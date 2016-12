BEGUSARAI : लालू से मिल नीतीश ने खोई बेहतर सीएम की छवि

बेगूसराय। एक प्रतिनिधि

First Published:24-12-2016 06:20:15 PM Last Updated:24-12-2016 06:22:52 PM

बिहार में जाति की राजनीति करने वाले व भ्रष्ट छवि वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ जुड़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने अपनी छवि धूमिल कर ली है। भाजपा के साथ गठजोड़ कर सूबे को जिस गति से विकास की ओर नीतीश ले जा रहे थे वे बेस्ट सीएम की सूची में शामिल होते। लेकिन, राजद के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार का भी तौर तरीका बदल गया है। आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित अभिनंदन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने ये बातें कहीं। नीतीश कुमार ने सिर्फ अहंकार की तुष्टि के लिए भाजपा का दामन छोड़ा। अब सूबे की विकास गाड़ी मानो ठहर गयी है। फिर से बिहार गर्त में जा रहा है। स्वार्थ की खातिर जाति की राजनीति करते हैं लालू उन्होंने कहा कि आतंकवादी लड़की उन्हें बिहार की बेटी दिखायी देती है। लेकिन, प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हो रही है उसपर वे कुछ नहीं बोलते। राजद सुप्रीमो पर हमला बोलते हुए कहा कि वे स्वार्थ की खातिर जाति की राजनीति करते हैं। लालू ने पहले सवर्णों पर हमला करते हुए भूराबाल साफ करने की बात कही। बाद में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सात निश्चय पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि यह हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, चोरी, सामाजिक विद्वेशता आदि में बदल गयी है। बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को ललकारते हुए कहा कि आज वे वोट करा ले उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। भाजपा कार्यकर्ता उठ खड़े हुए हैं। एक-एक गांव का गोद लें भाजपा कार्यकर्ता : प्रदेश उपाध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं से एक गांव गोद लेने का आह्वान किया। ऐसा होने पर ही दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार होगा। कार्यकर्ताओं से गोद लिए गांव में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सर्वे कर विकास की रोशनी फैलाने की बात कही। कहा कि विकास कार्य की तस्वीर लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भेज दें। भाजपा उनके कार्यों को इतिहास में शामिल करेगी। भाजपा की ओर से ऐसा ग्रंथ तैयार किया जाएगा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के ऐसे कार्यों का उल्लेख रहेगा। बिहार को मिलेगी नयी राजनीतिक दिशा : सांसद सांसद डॉ. भोला सिंह ने कहा कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को बनाये जाने से बिहार को नयी राजनीतिक दिशा मिलेगी। यह संभवत: पहला अवसर पर है जब प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने के बाद संगठन में कहीं से नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद के गर्भ से पैदा लिए हैं। बिहार भ्रष्टाचार से कलंकित है। जातिवाद को मोहरा बनाकर राजनीति की जा रही है। ऐसे वातावरण में नए प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय से लोगों को उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि पीएम भ्रष्टाचार, उग्रवाद, आतंकवाद समेत विदेशी ताकतों से युद्ध कर रहे हैं। भारत को सुप्रीम राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रदेश अध्यक्ष उनका हाथ मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के बिहार में उर्जावान बनाने के लिए बेगूसराय इकाई किसी भी जख्म को सहने के लिए तैयार है। सांसद का छलका दर्द संबोधन के दौरान सांसद डॉ. भोला सिंह का दर्द उभरकर सामने आ गया। उन्होंने कुछ खास नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि पार्टी की बैठक में उनसे मशविरा नहीं किया जाता है। बुजुर्गों के सम्मान से उनका सम्मान बढ़ता है। उनकी अब कोई ख्वाहिश नहीं हुई है। उनके जो भी धन-दौलत हैं सभी पार्टी के हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक शक्ति के साथ राजनीतिक शक्ति को चलना होता है। सामाजिक शक्ति को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपरोक्ष रूप से पार्टी की गुटबाजी की भी चर्चा की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से हस्तक्षेप कर गुटबाजी समाप्त करने के लिए पहल करने की मांग की। बिहार में सत्ता-अपराधी का गठजोड़ : विधान पार्षद रजनीश कुमार ने कहा कि बिहार में सत्ता-अपराधी का गठजोड़ है। भाजपा चुप नहीं बैठेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं को नए प्रदेश अध्यक्ष से काफी उम्मीद है। कहा कि सूबे में हमारी सरकार नहीं है। लेकिन, सांगठनिक रूप से अन्य दलों से भाजपा की स्थिति सुदृढ है। