक ऐसी ही ठंड रहने का पूर्वानुमान है। इससे शनिवार की सुबह में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नदी और ताल-तलैया में डुबकी लगाना थोड़ा कष्टकर हो गया है। हालांकि कलकल कर बहती कोयल, अमानत, औरंगा, बांकी, बतरे, बटाने, खूंटीसोत, कासीसोत, दानरो, सरस्वती आदि पलामू प्रमंडल की नदियों के तट पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगने वाले मेले की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालु ठंड के बावजूद नदी में डूबकी लगाकर शुरू हो रहे दो महीने के शुभ दिन में मांगलिक कार्य निर्विध्न संपन्न हो इसके लिए इश्वर से कामना भी करेंगे। अग्नि में तिल डालकर उसका ताप ग्रहण करेंगे और तिलकुट, चूड़ा, दही आदि प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करेंगे। बिहार-यूपी से पलामू को अलग करने वाले सोन नद में भी हुसैनाबाद इलाके के श्रद्धालु बड़ी संख्या में डुबकी लगाते हैं। मेदिनीनगर से सटे कोयल नदी के पूर्वडीहा तट मेला काफी चर्चित है। दोपहर बाद मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आयोजन समिति के सदस्य विकास कुमार दुबे ने बताया कि पुष्पा राणा, अंकुश मिश्रा, अंकुश राजा, आलोक मिश्रा आदि की प्रस्तुति सुनने का मौका श्रद्धालुओं को मिलेगा। कार्यक्रम में सांसद वीडी राम, विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी समेत क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों को भी बुलाया गया है। भैंसाखूर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खूब जुटती है। मेदिनीनगर बाजार में ठंड के बावजूद गुरुवार को ग्राहकों की अच्छी भीड़ उमड़ी। तिलकुट, चूड़ा, गुड़, दही, दूध, सब्जी आदि की खरीदारी में लोग देर शाम तक जुटे रहे। अचानक ठंड बढ़ जाने और शीतलहरी चलने से सावधानी हटते ही कोल्ड डायरिया की चपेट में लोग आ जा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और बच्चों को शीतलहरी के प्रभाव से इस मौसम में बचाना ज्यादा जरूरी है। डॉ आनंद कुमार ने कहा कि ठंड हालांकि सभी को प्रभावित करता है। परंतु बच्चों और बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण वे जल्दी प्रभावित होते हैं। खांसी, सर्दी के अलावेकोल्ड डायरिया की चपेट में आने की संभावना ऐसे मौसम बढ़ जाती है। वहीं ब्लड प्रेशर, हृदय रोग आदि के मरीजों को भी सावधान रहने, कब्ज बनने से रोकने आदि की भी जरूरत रहती है। डॉ आनंद ने शरीर को गर्म रखने, पूरे शरीर को ढकने वाला वस्त्र पहनने, गर्म तरल पदार्थ का सेवन करने आदि की सलाह दी है।

