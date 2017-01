बीएसएफ जवान संजय हुआ साथी की साजिश का शिकार

हिलसा/करायपरसुराय। निज संवाददाता

First Published:18-01-2017 09:18:03 PM Last Updated:18-01-2017 09:22:42 PM

पंजाब के तरनतारण जिले के खालड़ा स्थित भारत-पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान संजय कुमार अपने साथी के साजिश का शिकार हुआ। संजय ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गयी। ऐसा ही कुछ बेबाक आरोप संजय के शव को लेकर बुधवार को करायपरसुराय के चौरासी पहुंचे बीएसएफ अधिकारियों से रिश्तेदार एनएन सिंह ने लगाया। शव को घर के निकट रखने के बाद गम में डूबे बीएसएफ अधिकारी विपीन तथा उनके साथ रहे जवानों से संजय के रिश्तेदारों ने सवालों की झरी लगा दी। संजय की मौत के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में खुदकुशी की बात सुन परिजन गुस्से में आ गए। रिश्तेदार एनएन सिंह ने कहा कि मेरे बहनोई अपने साथी के साजिश का शिकार हुए। उन्होंने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनके साथी ने उनकी हत्या की। रिश्तेदार श्री सिंह ने साजिश के कई तथ्यों का खुलासा भी किया। उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों से साजिश की जांच की मांग भी की। बीएसएफ अधिकारियों द्वारा साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिए जाने पर परिजन शांत हुए। मालूम हो कि सोमवार की देर संध्या बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा संजय के खुदकुशी कर लिए जाने की जानकारी परिजनों को फोन पर दी गयी। तभी से संजय के परिजन के साथ-साथ नाते-रिश्तेदार मौत के कारणों को लेकर असमंजस में थे।शव पहुंचते ही चौरासी गांव का माहौल हुआ गमगीनफोटो- 18हिलसा02- बीएसएफ जवान संजय कुमार के शव के निकट मौजूद बीएसएफ के अधिकारी और ग्रामीण।18हिलसा03- घर के आंगन में शव के साथ रोते-बिलखते परिजन।18हिलसा04- बीएसएफ जवान संजय के घर के पास गमगीन खड़ी महिलाएं।18हिलसा05- जवान संजय के घर के निकट जुटी भीड़।18हिलसा06- गली में संजय के दर्शन को खड़ी महिलाएं व बच्चे।हिलसा/करायपरसुराय। निज संवाददाताबीएसएफ जवान संजय कुमार का शव बुधवार को जैसे ही चौरासी गांव पहुंचा माहौल पूरा गमगीन हो गया। गांव के लोग संजय के घर के निकट पहुंच गए। सभी की आंखें नम हो गयीं। हर कोई संजय का अंतिम दर्शन करना चाह रहे थे। बीएसएफ 87वीं बटालियन के अधिकारी ज्यों ही तिरंगे से लिपटे ताबूत को जमीन पर रखे त्यों ही भीड़ उमड़ पड़ी। बहुत हिम्मत कर बीएसएफ के जवान ताबूत का ढक्कन खोले। संजय के शव को देखते ही नाते-रिश्तेदार चीत्कार मारने लगे। आसपास मौजूद लोग ढ़ांढ़स बंधाते रहे, लेकिन आंखों से आंसू के धार थम नहीं रहे थे। शव के अंतिम दर्शन के लिए आंगन में रखते ही महिलाएं शव से लिपट गयीं। पत्नी सुधा, बेटे राहुल, बेटी अंकी और बूढी मां के साथ अन्य रिश्तेदार बेसुध हो गयीं। रोते-बिखलतीं महिलाएं रुक-रुक बेहोश हो जा रहीं थी। पास-पड़ोस की महिलाएं काफी मशक्कत के परिजनों को संभाल पा रहे थे। वीडियो बनाकर साथी कर रहा था ब्लैकमेलदबाव बनाकर लिए एटीएम भी नहीं लौटायाफोटो-18हिलसा07 -बेसुध पत्नी सुधा देवी।18हिलसा08- संजय कुमार की फाइल फोटो।18हिलसा09- गोली लगने के बाद बंकर में मृत पड़े संजय।