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तभी तो कार्यक्रम में विलंब से पहुंचने पर भी कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में आगामी चुनाव भाजपा को अवश्य सफलता मिलेगी। नगर निगम के मुख्य पार्षद उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पीएम के अग्रदूत के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बेगूसराय पहुंचे हैं। भाजपा कार्यकर्ता उनकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। सर्वेश कुमार ने कहा कि आने वाला समय भाजपा का होगा। लोग भाजपा की ओर टकटकी लगाये हैं। पूर्व मंत्री अशोक महतो ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजनीति में कर्मठता व शालीनता दिखा चुके हैं। उनके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगा। भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के नीरज शर्मा ने नए प्रदेश अध्यक्ष से भाजपा में नई उर्जा का प्रवाह हुआ है। पूर्व जिलाध्यक्ष रामलखन सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ही बता रही है कि बेगूसराय भाजपा इकाई में कितना दम है। पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष से भाजपा कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। सभा को लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा, भागलपुर की उपमुख्य पार्षद प्रीति शेखर, लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश्वर सिंह बाबा, राधाकृष्ण प्रसाद सिन्हा, श्रीकृष्ण सिंह, जयराम दास आदि ने संबोधित किया। मौके पर सरोजिनी भारती, भाजपा नेता ललन प्रसाद सिंह, डॉ. सुरेश प्रसाद राय, टुनटुन सिंह उर्फ भास्कर, अमरेंद्र कुमार अमर, शुभम कुमार, मृत्युंजय कुमार वीरेश, रमण कुमार, सुरेश कुंवर आदि थे। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में दिख रहा था उत्साह : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा था। प्रदेश अध्यक्ष निर्धारित समय से करीब पांच घंटे बाद बेगूसराय में प्रवेश किये। लेकिन, अपने चहेते प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता फूल-माला लेकर डटे रहे। सिमरिया में जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता व कार्यकर्ता 11 बजे से ही फूल माला लेकर प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार की शाम करीब छह बजे प्रदेश अध्यक्ष के सिमरिया पहुंचते ही कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। भाजपा जिलाध्यक्ष संजय सिंह, सर्वेश कुमार, रामलखन सिंह, कुंदन कुमार, सुरेंद्र मेहता, ललन कुंवर सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। वहां करीब पांच सौ कार्यकर्ता जमा थे। बेगूसराय की ओर काफिला के साथ रवाना होने के दौरान बीहट चांदनी चौक, बथौली, हरपुर, सुशीलनगर आदि जगहों पर कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। वहीं हरहरमहादेव चौक के पास भाजपा कार्यकर्ता हाथी, घोड़े, ऊंट व बैंड बाजे के साथ उनके स्वागत में खड़े थे। हरहरमहादेव चौक के पास पहुंचकर उन्होंने राजेद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां से काफिला मेन रोड मार्केट होते हुए, नगर थाना चौक, कचहरी रोड होते हुए सभा स्थल की ओर रवाना हुए। इस बीच उन्होंने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भाजपाइयों में दिखी एकजुटता : भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिख रहा था। आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित सभास्थपर पर सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही। तमाम मतभेदों को भुलाकर भाजपा के नेता व कार्यकर्ता अपने चहते प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। मंच पर सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी रही। कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया : चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर ताजगी व सभास्थल पर मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मंच पर विराजमान हुए। सुबह से ही फील्ड में भ्रमण कर रहे प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर किसी तरह की थकावट नहीं दिख रही थी। कार्यक्रम में श्रोताओं का मूड भांपते हुए वक्ताओं को मजकिए लहजे में संक्षिप्त भाषण देने का निर्देश दे रहे थे। मंच पर छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता के साथ सहज भाव से मिलते दिखाई दिए। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्षों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित करने की होड़ : आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित करने की होड़ लगी रही। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंगवस्त्र, बुके, तलवार, बांसुरी आदि देकर सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बांसुरी बजाकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। बांसुरी पर सांसद ने ली चुटकी : प्रदेश अध्यक्ष को बांसुरी भेंट किए जाने पर सांसद ने चुटकी ली। सांसद ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जब बांसुरी बजा रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं राधा प्रकट न हो जाय। सांसद ने कहा कि बांसुरी पारदर्शिता का प्रतीक है। प्रदेश अध्यक्ष भी उसी तरह काम करेंगे। हालांकि संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि बांसुरी से उन्हें राधा नहीं बल्कि कृष्ण के मित्र सुदामा की याद आ गयी। इस पर सभा ठहाकों से गूंज उठा।

