ऑन द स्पॉट पांच सौ सतावन युवाओं को मिले जॉब लेटर

उच्च डिग्रीधारियों को निराशा तो महिला आवेदकों को परेशानी

First Published:18-01-2017 08:03:40 PM Last Updated:18-01-2017 08:12:36 PM

राजेन्द्र कॉलेज परिसर में लगे नियोजन मेले में जुटे युवा सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक लगी रही युवाओं की भीड़ 828 युवाओं ने मेले में जमा किया था अपना बॉयोडाटा नियोजन मेला नगर प्रतिनिधि छपरा। अवर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से राजेन्द्र कॉलेज परिसर में लगाया गया नियोजन मेला उच्च डिग्रीधारी बेरोजगार युवकों के लिए हताशाजनक रहा तो महिला आवेदकों के लिए निराशाजनक। नियोजन मेले में इस बार कई उच्च योग्यताधारी भी पहुंचे थे। बीसीए, एमएससी व पीएचडी डिग्रीधारी भी नौकरी के लिए मेले में पहुंचे थे। हिन्दी से पीएचडी कर चुके शहर के छत्रधारी बाजार के डॉ. राजेश गौरव ने कहा कि यह सोचकर मेले में आये थे कि निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों में अनुवाद अधिकारी का पद होता है। कहीं इस पद पर उनका चयन हो जाये लेकिन निराशा हाथ लगी। अनुवाद अधिकारी से संबंधित कोई रिक्ति नियोजन मेला में नहीं थी। उधर, मेला में अपना भाग्य आजमाने पहुंची महिला आवेदकों को इस बार परेशानी हुई। महिलाओं के लिए अलग स्टॉल की व्यवस्था नहीं थी। उनके लायक रोजगार के ऑफर भी पर्याप्त नहीं थे। इससे वे निराश होकर घर लौटीं। शहर के ही मौना बानगंज की निधि कुमारी ने कहा कि अब नियोजन मेला में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का समुचित प्रयास नहीं हो रहा है। नामी कंपनियों के नहीं पहुंचने से युवा मायूस नियोजन मेले में पहुंचे युवाओं ने कहा कि मेले में नामी कंपनियोंं को भी स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि हमारी क्षमता का सही मूल्यांकन हो सके। बड़ी कंपनियों के आने से हायर एजुकेशन, वोकेशनल व तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं को नौकरी पाने का अवसर मिलता। शहर के सलेमपुर निवासी सुजीत कुमार, अनिमेष कुमार, राहुल कुमार ने कहा कि सिर्फ इंश्योरेंस व सिक्यूरिटी सेक्टर की कंपनियों को ही नियोजन मेला में बुलाया जाता है। 557 युवाओं को मिला रोजगार मेले में कई युवाओं को नियोजन पत्र मिला। उनका कहना था कि बिना भागदौड़ किए एक ही इंटरव्यू में नौकरी मिल गयी। नियोजन मेले में 557 युवाओं को ऑन द स्पॉट नियोजन पत्र मिला। मेले में 17 कंपनियों के स्टॉल लगाये गये थे। इसमें रोजगार पाने के लिए जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से युवा पहुंचे थे। जिला नियोजन पदाधिकारी मांकेश्वर पंडित ने बताया कि कुल 828 युवाओं ने बायोडाटा जमा किया था। इनमें से 555 का अंतिम रूप से चयन किया गया। निजी क्षेत्र में जॉब की अधिक संभवनाएं : प्राचार्य मेले का उद्घाटन करते हुए प्राचार्य डॉ. रामश्रेष्ठ राय ने कहा कि निजी क्षेत्र में जॉब की अधिक संभावनाये हैं। यह मेला बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान है। जिन छात्रों को मनमुताबिक जॉब नहीं मिला, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे दुबारा प्रयास कर सकते हैं। श्रम अधीक्षक बंमशंकर राम ने युवाओं से अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। इस मौके पर डॉ. निखिल रंजन, डॉ. एनपी वर्मा, हरिहरमोहन व अन्य ने भी मेले की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। पड़ोसी जिलों से भी आये युवा सीवान व गोपालगंज के अलावा अन्य जिलों से भी बेरोजगार शिक्षित युवक नौकरी की चाह में पहुंचे थे। सीवान के अतुल प्रसाद ने बताया कि वह सुबह आठ बजे ही कॉलेज परिसर में पहुंच गया था। उसने सुपरवाइजर के लिए आवेदन दिया था और बहाली हो गई। नौकरी मिलने की सूचना अपने परिवार वालों को दी है। गोपालगंज से आए आदित्य राज ने बताया कि नियोजन मेले से बेरोजगार युवाओं को काफी लाभ मिल रहा है। सरकारी न सही प्राइवेट जॉब तो मिल रहा है। साल का पहला नियोजन मेला श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में सारण जिले में इस साल 2017 में पहली बार नियोजन मेला बुधवार को लगा। इससे पहले 2016 में तीन बार नियोजन मेला लग चुका है। वर्ष 2016 में सबसे पहले दो जुलाई को मेला लगा था। इसके बाद राजेन्द्र कॉलेज खेल मैदान में ही 20 अक्टूबर को मेला लगा था जिसमें 655 युवाओं को जॉब लेटर मिला था। फिर 26 दिसम्बर को राजेन्द्र कॉलेज में लगे नियोजन मेला में 333 युवाओं को जॉब लेटर मिला था। -------------- कंपनी नियोजन वेल्सपन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 120 होप केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 71 एसआईएस सिक्यूरिटी एंड इंटेलिजेंस 56 एसएल भी सिक्यूरिटी 51 सूर्या इण्डियन सिक्यूरिटी फोर्स सर्विस 50 बेबी किड्स प्ले स्कूल, समस्तीपुर 50 उन्नत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड 34 शिव शक्ति बॉयो टेक्नोलॉजी 32 रिलाइंस लाइफ इंश्योरेंस 25 राजरे सेक्युरेक्स पटना 15 जय किशन हार्टीकटचर पटना 14 सेफ एजुकेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड 12

