मिथिला में दामाद, छत्तीसगढ़ में भगिना माने जाते हैं देव समान पूज्यनीय

पटना। प्रधान संवाददाता

First Published:15-01-2017 11:27:43 PM Last Updated:15-01-2017 11:33:59 PM

बिहार के मिथिला में दामाद और छत्तीसगढ़ में भगिना को देव सम्मान पूज्यनीय माना जाता है। जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने रविवार को पाटलिपुत्र कॉलोनी मैदान में श्रीराम कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि माता कौशल्या की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के रायपुर में थी। कौशल्या का बाल काल में रावण ने अपहरण करके पेटी में बंद कर समुद्र में बहा दिया था। राजा दषरथ को माता कौशल्या बंद पेटी में ही मिली थी। उन्होंने वापस उन्हें उनके पिता के पास छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजवा दिया था। तब राजा ने प्रसन्न होकर कौशल्या की शादी राजा दशरथ से कर दी। माता सुमित्रा का व्यक्तित्व अनुकरणीय है श्रीरामकथा आयोजन समिति की ओर से आयोजित श्रीरामकथा के चौथे दिन कथा सुनने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरा कथा पंडाल खचाखच भरा था। कथा के दौरान मानस की चौपाइयों के सस्वर पाठ से पूरा माहौल भक्तिरस से सराबोर होता रहा। श्रद्धालु भक्तिभाव में विभोर होकर झूमते रहे। चित्रकूट से पधारे जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि पाटलिपुत्र की नगरी माता सुमित्रा का मायका है। श्री राम कथा का प्रवाह माता सुमित्रा के आख्यान से ही आगे बढ़ता है। उनका व्यक्तित्व किसी भी परिवार के विकास में प्रेरक है। उनका व्यक्तित्व अनुकरणीय है। वेदों के कांड से सुमित्रा की तुलना करते हुए कहा कि वेदों में तीन कांड होते हैं । ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। इसी तरह राजा दषरथ की तीनो पत्नियों में माता सुमित्रा का व्यक्तित्व उपासना कांड की तरह है। सुमित्रा से शांता का जन्मोलेख करते हुए कहा कि ब्राह्मण से विवाह होने के बाद वह तपस्वनी बन गई। अपने देश में जाति रही है परंतु जातिवाद कभी नहीं रहा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पूर्व राजा दषरथ तीन यज्ञ संपन्न कर चुके थे। अश्वमेघ यज्ञ, अभिजित यज्ञ और विश्वजीत यज्ञ। माता से प्रेरणा लेकर राम ने रावण का वध किया उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि --अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभव:, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञ: कर्म समुद्भव:....। प्राणियों की उत्पति अन्न से होती है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। मानस में सुमित्रा, मानस में तीस कथाएं और भजन संग्रह राघव प्रेम लता के रचयिता स्वामी जी ने कहा कि ये सब जनसमुदाय के लिए प्रेरणा-उत्साह भरने का काम करती है। जन्म के आरंभ से ही राजा दषरथ की पत्नियों ने अपने पुत्र को शौर्य की दीक्षा दी । कल्पित रूप से रावण की मूर्ति बनाकर अपने बच्चों से बध करने का तरीका बताया। जिससे राम ने प्रेरणा लेकर अपनी मां का अपहरण का बदला कालांतर में लिया। अवध नगरिया में घूमत बदरिया... संगीतमय श्री राम कथा में पद्मविभूषण से सम्मानित स्वामी जी ने कथा के दौरान ‘अवध नगरिया में घूमत बदरिया हो-हरसाइल जियरा मिथिला में बरसे घनघोर हो सुनाया तो श्रद्धालु झूमने लगे। फिर ‘पगन चलिहैं चारों भइया-बार-बार निहारे हो-पगन कब चलिहैं चारों भइया गाया तो पूरा पंडाल भी उनके साथ गाता रहा। नाव हादसे में मृत लोगों को दी श्रद्धांजलि श्रीराम कथा में नाव हादसे को लेकर द्वीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन नहीं किया गया। जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि यह घटना कुव्यवस्था का परिणाम है। सरकार पहले से पूरी तरह सचेत रहती तो ऐसी घटना को रोका जा सकता था । इस हादसे में मृत लोगों के प्रति उन्होंने भक्तजनों के साथ मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बिहार सरकार से मुआवजे की राशि 20 लाख रुपए किए जाने की बात उठायी। इसके बाद रामनंदाचार्य जी की चरण पादूका का पूजन कार्तिकेय कुमार ने किया। पंडित आयुश पाठक ने वैदिक रीति से पूजन कराया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के दिव्यांग प्रोफेसर मिथिलेश कुमार ने इस मौके पर गुरु जी के ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करने की घोषणा की। शराबबंदी हितकारी कदम इस दौरान जगद्गुरू स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले की सराहना की और इसे समाज के लिए सर्व हितकारी कदम बताया । कथा सुनने पहुंचे थे--- बिहार,झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव वीएस़ दूबे, आशा दूबे, महावीर मंदिर, पटना के सचिव आचार्य किषोर कुणाल, कृष्णा सिंह, आयोजन समिति के अध्यक्ष अजीत शुक्ला, सचिव संजीव कुमार मिश्र, प्रो. अरविंद कुमार मिश्र, राकेश सिंह, मयंक मिश्रा, संजय शुक्ला, बन बिहारी,संतोष कुमार, कृष्णकांत ओझा, धनंजय मिश्रा, बिहार कला संघ के मनोज बच्चन, देवराज शक्ला, आचार्य अक्षय तिवारी ।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web