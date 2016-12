बिहार: जानें कब और क्या होगा प्रकाशोत्सव में

शनिवार की सुबह प्रभातफेरी संग प्रकाशोत्सव का आगाज हुआ। पंच प्यारे की अगुवाई में गुरुजी के जन्म स्थान तख्त साहिब से श्रद्धालुओं का जत्था गुणगान करते हुए निकला।350वें प्रकाशोत्सव के प्रभातफेरी में काफी संख्या में देश-विदेश से आनेवाले श्रद्धालुओं ने भी शिरकत की। इसका समापन तीन जनवरी को बड़ी प्रभातफेरी के साथ होगा। प्रकाशोत्सव का मुख्य समारोह पांच जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं चार जनवरी को गांधी मैदान से नगर कीर्तन निकाली जाएगी। आइए विस्तार से जानें कार्यक्रम का विवरण- 3 जनवरी

-सुबह 10 से 10.30 बजे: दीवान की आरंभ-अरदास हुक्मनामा

-सुबह 10.30 से 11 बजे: हरजीत सिंह, गुरुद्वारा बंगला साहेब

-सुबह 11 से 11.30 बजे: गुरुनानक निष्काम जत्था, यूके कीर्तन दरबार

-11.30 से 12 बजे: साहिब सिंह

12 से 12.30 बजे: राम सिंह

12.30 से 1 बजे: विक्रम सिंह

1 से 1.30 बजे: दमदमा साहिब

1.30 से 2 बजे: जुझार सिंह दाढ़ी एवं कविश्री दरबार

2 से 2.30 बजे: लखविंदर सिंह जी गोविन्द दयाल कविश्री जत्था

2.30 से 3 बजे: निशान सिंह जी झबाल कविश्री जत्था

3 से 3.45 बजे: बलदेव सिंह लैंगोवाल, दाढी जत्था

3.45 से 4.30 बजे जरनैल सिंह खुंडा, दाढ़ी जत्था

4.30 से 6 बजे: सोदर चौकी सतिन्दर सिंह जगाधरी

6 से 7 बजे: रहिरास साहिब

7 से 7.30 बजे: गुरमति विचार, रंजीत सिंह कीर्तन दरबार

7.30 से 8.10 बजे: सदासत्य सिमरण सिंह

8.30 से 8.50 बजे: सतनाम सिंह

8.50 से 9.30 बजे: जूझार सिंह

9.30 से 10.10 बजे: सतिन्दरवीर सिंह

10.10 से 10.50 बजे: लखविन्दर सिंह

10.50 से 11 बजे: इंद्रजीत सिंह

11.40 से 12.20 बजे: राय सिंह 4 जनवरी

-सुबह 4.15 से 6.15 बजे: आसा जी की वार, राम सिंह हजूरी रागी

-सुबह 6.15 से 6.30 बजे: अरदास हुक्मनामा, कड़ाह प्रसाद

-सुबह 6.30 से 7.30 बजे: जूझार सिंह हजूरी रागी

-सुबह 7.30 से 8.15 बजे: रविन्द्र सिंह हजूरी रागी

-सुबह 8.15 से 9 बजे: शबद विचार्र सिंह साहेब ज्ञानी गुरुवचन सिंह

-सुबह 9 से 9.30 बजे: नगर कीर्तन आरंभ के लिए अरदास सिंह साहेब ज्ञानी इकबाल सिंह जी कीर्तन दरबार

10.30 से 11.20 बजे: कुलदीप सिंह हजूरी रागी

11.20 से 12.10 बजे: हरजीत सिंह हजूरी रागी

12.10 से 1 बजे: सदासत्य सिमरण सिंह

1 से 1.50 बजे: करनैल सिंह हजूरी रागी

1.50 से 2.40 बजे: सतिन्दर सिंह

2.40 से 3.30 बजे: मंगल सिंह

3.30 से 4.30 बजे: निश्काम सेवक जत्था कवि दरबार

शाम 7.30 से 12 बजे तक : प्रेम सिंह पारस, अवतार सिंह तारी, जगजीत कौर, अमरजीत सिंह, इकबाल सिंह, रक्षपाल सिंह, कमरजीत सिंह, गुरुचरण सिंह, बलबीर सिंह, चैन सिंह, गुरशण सिंह , त्रिलोक सिंह जमीर अली जमीर एवं इन्द्रजीत सिंह शामिल रहेंगे। 5 जनवरी

-सुबह 4.15 से 6.15 बजे: आसा जी की वार, जूझार सिंह

-सुबह 6.15 से 6.30 बजे: अरदास, हुकमनामा, कहाड़ प्रसाद का वितरण

-सुबह 6.30 से 7.15 बजे: कीर्तन करनैल सिंह

-सुबह 7.15 से 8 बजे: गुरुशब्द विचार सिंह साहिब ज्ञानी मन सिंह

-सुबह 8 से 8.15 बजे: गुरुमत विचार सिंह साहिब ज्ञानी जोतइन्दर सिंह

-सुबह 8.15 से 9 बजे: शबछ विचार, संत बाबा मान सिंह कीर्तन दरबार

9 से 9.40 बजे: चमनजीत सिंह

9.40 से 12.20 बजे: रविन्दर सिंह

10.20 से 11 बजे: राय सिंह

11 से 11.40 बजे: सदासत्य सिमरण सिंह

11.40 से 12.30 बजे: इन्दरजीत सिंह 5 जनवरी को विशेष समागम

12.30 से 3 बजे

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

-नीतीश कुमार मुख्यमंत्री

-डा. मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री

-प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री पंजाब

-राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृह मंत्री

-ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल

-अरुण जेटली केन्द्रीय वित्त मंत्री

-लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री

-रविशंकर केन्द्रीय मंत्री रामनाथ र्कोंवद गर्वनर, बिहार

-रामविलास पासवान, केन्द्रीय मंत्री

-सुखवीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री पंजाब

-रामकृपाल यादव

-तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री बिहार

-हरसिरमत कौर जी बादल केन्द्रीय मंत्री

-अनीता देवी पर्यटन मंत्री

-सुरिन्द्रर सिंह अहलूवालिया, मंत्री

-नंद किशोर यादव, विधायक

