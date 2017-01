पटना के ईशान किशन का अभ्यास मैच के लिए भारत ए टीम में चयन

पटना। शंकर

First Published:06-01-2017 09:06:34 PM Last Updated:06-01-2017 09:19:17 PM

पटना के होनहार क्रिकेटर ईशान किशन ने भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय और टी-20 मैचों से पहले होने जा रहे दो अभ्यास मैचों के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। वह 12 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली भारतीय ए टीम का हिस्सा होंगे। उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया गया है। ईशान के पूर्व कोच संतोष कुमार ने यह जानकारी दी। ईशान को रणजी ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए टीम में जगह मिली है। रणजी ट्रॉफी के वर्तमान सत्र में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर रहे हैं। उन्होंने 10 मैचों में 57.07 की औसत से 799 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 83.92 रहा जो चोटी का 20 बल्लेबाजों में तीसरा सबसे तेज स्ट्राइक रेट था। दिल्ली के रिषभ पंत (107.28) और हिमाचल प्रदेश के पी चोपड़ा (85.34) ही तेज गति से रन बनाने के मामले में उनसे आगे रहे। इस दौरान ईशान ने 1 दोहरा शतक, 3 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए। ईशान पिछले साल अंडर-19 विश्वकप में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उन्हें आईपीएल की टीम गुजरात लांयस की ओर से भी खेलने का मौका मिला था जिसमें उन्होंने संतोषजनक प्रदर्शन किया था।

Web Title: Ishan kishan of Patna selected in India A team for two practice matches

