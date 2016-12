VIDEO: हैप्पी न्यू ईयर के साथ पटना में गूंजेगा वाहे गुरु

पटना, हिन्दुस्तान टीम

First Published:31-12-2016 06:54:17 PM Last Updated:31-12-2016 07:36:44 PM

गुरुपर्व में डूब चुकी राजधानी के लिए दोहरे जश्न का समय आ गया है। 31 दिसंबर यानी शनिवार को रात 12 बजते ही जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबेगी, उस वक्त गुरुनगरी में वाहो-वाहो गुरु गोविंद सिंहजी, आपे गुरु चेला, सतनाम वाहे गुरुजी आदि गुरुवाणी के बोल गूंजेंगे। इसी के साथ ही तख्त साहिब में श्रीगुरु गोविंद सिंहजी के 350वें प्रकाशोत्सव का विधिवत आगाज हो जाएगा। शनिवार की रात करीब साढ़े 12 बजे तख्त साहिब में भाई घनइयाजी सेवा सोसाइटी के बैनर तले संत बाबा करमजीत सिंह यमुनानगर वाले की अगुआई में रैन सवाई के तहत कीर्तन दरबार सजेगा। इसमें संत सुरेन्द्र सिंह, रागी गुरप्रीत सिंह समेत कई कीर्तनी जत्था रातभर गुरु महिमा का गुणगान करेगा। हर सिर पर सिरोपा, हर जुबान पर वाहे गुरु राजधानी की सड़कों पर सिरोपा बांधे गैर सिख श्रद्धालु भी वाहे गुरु के नारे लगा रहे। देश-विदेश से आए श्रद्धालु बिहारवासियों की मेजबानी से गदगद हैं। सबसे ज्यादा कौतूहल तो जालंधर, चड़ीगढ़, मोगा,अमृतसर से आए युवाओं व युवतियों में हैं। ठिठुरती ठंड में भी कंगन घाट टेंट सिटी में भांगड़े की तैयारी की जा रही है तो बाईपास टेंट सिटी में समूह नृत्य का। 20 हजार श्रद्धालुओं ने टेका मत्था पंजाब से आए जत्थेदारों ने कीर्तन किया। देर रात तक यहां करीब बीस हजार श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। शनिवार की रात 12 बजे के बाद तख्तश्रीहरिमंदिर साहिब में भी प्रकाशोत्सव शुरू हो जाएगा। पटना साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब को गांधी मैदान में बने अस्थायी गुरुद्वारा तक लाने वालों में प्रमुख जत्थेदार शामिल थे। प्रमुख ग्रंथियों में ज्ञानी इकबाल सिंह, अवजिंदर सिंह काला, महेन्द्र सिंह छाबड़ा, महेन्द्र पाल सिंह ढिल्लो, जगजीवन सिंह, अमरजीत सिंह और तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर गांधी मैदान आए थे। आज से गांधी मैदान में 10 बजे से होगी इंट्री डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि गांधी मैदान में बने गुरुद्वारा के दर्शन के लिए 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक सुबह 10 बजे से आम लोगों को प्रवेश कराया जाएगा। श्रद्धालु रात 8:30 बजे तक गांधी मैदान में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं रात 10 बजे के बाद से गांधी मैदान का कैंपस खाली करा लिया जाएगा ताकि सफाई हो सके। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पुलिस पदाधिकारियों को यह सख्त निर्देश है कि वे आम जनता व श्रद्धालुओं के साथ विनम्र होकर व्यवहार करें। शांति पूवर्क सभी को सुरक्षा जांच के बाद ही गांधी मैदान में इंट्री मिलेगी। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल 4 को आएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 350वें प्रकाशोत्सव में शिरकत करने 4 जनवरी को ही पटना पहुंच जाएंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व उनकी पत्नी केंद्रीय राज्यमंत्री मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी होंगी। 5 जनवरी को गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज हिस्सा लेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देश के दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया है। इनमें बिहार के पड़ोसी राज्यों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। उनके आने का कार्यक्रम एक-एक कर फाइनल हो रहा है। टेंट सिटी व गुरुद्वारा में रैन सबाई लोकरंग में डुबोने के लिए बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने शानदार तैयारी की है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला रंग सबाई का आगाज 31 दिसंबर की रात हो रहा है। गांधी मैदान की व्यवस्था गेट नंबर-1 यानी मुख्य द्वार से सामान्य लोगों का प्रवेश नहीं होगा। यह गेट वीवीआईपी के लिए आरक्षित है। गेट नंबर- 5 : यानी एसके मेमोरियल हॉल के सामने और गेट नंबर 10 यानी रामगुलाम चौक के सामने गेट से आम लोग प्रवेश करेंगे। गेट नंबर-4, 6, 8, 9 और 11: से भी आम जनता को प्रवेश कराया जाएगा। लेकिन उन्हें घूमकर पुन: गेट नंबर 5 और 10 के सामने जूता घर में जूता और चप्पल रखकर ही गुरुद्वारा जाना होगा। गेट नंबर-7 यानी उद्योग भवन के सामने से से टेंट सिटी में रहने वाले श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलेगा। गेट नंबर-2, 3 और 13 : प्रवेश नहीं कराया जाएगा। इसे इमरजेंसी गेट के रूप में चिन्हित किया गया है। गेट नंबर-12 : सिर्फ मीडियाकर्मियों के लिए आरक्षित किया गया है। यहां से मीडियाकर्मी ही प्रवेश करेंगे।

