कचरा फेंकते मिले तो 500 रुपए तक जुर्माना

पटना। वरीय संवाददाता

First Published:10-01-2017 11:18:06 PM Last Updated:10-01-2017 11:22:35 PM

राजधानी की सड़कों पर कचरा फेंकते मिले तो अब आपको 500 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लग गई है। वसूली निगम द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। प्रकाश पर्व की तरह राजधानी को चकाचक रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जुर्माने की तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। घरों और छोटे दुकानदारों से 100 रुपए, मध्यम संस्थानों से 200 रुपए और बड़े दुकानदारों व संस्थाओं से 500 रुपए की वसूली की जाएगी। बैठक में मेयर अफजल इमाम, डिप्टी मेयर अमरावती देवी, नगर आयुक्त अभिषेक सिंह, समिति के सदस्य अर्जुन यादव, आभा लता, संजीव कुमार, मुन्ना जायसवाल, मो. नेयाज समेत कई पदाधिकारी व अभियंता मौजूद थे। हर आधे किमी पर एक डस्टबिन बैठक में 100 डस्टबिन की खरीद करने, प्रत्येक आधे किलोमीटर की दूरी पर उनको रखने का भी निर्णय हुआ। नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि टास्क फोर्स के लिए वर्दी होगी। बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी के लिए इन्हें सात दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 225, 226, 227, 228 और 261 के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। टास्क फोर्स के लिए अलग वर्दी मेयर अफजल इमाम ने कहा गंदगी फैलानेवालों पर निगरानी रखने, जुर्माना वसूलने और नियमों का पालन कराने के लिए निगम चार टास्क फोर्स का गठन करेगा। प्रत्येक अंचल में सफाई इंस्पेक्टर या पर्यवेक्षक के नेतृत्व में एक-एक टास्क फोर्स काम करेगा। एनसीसी अंचल के लिए गठित होनेवाले टास्क फोर्स में 15 जबकि बाकी तीन अंचलों के फोर्स में 10 सदस्य होंगे। इसके सभी सदस्य निगम के कर्मचारी ही होंगे। सड़कों की सफाई के लिए काम करेंगे 550 सफाईकर्मी स्थायी समिति ने सड़कों की सफाई के लिए 350 अतिरिक्त सफाईकर्मियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त 200 और मजदूर रात की सफाई कार्य से लिए जाएंगे। ये सभी मजदूर दिन के तीन बजे से रात के 11 बजे की शिफ्ट में काम करेंगे। ये सिर्फ प्रमुख और मुख्य सड़कों, स्टेशन रोड और बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड और गांधी मैदान के आसपास की सड़कों की सफाई करेंगे। सफाई का वर्गीकरण सड़कों के आधार पर होगा, वार्डों के आधार पर नहीं। तैनात कर्मियों की सूची निगम की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इससे आम लोग भी कर्मी के कार्यों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। रेल ओवरब्रिजों की सप्ताह में दो दिन धुलाई होगी। प्रकाश पर्व जैसी सफाई तभी होगी जब नागरिकों का सहयोग निगम को मिले। गंदगी फैलाने और कचरा फेंकने को लेकर सभी को जागरूक होना होगा। तय समय पर निगम के डस्टबिन में ही लोग कचरा फेंकेंगे तो शहर साफ रहेगा। कचरा फेंकने को लेकर लोगों की आदतों में बदलाव के लिए ही जुर्माना का प्रावधान किया गया है। - अफजल इमाम, मेयर सभी डस्टबिन पर इलाके के सफाई इंस्पेक्टर और सफाईकर्मियों का मोबाइल नंबर रहेगा। गंदगी दिखने पर आम लोग भी उस पर शिकायत कर सकते हैं। टास्क फोर्स कोचिंग संस्थानों द्वारा लगाए जानेवाले अवैध बैनर, स्टिकर, पोस्टर पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। सफाई के लिए राजधानी में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। - अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त जुर्माने की श्रेणी घर और फुटपाथी दुकानदार - 100 रु. स्थायी छोटे दुकानदार- 200 रु. बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान - 500 रु. जुर्माने से बचने को करें ये उपाय सभी दुकानदार अपनी दुकान के पास डस्टबिन रखें सूखा और गीला कचरा के लिए अलग-अलग हो डस्टबिन कचरा उठाने के समय के हिसाब से दुकानों की सफाई करें सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय का उपयोग करें सड़क पर कचरा कभी नहीं फेंके, डस्टबिन में डालें गंदगी करनेवालों की जानकारी निगम पदाधिकारियों को दें डस्टबिन पर लिखे नंबर पर निगम को सूचित करें

