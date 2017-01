कांग्रेस ने मानव श्रृंखला में शामिल होकर नशामुक्ति का संदेश दिया

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो

First Published:21-01-2017 09:13:15 PM Last Updated:21-01-2017 09:22:30 PM

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री डॉ. अशोक चौधरी के निर्देश पर गांव से लेकर मुख्यालय तक के कांग्रेसजन मानव शृंखला में शामिल हुए। डॉ. चौधरी ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। कहा कि महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा के शताब्दी वर्ष पर बिहार ने शराबबंदी कर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गोसाईंटोला से लेकर सदाकत आश्रम होते हुए कुर्जी अस्पताल तक मानव शृंखला बनाई। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडेय, सुबोध कुमार, विधान पार्षद तनवीर अख्तर, पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सिन्हा, विधायक आनंद शंकर, प्रवक्ता एचके वर्मा, विनोद सिंह यादव, सुमन कुमार मल्लिक, राजेश राठौड़, गुंजन पटेल, महासचिव प्रो. अंबुज किशोर झा, डॉ. तारानंद सदा, रंजीत झा, जितेंद्र मिश्र, सिसिल शाह, मंजीत आनंद साहू, डॉ. वीणा कर्ण, प्रो. अनीता कुमारी, जयंती झा, राष्ट्रीय सोनिया गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सौरव वर्मा के नेतृत्व में भोजपुर जिला अध्यक्ष मिंटू बाबा, उपाध्यक्ष रंजन सिंह, पटना महानगर अध्यक्ष धीरू यादव, संतोष कुमार, अजय कुमार, इरशाद आलम आदि शामिल हुए। उधर, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि मानव शृंखला के लिए महागठबंधन सरकार बधाई की पात्र है। श्री सिंह भागलपुर के कहलगांव नगर पंचायत के पास एनएच-80 पर समर्थकों के साथ मानव शृंखला में शामिल हुए। मानव शृंखला में दिखी बिहार की एकजुटता : जदयू पटना। जदयू ने नशामुक्ति के खिलाफ आयोजित मानव शृंखला को सफल व शानदार आयोजन बताया है। विधान पार्षद सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मानव शृंखला में केवल शहरी इलाके में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके में भी जबरदस्त उत्साह रहा। प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि शराबबंदी पर सवाल उठाने वाले लोगों की आंख अब खुल जानी चाहिए। प्रवक्ता डॉ. सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मानव शृंखला का विश्व रिकार्ड बिहार ने बनाया। अरविंद निषाद ने कहा कि बिहारियों ने जता दिया है कि वे हर अच्छे कदम पर एकजुट हैं। छात्र जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रत्यूष नंदन ने कहा कि इस आयोजन में लोगों की भागीदारी से यह साबित हो गया है कि जनता नशामुक्ति के लिए मुख्यमंत्री के विजन के साथ है। राजद ने लोगों का आभार जताया पटना। नशामुक्त बिहार के समर्थन में शनिवार को आयोजित मानव शृंखला में पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर राजद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे, प्रधान महासचिव मुंद्रिका सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता और पटना जिलाध्यक्ष देवमुनि सिंह यादव सहित राजद के अन्य नेता शामिल हुए। प्रदेश राजद प्रवक्ता मनीष यादव ने शराबबंदी के समर्थन में बनी ऐतिहासिक मानव शृंखला के लिए महागठबंधन सरकार द्वारा राज्यवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मानव शृंखला कार्यक्रम सफल : रालोसपा पटना। रालोसपा (उपेंद्र) ने मानव शृंखला को सफल बताया है। रालोसपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता इस शृंखला का हिस्सा बने। महासचिव सह प्रवक्ता डॉ. कीर्तन प्रसाद सिंह, संजय मेहता तथा विनय विभूति ने बताया है कि राष्ट्रीय महासचिव अंगद कुशवाहा और तारिणी प्रसाद सिंह के नेतृत्व में रालोसपा नेता शृंखला में शामिल हुए। नेताओं ने कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही से कई बच्चे बेहोश हुए। छात्रा दिव्या का निधन दुख दुखद है। उसके परिजनों को 50 लाख मुआवजा मिले। होमियोपैथिक संघ भी शामिल हुआ पटना। आम आदमी पार्टी के नेता तथा होमियोपैथिक संघ बिहार के अध्यक्ष डॉ. एएन सिंह की अगुवाई में चिकित्सकों ने मानव शृंखला में भाग लिया। संघ के डॉ. रतन कुमार, डॉ. भवानी शंकर, डॉ. एसवी सिंह गांधी मैदान में शामिल थे। न्यायमित्रों ने भी हिस्सा लिया पटना। राज्य न्यायमित्र संघ के सदस्य गांधी मैदान के समीप शराबबंदी के समर्थन में बनी मानव शृंखला में शामिल हुए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार तिवारी, राज कुमार दास, मुकेश मिश्र, रवि प्रकाश द्विवेदी, राजीव कुमार राजू, विशाल कुमार दीपक, कंचन पांडेय आदि इस मौके पर उपस्थित थे। 10 हजार से अधिक बिजली कर्मी भी हुए शामिल पटना। मानव शृंखला में पूरे राज्य के दस हजार से अधिक बिजली कर्मियों ने भी भागीदारी निभाई। पटना में कंपनी मुख्यालय के सामने बेलीरोड पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिजली कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन सहित अन्य अधिकारियों ने मानव शृंखला में भागीदारी निभाई। विरोध के स्वर भी --- शृंखला से फायदा नहीं : मांझी पटना। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि मानव शृंखला से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जागरूकता जरूरत है। कहा कि वे शराबबंदी के कट्टर समर्थक हैं पर इसके विरुद्ध वातावरण मानव शृंखला से संभव नहीं है। आमजन इस मानव शृंखला से दूर ही रहे। छात्र, जविप्र दुकानदार, आशा-ममता, विकास मित्र, टोला सेवकों को शामिल होने को बाध्य किया गया। यह प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं है। आयोजन में प्रशासनिक तंत्र को लगाने से महीनों विकास कार्य बाधित रहा है। बच्चे और कर्मचारियों से बनी मानव शृंखला पटना। रालोसपा (अरुण) के प्रदेश अध्यक्ष विधायक ललन पासवान, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद चौधरी निषाद, प्रवक्ता मनोज लाल दास मनु ने आरोप लगाया है कि मानव शृंखला के माध्यम से अपना चेहरा चमकाने में सीएम ने स्कूली बच्चों को भी नहीं बख्शा। छात्र, आंगनबा़ड़ी सेविका, सरकारी-अर्द्ध सरकारी कर्मचारी शृंखला में भाग नहीं लेते तो शृंखला नहीं बनती। सरकार ने दिया संवेदनहीनता का परिचय : माले पटना। माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि मानव शृंखला में स्कूली बच्चों को खड़ाकर सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय दिया है। आंदोलनों के बावजूद हाजीपुर में स्कूली छात्रा हत्याकांड पर सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। कहा है कि हाजीपुर की छात्रा की हत्या और रोहित वेमुला के लिए न्याय की मांग को माले तथा सहयोगी संगठनों द्वारा 26 जनवरी को सभी गांवों में श्रद्धांजलि सभा की जाएगी।

