IOA ने कलमाड़ी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाने के फैसले को लिया वापस

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:10-01-2017 09:55:12 AM Last Updated:10-01-2017 11:41:57 AM

इंडियन ओलंपिक संघ (आईओए) ने हाल में लिए अपने उस फैसले को पलट दिया है जिसमें सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को आयोग का आजीवन अध्यक्ष बनाने की बात कही गई थी। हालांकि सुरेश कलमाड़ी ने आयोग के इस पद को स्वीकारने से खुद ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक इस आरोप से मैं पाकसाफ नहीं हो जाता, मैं इस पद को स्वीकार नहीं कर सकता। आईओए के अध्यक्ष एन.रामचंद्रन ने कहा कि अभय चौटाला और सुरेश कलमाड़ी को आजीवन अध्यक्ष के रूप में ना चुने जाने का फैसला चेन्नई के वार्षिक आम बैठक में लिया गया है। कलमाड़ी पर है 'दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों' में घोटाले का आरोप कलमाड़ी 1996 से 2011 तक आईओए के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाले में संलिप्तता के कारण दस महीने जेल की सजा काटनी पड़ी थी। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। चौटाला दिसंबर 2012 से फरवरी 2014 तक आईओए अध्यक्ष रहे हैं। उस समय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चुनावों में आईओए को निलंबित कर दिया था क्योंकि उसने चुनावों में ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल थे। आईओए अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव को आईओसी ने रद्द कर दिया था। आईओए संविधान में संशोधन के बाद ही आईओसी ने फरवरी 2014 में निलंबन हटाया था।

