ट्रैक पर रखे थे स्लीपर, बाल-बाल बची मुजफ्फरपुर-भागलपुर इंटरसिटी

दलसिंहसराय/पटना। हिन्दुस्तान टीम

First Published:23-01-2017 07:17:48 PM Last Updated:23-01-2017 07:39:04 PM

रविवार की देर रात बिहार में एक और बड़ा रेल हादसा टल गया। सोनपुर रेल मंडल के बरौनी समस्तीपुर सेक्शन पर यात्रियों से भरी मुजफ्फरपुर भागलपुर पैसेंजर डिरेल होने से बाल-बाल बच गई। ट्रेन नंबर 13420 को दुर्घटनाग्रस्त कराने के लिए शातिरों ने रेल ट्रैक पर दो-दो स्लीपर बिछा रखे थे। हालांकि ट्रेन डाउन लाइन से गुजर रही थी और शातिरों ने अप लाइन के रेलवे ट्रैक पर स्लीपर रख दिया था। रेल अधिकारी की मानें तो अप लाइन पर मालगाड़ी गुजरने वाली थी। ट्रैक की पेट्रोलिंग कर रहे दो गैंगमैन रमेश कुमार प्रजापति और मो. मंजूर आलम की होशियारी से मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को ट्रेन को दलसिंह सराय स्टेशन पर रोका गया । रेल अधिकारियों की मानें तो अगर इस पुलिया के पास से उस समय ट्रेन गुजरती तो भारी जानमाल का नुकसान तय था। साजिश उजागर होने के बाद रेल पुलिस, आरपीएफ व जिला पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। पूर्व मध्य रेल के जीएम डीके गायेन ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रविवार की देर रात चार पांच अपराधी ट्रैक पर स्लीपर रखकर ट्रेन को डिरेल करना चाहते थे। पोखरायां व कानपुर देहात व ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद पटरियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। ऐसे में साठाजगत और दलसिंहसराय स्टेशन के बीच 20 नंबर पुलिया से आगे पोल नंबर 9/9 व 9/11 और गुमती नंबर 29 और 30 के बीच रेलवे ट्रैक पर उन्हें स्लीपर नजर आया। हादसे का जखीरा देख जब वे उसे हटाने लगे तो चार से पांच की संख्या में अपराधियों ने दो कर्मियों रमेश कुमार प्रजापति और मो. मंजूर आलम को जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज कर वहां से भगा दिया।ट्रेन को दलसिंहसराय में रोका गया दोनों कर्मी आनन-फानन में दलसिंह सराय स्टेशन पहुंचे और आरपीएफ एवं जीआरपी को सूचना दी। इस दौरान मुजफफरपुर भागलपुर एक्सप्रेस को रात 12.40 से रात 1.22 तक दलसिंहसराय स्टेशन पर जबकि दो मालगाड़ी को दूसरे स्टेशन पर रोका गया। जीएम ने बताया कि मौके पर स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारी पहुंचे और किसी तरह उस स्लीपर को ट्रैक पर से हटाया गया। उन्होंने कहा कि मौके पर अगर गैंग मैन की नजर नहीं पड़ती तो एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इधर दोनों कर्मियों को मंगलवार को रेल मुख्यालय बुलाया गया है जहां जीएम के द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।मुख्य सचिव व डीजीपी को दी जानकारीरेल हादसों से आतंकी संगठनों के तार जुड़े होने की हालिया आशंका से डरे रेल अधिकारियों में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में जीएम ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और डीजीपी पीके ठाकुर को इसकी सूचना दी। रेलवे जीएम ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ और मामले की जांच का आश्वासन दोनों आलाधिकारियों ने दिया है। सुबह इस घटना को लेकर रेलवे महकमे में खलबली मच गयी। बरौनी के आरपीएफ कमांडेंट वाईके मंडल, दलसिंहसराय डीएसपी संतोष कुमार, आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार, इंस्पेक्टर ईश्वर प्रसाद यादव व दलसिंहसराय थानाध्यक्ष नरेश पासवान मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की।मामला दर्ज इधर, इस मामले में बरौनी रेल थाने में दोनों पेट्रोलिंग मैन के बयान पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। पेट्रोलिंग मैन रमेश प्रसाद प्रजापति व मंजूर आलम ने बताया कि ट्रैक से जब वे पिलर हटाने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिया के नीचे मौजूद जिन संदिग्धों ने उन्हें धमकी दी उनकी भाषा स्थानीय नहीं थी। वे बाहरी लग रहे थे। गौरतलब है कि जिस जगह यह साजिश रची गयी वह आबादी विहीन है। आसपास खेत के अलावा कुछ नहीं है। बड़ा धमाका करने का अलर्टपूमरे के जीएम डीके गायेन ने यह भी कहा कि 26 जनवरी तक रेलवे ट्रैक पर बड़ा धमाका करने का इनपुट आया है। आईबी की ओर से आए अलर्ट के तहत रेलवे ट्रैक की निगरानी बढ़ा दी गई हे। पटरियों पर गैंगमैन नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि संरक्षा से जुड़े कर्मियों की काउंसिंलिंग कराई जा रही और संरक्षा सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

