औरंगाबाद में ट्रक में घुसी सिटी राइड बस, डॉक्टर सहित तीन मरे

औरंगाबाद। संवाद सूत्र।

First Published:23-01-2017 06:30:43 PM Last Updated:23-01-2017 06:33:37 PM

औरंगाबाद जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में एक डॉक्टर समेत चार लोगों की मौत हो गयी, जबकि सात लोग घायल हो गए। जम्होर थाना क्षेत्र में एनएच-98 पर 24 घंटे के भीतर दूसरे सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। इससे पहले रविवार को टेंपो के ट्रैक्टर टेलर से टकरा जाने के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार की अहले सुबह अनुग्रह नारायण स्टेशन जा रही सिटी राइड बस ने एनएच-98 पर चित्रगोपी गांव के सामने काशी लाइन होटन के पास एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। घटना में बस पर सवार कुटुंबा थाने के बसडीहा गांव निवासी 35 वर्षीय प्रमोद सिंह और देव थाना क्षेत्र के बाला पोखर गांव निवासी मो. सिकंदर की मौत मौके पर हो गई। घायलों में नवादा पीएचसी में पदस्थापित डा. ओबैदुल्लाह अंसारी की मौत भी कुछ देर बाद इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में हो गयी। अस्पताल के डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि की। इस दौरान इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा भी किया। इधर बारुण थाना क्षेत्र में बर्डी मोड़ के समीप एनएच-2 पर अज्ञात वाहन से कुचलकर बारुण प्रखंड के बहुती गांव निवासी रामप्रताप सिंह की मौत हो गयी। वे करीब 3 बजे डेहरी से अपने गांव स्कूटी से लौट रहे थे तभी उन्हें अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। एनएचएआई की टीम ने शव को सदर अस्पताल पहुंचाया। सिटी राइड बस दुर्घटना में सात अन्य यात्री घायल हुए हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घायलों में देव के भंडारी गांव निवासी जयराम कुमार, शहर के धरनीधर निवासी रंजीत प्रसाद, पत्नी रेणु देवी, शाहपुर निवासी रंजन कुमार उर्फ मुन्ना, रितिक कुमार, नगर थाना के जयप्रकाश नगर, कर्मा रोड निवासी रामनरेश प्रसाद वर्मा, रिसियप थाना के मटिहानी निवासी आसनारायण सिंह शामिल हैं जिनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

Web Title: Aurangabad in the truck entered the City Ride bus, including the doctor three dead

