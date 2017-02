रनवे बनकर तैयार, मिनी इंडिया को उड़ान सेवा शुरू होने का इंतजार

बेगूसराय। राकेश पाण्डेय / हिन्दुस्तान संवाददाता

First Published:05-02-2017 06:36:19 PM Last Updated:05-02-2017 06:44:33 PM

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव फोटो नं. 10 कैप्शन: बेगूसराय जिला मुख्यालय से चार किलोमीटर पश्चिम उलाव हवाई अड्डा परिसर में बनाया गया लांज। फोटो नं. 11 कैप्शन: बेगूसराय जिला मुख्यालय से चार किलोमीटर पश्चिम उलाव हवाई अड्डा परिसर में बनाया गया रनवे। मिलेगी सुविधा करीब नौ करोड़ की लागत से उलाव हवाई अड्डे में बनाया गया है लांज व रनवे बाउंड्री का काम पूरा नहीं होने से असुरक्षित बना है हवाई अड्डा परिसर छह महीने में निजी सेक्टर से उड़ान सेवा मिलने की जतायी जा रही है संभावना बेगूसराय। राकेश पाण्डेय / हिन्दुस्तान संवाददाता जिला मुख्यालय से चार किलोमीटर पश्चिम उलाव हवाई अड्डा परिसर में लांज और रनवे बनकर तैयार हो चुका है। इस पर करीब नौ करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद अब तक इसका इसका न तो उद्घाटन किया गया है और न ही उड़ान सेवा ही शुरू की जा सकी है। हवाई अड्डा की बाउंड्री का काम भी अधर में है। हालांकि, जानकारों की मानें तो केन्द्र सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रहा है। जानकारों का कहना है कि छह महीने में बेगूसराय से उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना है। इसके लिए केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि. के मुंगेर स्थित कार्यालय से ढ़ाई साल पहले 8.62 करोड़ लागत से 1000 मीटर लंबे व 22 मीटर चौड़े रनवे निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था। साथ ही, करीब 26 लाख की लागत से हवाई अड्डा लांज निर्माण कराने की निविदा भी निकाली गई थी। वर्ष 2015 में मार्च के अंतिम सप्ताह से काम शुरू किया गया था और नवंबर 2015 तक कार्य पूरा कर लिया गया। उसके बाद से रनवे व लांज उद्घाटन की बाट जोह रहा है। बेगूसराय में बसता है मिनी इंडिया बिहार की औद्योगिक नगरी के नाम से विख्यात बेगूसराय जिले को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। मिनी इंडिया कहने से अभिप्राय यह है कि यहां देश के विभिन्न प्रान्तों के लोग रहते हैं। बरौनी रिफाइनरी, बरौनी थर्मल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, गढ़हरा रेल भंडार डिपो, बरौनी जंक्शन, एसबीआई के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, यूको बैंक के जोनल कार्यालय, एलआईसी, डीएवी के तीन विद्यालयों के अलावा कई संस्थानों व प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कई राज्यों के लोग बेगूसराय में ही रहते हैं। इन संस्थानों व प्रतिष्ठानों में काम करने या यहां आने-जाने वाले लोगों को अक्सर हवाई यात्रा करनी पड़ती है। फिलहाल हवाई यात्रा के लिए न्यूनतम दूरी पर स्थित पटना जाना ही एकमात्र विकल्प है। सफर में अभी लगता है ज्यादा समय उलाव स्टेट के बलराम देवा, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक दिव्यांशु रंजन आदि ने बताया कि दिल्ली से पटना आने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय पटना से बेगूसराय तक पहुंचने में लग जाता है। अगर बेगूसराय से उड़ान सेवा का लाभ मिले तो समय की बचत तो होगी ही, शारीरिक व मानसिक रूप से परेशानी भी कम झेलनी पड़ेगी। क्या कहते हैं जिले के लोग भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक शिवप्रकाश भारद्वाज का कहना है कि उड़ान सेवा शुरू होने से बीमार व्यक्ति के लिए उलाव हवाई अड्डा वरदान साबित होगा। आज के ज़माने में कम समय में तरक्की के लिए समय एवं ऊर्जा की बचत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देश में अभी भी बैलगाड़ी है तो बुलेट ट्रेन या हवाई जहाज जरुरी नहीं, यह तार्किक नहीं है। जितनी जल्द ऐसी सेवाएं सुलभ हो उतना ही बढ़िया होगा। भाजपा वाणिज्य मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि बेगूसराय से हवाई सेवा शुरू करने के लिए अपने स्तर से उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा है। कई अधिकारियों से भी बातचीत का लगातार दौर चल रहा है। अगर सरकार को फिलहाल शुरू उड़ान सेवा शुरू करने में परेशानी है तो इसे प्राईवेट स्तर भी चलाने को तैयार हैं। कम से कम 8 सीट का हवाई जहाज़ की सेवा अगर बेगूसराय से शुरू की जाए तो वह निश्चित रूप से एयर एम्बुलेंस और कॉमर्शियल दोनों तरह के उपयोग में सफल रहेगा। जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुकेश जैन ने कहा कि अभी हवाई यात्रा की सुविधा के लिए पटना जाना पड़ता है। इसमें समय तो अधिक लगता है, सड़क या रेलमार्ग की दुश्वारियां भी झेलनी पड़ रही है। उलाव हवाई अड्डा से उड़ान सेवा सुलभ होने से व्यवसायियों को भी कारोबार में बहुत मदद मिलेगी। यूको बैंक के डिप्टी जोनल हेड एनके सिंह ने बताया कि उलाव हवाई अड्डा से उड़ान सेवा का लाभ मिलने से नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता आदि की दूरी सिमट जाएगी। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल टूरिज्म के मामले में कोलकाता व गुवाहाटी हवाई अड्डा मुख्य भूमिका निभाता है। उलाव हवाई अड्डा शुरू होने से यह नई दिल्ली व गुवाहाटी को जोड़ने का कार्य कर सकेगा। अन्य हवाई मार्गों के लिए भी पटना पर निर्भरता कम होगी। एलेक्सिया अस्पताल के निदेशक डॉ. धीरज शांडिल्य का कहना है कि कनेक्टिविटी के अभाव और समय की बर्बादी के चलते ही महानगर के प्रतिभावान लोग छोटे शहरों में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। इससे छोटे शहरों के योग्य लोगों को भी सिमटना पड़ता है। उलाव से हवाई यात्रा सुलभ होने से आमजन की सुविधा के साथ ही जिले में चिकित्सा और शिक्षा के मामले में भी गुणात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वर्ल्ड ऑफ टाइटन के निदेशक शंभू कुमार का कहना है कि उलाव हवाई अड्डा से उड़ान सेवा सुलभ होने से यह आसपास के जिलों के लिए विकास मामले में मील का पत्थर साबित होगा। विकास के नए आयाम जुड़ेंगे। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शिक्षा हो या चिकित्सा या फिर अन्य क्षेत्र, अलग-अलग मामलों के विशेषज्ञों को यहां आकर अपनी सेवा देने में परेशानी नहीं होगी। कहते हैं अधिकारी रनवे की लंबाई कम रहने से यहां व्यावसायिक लैंडिंग तो नहीं हो सकती लेकिन 12 सीट वाले जहाजों की लैंडिंग हो सकती है। जल्द ही उलाव हवाई अड्डा की बाउंड्री कराने की पहल की जा रही है। निजी क्षेत्र की उड़ान सेवा या फिर आपदा के समय में ऐसे हवाई अड्डों का उपयोग बखूबी किया जा सकता है। बीके चौधरी, डीजीएम, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि., मुंगेर

