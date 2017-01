राज्य के बजट आकार में होगी 20 फीसदी की वृद्धि

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो

अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार के बजट आकार में 20 फीसदी वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुट गई है। 27 फरवरी को वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी विधान मंडल में बजट पेश करेंगे। वर्तमान वर्ष में बजट का आकार 1.45 लाख करोड़ रखा गया था। अगले साल यह 1.75 लाख करोड़ से अधिक का होने का अनुमान है। पिछले दस साल की तुलना करे तो राज्य के बजट आकार में छह गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में 32 हजार 795 करोड़ का बजट बना था, जो अगले वर्ष एक लाख 75 हजार करोड़ से अधिक होगा। इसके अलावा बिहार में न सिर्फ योजना का आकार बढ़ा है, बल्कि कुल बजट में योजना के खर्च का प्रतिशत भी बढ़ा है। यह वृद्धि बताती है कि राज्य में नए निर्माण पर अधिक खर्च हो रहा है। 2005-06 में कुल बजट की 31.71 प्रतिशत राशि योजना मद में रखी गई थी, जो 2016-17 में 49 फीसदी हो गई है। ये होगी प्राथमिकता : अगले साल के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली समेत सात निश्चय के तहत होने वाले कार्य प्राथमिकता में होंगे। बजट तैयार करने में इन विषयों का खास ख्याल रखा जा रहा है। पिछले वर्षों में बिहार का बजट वर्ष कुल बजट 2009-10 32,795 2010-11 50,703 2011-12 65,324 2012-13 69,106 2013-14 80,404 2014-15 1,16,886 2015-16 1,20,685 2016-17 1,44,696 (करोड़ में) 2016-17 में पड़ोसी राज्यों का बजट :- झारखंड 63.50 हजार करोड़ उत्तर प्रदेश 3.47 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल 1. 60 लाख करोड़ बॉक्स : बजट पर विभिन्न पेशे के लोग आज देंगे अपनी राय वर्ष 2017-18 के बजट को लेकर विभिन्न पेशे से जुड़े लोगों की राय सोमवार को सरकार जानेगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने अधिवेशन भवन में बैठक बुलायी है। इस बैठक में पटना, मगध और भागलपुर प्रमंडल के लोग रहेंगे। सबकी राय जानने के बाद सरकार आवश्यकतानुसार इसे अगले बजट में जगह देगी। वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दिकी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य की आय बढ़ी बिहार को अपने स्रोतों से होने वाली आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2015-16 में 28 हजार करोड़ की आय हुई थी। इस बार का लक्ष्य 32 हजार करोड़ से अधिक। पिछले वर्षों की बात करें तो 2010-11 में 10 हजार 800 करोड़, 2011-12 में 13 हजार 500 करोड़, 2012-13 में 17 हजार 400 करोड़, 2013-14 में 21 हजार 500 करोड़ और 2014-15 में 22 हजार 300 करोड़ की आय हुई थी।