हिलसा। निज संवाददातासोसल मीडिया पर जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो वॉयरल होने के बाद सुर्खियों में आया बीएसएफ का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। इसी बीच जवान संजय कुमार के परिजन भी बीएसएफ को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीएसएफ जवान संजय कुमार की पत्नी अपने पति द्वारा खुदकुशी किए जाने के बीएसएफ अधिकारियों के बयान को बकबास बताया। सुधा की मानें तो बीएसएफ में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं है। वहां आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके पति का किसी साथी ने बाथरूम का वीडियो बना लिया। उस वीडियो के सहारे ब्लैकमेल किया जाने लगा। दबाव बनाकर इनके पति का एटीएम भी ब्लैक मेलर साथी ले लिये। अकाउंट में ढाई लाख रुपये थे। कहीं कुछ बोलने पर वीडियो वॉयरल कर देने की धमकी देते थे। सुधा के अलावा पुत्र राहुल और पुत्री अंकी ने भी बताया कि ब्लैक मेलर साथी द्वारा बनाए गए बाथरूम का वीडियो उनके पास मौजूद है। इधर संजय का मौसेरा भाई बीएसएफ जवान कमलेश सिंह ने बताया कि दोनों एक साथ कई जगह ड्यूटी कर चुके हैं। संजय कमजोर दिल का नहीं था। एक लंबी अवधि तक नौकरी कर चुके संजय बीएसएफ के हर कायदे कानून से बखूबी बाकिफ था। कमलेश ने मौत के बाद संजय के शव के निकट पड़े इंसास की स्थिति पर संदेह जताया। संजय का भाई संतोष कुमार ने बताया कि कोई घरेलू टेंशन नहीं था। बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा खुदकुशी की बात कहा जाना उचित नहीं लग रहा है। बहरहाल किसके दावे में कितना दम है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर परिजनों द्वारा लगाए जा रहे ब्लैकमेल के आरोपों को भी नकारा नहीं जा सकता।मौत से चार घंटे पहले हुई थी बातबीएसएफ जवान संजय कुमार की पत्नी सुधा देवी ने बतायी की मौत की खबर आने से करीब चार घंटा पहले फोन से बात हुई। बातचीत के दौरान संजय ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगता हो कि वे टेंशन में हैं।मौत की खबर सुनी तो हाथ से गिरा मोबाइलअपने घरेलू कार्यों में व्यस्त सुधा देवी के मोबाइल पर जब पति संजय की मौत की खबर आयी तो मोबाइल हाथ से गिर गया और वह बेसुध हो गयी। संजय की पुत्री अंकी ने बताया कि पापा के टूवाईसी ऑफिसर का फोन आया तो मम्मी फोन उठायी। फोन रिसीव करते ही आवाज आयी संजय को गोली लग और उसकी मौत हो गयी। टूवाईसी की आवाज सुनते ही मम्मी सुध-बुध खो दी। फिर परिवार के और लोग बात किए।25 साल से बीएसएफ में सेवा दे रहा था संजयबीएसएफ जवान संजय कुमार तकरीबन पच्चीस साल से बीएसएफ में काम कर रहा था। संजय अपने घर की दूसरी पीढ़ी के रूप में बीएसएफ की सेवा में था। इससे पहले संजय के पिता राजदेव सिंह बीएसएफ में वर्ष 1969 में ज्वाइन किए थे। राजदेव सिंह नौकरी में थे तभी वर्ष 1992 में संजय बीएसएफ में बहाल हुआ था। एक माह पहले ड्यूटी ज्वाइन किया था संजयछुट्टी नहीं मिलने से खुदकुशी करने के कथित आरोपों को झेल रहे बीएसएफ जवान संजय कुमार तकरीबन एक माह पहले ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया था। इसकी जानकारी संजय के छोटे भाई संतोष ने दी। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में संजय की तबीयत अचानक खराब हो गयी। अधिकारियों की सूचना पर उनके पिता राजदेव सिंह खलाड़ा जाकर संजय को लाए। पटना में संजय का इलाज करवाया गया। स्वस्थ्य होने के बाद 14 दिसम्बर को संजय अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। संजय के अंतिम दर्शन को स्थानीय ऑफिसर भी पहुंचे चौरासीबीएसएफ जवान संजय कुमार के अंतिम दर्शन को लोकल ऑफिसर भी चौरासी गांव पहुंचे। बीडीओ प्रेम राज, सीओ अरुण कुमार तथा थानाध्यक्ष राकेश कुमार दलबल के साथ चौरासी गांव पहुंचे। सभी अधिकारी संजय के शव का अंतिम दर्शन किए और परिवारवालों को सांत्वाना भी दी।

