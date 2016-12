आठ गैंगेस्टर पुलिस की रडार पर, अपराध की कमायी की जानकारी इडी को देगी पुलिस

रांची। वरीय संवाददाता

First Published:28-12-2016 09:25:39 PM Last Updated:28-12-2016 09:33:10 PM

रांची के आठ गैंगस्टर और उनके अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसेगा। पुलिस ने गैंगस्टर लखन सिंह उर्फ विकास सिंह एवं गेंदा सिंह, लवकुश शर्मा उर्फ अभिषेक प्रियदर्शी, संदीप थापा, नरेश सिंह उर्फ बुतरू, राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा, धीरज जालान, अनिल शर्मा, निक्की शर्मा उर्फ तरुण पर कार्रवाई की बड़ी योजना बनायी है। गैंगस्टर की काली कमाई का ब्योरा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपने का भी आदेश दिया गया। ईडी के जरिए अपराधियों की काली कमाई जब्त की जाएगी। सीआईडी एडीजी अजय कुमार सिंह ने रांची पुलिस के अफसरों को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का स्पेशल टास्क दिया है। इधर, रांची सिटी एसपी ने बुधवार को गैंगस्टर की अद्यतन स्थिति को लेकर बैठक भी की। गौरतलब है कि राजधानी में आयोजित इंटरनेशनल ग्लोबल समिट के पहले पुलिस लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए आपराधिक गिरोह पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। क्या हैं गैंगस्टर की स्थिति गिरोह एक : लखन सिंह (फरार) गेंदा सिंह (जेल में)लखन और उसके सगे भाई गेंदा सिंह के गिरोह की राजधानी की कीमती जमीन पर नजर रहती है। उसने जमीन को लेकर अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। गिरोह में राजू सिंह, मीठू गोप जैसे प्रोफेशनल शूटर्स हैं। गिरोह दो : लवकुश शर्मा उर्फ अभिषेक प्रियदर्शी (फरार)बरियातू का लवकुश शर्मा हाल के दिनों में सबसे चर्चित रहा है। पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर समरेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने के बाद से वह फरार है। गिरोह में रजनीश, विपीन शर्मा, सोनू शर्मा जैसे अपराधी हैं, जो फरार हैं। गिरोह रंगदारी वसूली का काम करता है। गिरोह तीन : संदीप थापा (जेल में) संदीप थापा का गिरोह रांची में रंगदारी, ऑटो स्टैंड से वसूली और सुपारी किलिंग का काम करता है। हाल में संदीप थापा के गुर्गों ने बोकारो के रेलवे ठेकेदार लवली सिंह की हत्या कर दी। जेल में रहकर वह बखूबी अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। गिरोह चार : राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा (जेल में)राजीव उर्फ बिट्टू मिश्रा का गिरोह भी रंगदारी वसूली का काम करता है। गिरोह की प्रतिद्वंदिता संदीप थापा गिरोह से है। दोनों गिरोह के बीच गैंगवार में आधा दर्जन से अधिक हत्याएं हुई हैं। गिरोह पांच : धीरज जालान (जेल में)अपर बाजार के व्यवसायी का बेटा धीरज रांची और ग्रामीण इलाकों में वाहन चोरी का गिरोह चलाता है। गिरोह की पीएलएफआई उग्रवादियों के साथ भी साठगांठ रही है। धीरज उग्रवादियों को बाइक की सप्लाई करता है। रांची के अलग-अलग थाने में दर्जनभर केस दर्ज हैं। गिरोह छह : अनिल शर्मा (आजीवन कारावास)अनिल शर्मा की गिनती बिहार-झारखंड के बड़े गैंगस्टर्स में होती है। रेलवे के ठेकों में गिरोह का वर्चस्व कायम है। इस गिरोह के साथ सुशील श्रीवास्तव का भी गिरोह काम करता है। कोयलांचल में गिरोह की अच्छी धमक है। गिरोह सात : निक्की शर्मा उर्फ तरुण (जेल में) निक्की शर्मा रांची में डकैत गिरोह चलाता है। गिरोह में उसके भाई समेत आधा दर्जन से अधिक अपराधी शामिल हैं। डकैती के कई मामले में वह शामिल रहा है। जेल से भी उसकी सक्रियता सामने आयी है। गिरोह आठ : नरेश सिंह उर्फ बुतरू (जमानत पर)नरेश उर्फ बुतरू हटिया, तुपुदाना और रांची के ग्रामीण इलाके में सक्रिय है। जमीन कारोबार और व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने के साथ गेंदा गिरोह के मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर बुतरू की पहचान है। सीसीए हटने के बाद नरेश कुछ माह पूर्व जेल से छूटा है। पूर्व में वह चौहान गिरोह के लिए काम करता था। चौहान बंधुओं की मौत के बाद उसने गिरोह की कमान संभाली। अपराधियों पर कैसे नकेल कसेगी पुलिस अपराधियों पर नजर रखने के लिए एटीएस की चार टीमें डीएसपी बहामन टूटी के अधीन काम करेंगी। एटीएस के साथ रांची पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करेगी। पुलिस गिरोह के सरगना और सदस्यों के मोबाइल का डाटाबेस तैयार कर रही है। वारदात में गिरोह की संलिप्तता आने पर कॉलडंप और सीडीआर के जरिए अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। जो अपराधी जेल से छूटने वाले हैं, उनपर सीसीए की कार्रवाई की जाएगी, ताकि जमानत न मिले। जमानत पर छूटे अपराधियों को तड़ीपार किया जाएगा। फरार अपराधियों पर इनाम की राशि घोषित की जाएगी।

