प्रकाशपर्व से बड़ी चुनौती मावन श्रृंखला को सफल बनाना

प्रकाशपर्व से बड़ी चुनौती मावन श्रृंखला को सफल बनाना

पटना। कार्यालय संवाददाता

First Published:09-01-2017 11:15:48 PM Last Updated:09-01-2017 11:22:52 PM

प्रकाशोत्सव से भी बड़ा अयोजन है 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाना। राज्य का अबतक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। राज्य की 2 करोड़ जनता मानव श्रृंखला बनाएगी। हाथ से हाथ पकड़ आधे घंटे तक मानव श्रृंखला में रहेंगे। यह बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 10 हजार किलो मीटर से अधिक लंबी यह मानव श्रृंखला होगी। जो पूरी दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है। जिस प्रकार प्रकाशपर्व को ऐतिहासिक सफलता मिली उसी प्रकार मानव श्रृंखला को भी बिहार की जनता के सहयोग से इसे सफल बनाया जाएगा। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने ये बातें प्रकाश पर्व में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में कहीं। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित प्रकाश पर्व सम्मान समारोह में 241 पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीडिया के संवाददाताओं और छायाकारों को भी सम्मानित किया गया। पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने से पहले अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने सबसे पहले जिला प्रशासन को सम्मान समारोह आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई आच्छा काम करता है तो वो यह सोचता है कि अच्छा काम किया है तो शाबाशी मिलेगी। लेकिन हमलोगों की आदत है कि मन में तो सोंचते हैं लेकिन सम्मान देने में देर कर देते हैं। अच्छी बात है कि इस बार तुरंत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर भी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था। बड़ा काम बड़ी टीम से ही संभव मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी बड़ा काम बड़ी टीम के बिना संभव नहीं है। जमीन पर जो काम करते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती हैं। आप सभी को जो जिम्मेवारी मिली थी उससे आगे बढ़कर काम किया तभी इतने बड़े आयोजन को सफलता मिली। पंजाब से आए लोगों ने और वहां के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तक ने कहा कि बिहार की पुलिस बड़ी अच्छी है। बिहार के लोग मीठे हैं। बाहर से आए लोग यहां के लोगों के व्यवहार से प्रभावित हुए हैं। बिहार के डीजीपी पीके ठाकुर ने कहा कि प्रकाशपर्व वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती थी। बिहार के बारे में पहले से जो छवि बनी हुई थी। उसे ध्यान में रखकर कई लोग बाहर से आए थे। लेकिन प्रकाशपर्व के दौरान आने के बाद उन्होंने जो अनुभव किया वो उनके शब्दों में कल्पना से बाहर की चीज थी। 16 विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी हुए सम्मानित प्रकाश पर्व में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में 16 विभागों से 241 पदाधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने समारोह में आए अतिथियों का स्वागत किया। जिन विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं उनमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना नगर निगम, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, पीएचईडी, बुडको, एनडीआरफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और एनसीसी शामिल है। इन पदाधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया के प्रतिनिधियों को सम्मानित करने वालों में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव हरजौत कौर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, डीआईजी शालिन शामिल थे। जो पदाधिकारी सम्मानित हुए उनमें एसडीएम माधव कुमार सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी अजय कुमार, डीआरडीए निदेशक अवधेश राम, एनडीसी वकील प्रसाद सिंह, एसडीएम सुब्रत कुमार सेन, ट्रैफिक एसपी पीके दास, मनोज कुमार, मनोजुकमार झा, संस्कृति निदेशक सत्य प्रकाश मिश्रा, बिहार संगीत नाटक एकेडमी के सहायक सचिव विभा सिन्हा आदि।

