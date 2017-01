कोडरमा के नगर पर्षद और नगर पंचायत में टैक्स बढ़ोत्तरी का झाविमो ने जताया विरोध

कोडरमा के नगर पर्षद और नगर पंचायत में टैक्स बढ़ोत्तरी का झाविमो ने जताया विरोध

कोडरमा। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

First Published:10-01-2017 11:51:44 PM Last Updated:10-01-2017 11:55:35 PM

साहू धर्मशाला झुमरी तिलैया में 10 जनवरी को झाविमो जिला कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष बेदू साव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला, प्रखंड कमेटी के गठन पर विचार-विमर्श किया गया। प्रखंड कमेटी गठन के लिए प्रत्येक प्रखंडों में बैठक का निर्णय लिया गया। 30 जनवरी के पूर्व प्रखंड स्तरीय कमेटी गठन करने पर सहमति बनी। इसके लिए प्रखंडों में बैठक की तिथि का निर्धारण किया गया। जयनगर प्रखंड की बैठक 12 जनवरी, सतगावां प्रखंड में 17, मरकच्चो में 18, कोडरमा में 23 और तिलैया नगर में कमेटी गठन के लिए 24 जनवरी को बैठक करने का प्रस्ताव लिया गया। जिला कमेटी के लिए प्रखंडों द्वारा प्रस्तावित नाम के आधार पर जिला कमेटी का गठन होगा। बैठक में हक और माटी बचाओ पदयात्रा के लिए कोडरमा दृढसंकल्प है और यह तय किया गया कि झुमरी तिलैया यह कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। बैठक में सरकार की गलत नीतियों को सार्वजनिक करने के साथ-साथ जनविरोधी कार्यों का विरोध किया जाएगा। बैठक में नगर पंचायत व नगर पर्षद में मनमाने टैक्स वृद्धि पर विरोध जताया गया। जिलाध्यक्ष श्री साव ने कहा कि झारखंड सरकार कई जनविरोधी कार्य कर झारखंडियों को छलने का काम कर रही है, जिसका झाविमो पुरजोर विरोध करेगी। मौके पर पार्टी नेता सुनील यादव, अरशद खान, सरवर खान, सुखदेव यादव, भीम साव, राजेंद्र सिंह, मो. हाशिम, सुरेश प्रसाद यादव, लक्ष्मण मंडल, भुवनेश्वर राणा,जावेद मस्तान, मनोज यदुवंशी, विजय रजक, युगलकिशोर शर्मा, मो असलम, डॉ निजाम खान, राजू सिंह आदि मौजूद थे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: Koderma town and a nagar panchayat Board expressed its opposition to the tax increase, the JVM

From around the Web