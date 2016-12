योजना 5856 करोड़ की पर मिला है 350 करोड़

योजना 5856 करोड़ की पर मिला है 350 करोड़

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो

First Published:24-12-2016 06:52:47 PM Last Updated:24-12-2016 06:55:30 PM

योजना 5856 करोड़ की पर मिले मात्र 350 करोड़। यह हाल है दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना का। पहली किस्त मिलने के बाद बिजली कंपनी ने दूसरी किस्त के रूप में केन्द्र सरकार से 699 करोड़ देने की मांग की है। साल 2015 में डीडीयूजीवाई के तहत बिहार को 5856.35 करोड़ की योजना मंजूर की गई। इसमें से 40 फीसदी यानी लगभग 2350 करोड़ बिहार सरकार को खर्च करना है। जबकि शेष राशि लगभग 3500 करोड़ केन्द्र से मिलनी है। इसमें से बिहार को पहली किस्त के रूप में 349 करोड़ 63 लाख ही मिल सका है। जबकि इस योजना के लिए 38 में से 36 परियोजनाओं के लिए काम का टेंडर जारी कर दिया गया है। लखीसराय व अरवल के लिए दोबारा टेंडर तीन जनवरी को होगा। 36 जिले में काम शुरू करने के लिए कंपनी को और अधिक पैसे की जरूरत है। इसलिए कंपनी केन्द्र सरकार से दूसरी किस्त के रूप में 699 करोड़ दो लाख रुपए की मांग की है। अगर समय पर राशि नहीं मिली तो योजनाओं को समय पर पूरा करने में कंपनी को परेशानी होगी। ये काम होना है योजना में मंजूर राशि में फीडर अलग करने के मद में 4439 करोड़, मीटर के मद में 141 करोड़, सांसद आदर्श ग्राम में 1.96 करोड़, आधारभूत संरचना मद में 1243 करोड़ व जबकि एजेंसी पर 29 करोड़ खर्च होने हैं। कुल राशि में उत्तर बिहार में 3394.10 करोड़ व दक्षिण बिहार में 2433.13 करोड़ खर्च होना तय है। इसमें खेती के लिए अलग से फीडर बनना है। इसके लिए 288 पावर सब-स्टेशन, 11 किलोवाट के 2544 फीडर के अलावा पूरे बिहार में 70651 ट्रांसफॉर्मर लगना है।

Web Title: 5856 crore scheme, found 350 million

