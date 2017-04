संतान के सुखमयी जीवन के लिए की स्कंदमाता की पूजा

फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:01-04-2017 07:15:10 PM Last Updated:01-04-2017 07:15:10 PM

...या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।। नवरात्रे के पांचवे दिन शनिवार को आदिशक्ति के पांचवे स्वरूप अधिष्ठात्री स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने कमल के फूल, मां के लाल वस्त्र, सुहाग श्रंगार की चीजें लाल चूड़ी, महावर, नेल पेंट, लाल बिंदी तथा सेब और लाल फूल एवं चावल बांधकर मां की गोद भरके संतान प्राप्ति की मनोकामना की। श्रद्धालुओं ने अपनी संतान के सुखमयी जीवन के लिए मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की। मां के इस रूप के दर्शन-पूजन के लिए मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी रही। शहर के अलग-अलग इलाकों में बज रहे देवी गीतों से माहौल भक्तिमय बना रहा। मंदिरों में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। मंदिरों में लोगों ने आस्था के साथ शीश नवाकर मंगल की कामना की। दूर-दराज से आने वाले लोगों ने मंदिरों में झंडे, सतिये और प्रसाद चढ़ाकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कुछ मंदिर प्रबंधन समितियों ने कमल के फूलों का इंतजाम पहले से कर रखा था। श्रद्धालुओं ने अधिष्ठात्री को कमल के पुष्प भेंट किए। मंदिरों में भजनों को दौर चलता रहा। एनएच-एक के महारानी वैष्णव देवी मंदिर, एनएच-पांच स्थित बांके बिहारी मंदिर, तत्कालेश्वर मंदिर, श्रीराधा सर्वेश्वर मंदिर, तिकोना पार्क काली मंदिर, सूरजकुंड रोड स्थित श्री लक्ष्मी नारायण दिव्यधाम, सेक्टर-19 के वैष्णवदेवी मंदिर, जवाहर कॉलोनी के दुर्गा मंदिर, श्रीराम मंदिर समेत मंदिरों में आदिशक्ति मां के पांचवे रूप स्कंदमाता देवी की विशेष-पूजा अर्चना श्रद्धाभाव से संपन्न हुई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहीं। घर पर मां का ध्यान करके आए भक्तों ने मंदिर में मां की स्तुति करके मंगल की कामना की। सुबह शाम भक्तजन मंत्रों का जाप करके माता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तिकोना पार्क स्थित काली मंदिर में रात में हुए जागरण में नाट्य झांकिया प्रस्तुत की गई। भजनों पर श्रद्धालुगण मंत्रमुग्ध हो गए। कार्तिकेय और गणेश जी की माता है अधिष्ठात्री

श्रीलक्ष्मी दिव्यधाम में चल रहे विशेष अनुष्ठान के बीच आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने आदिशक्ति की कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान स्कंद की माता होने के कारण अधिष्ठात्री स्कंदमाता के नाम से विख्यात हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी आदिशक्ति स्कंदमाता की मनोहर छवि दिव्य शक्ति के समान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्कंदमाता कार्तिकेय और गणेश की मां है। गणेश जी मानसपुत्र हैं और कार्तिकेय गर्भ से उत्पन्न हुए। तारकासुर का वध करने के लिए देवी पार्वती और शंकर जी ने विवाह किया था। राक्षस तारकासुर का अंत करने के उद्देश्य से कार्तिकेय उत्पन्न हुए। कालीबाड़ी मंदिर में षष्टी पूजा की तैयारी

चेत्रै नवरात्रों पर भी बंगाली समुदाय के लोग नवरात्रों पूजा-अर्चना में व्यस्त हैं। शनिवार को शहर के कुछ कालीबाड़ी मंदिरों में षष्टी पूजा की तैयारी शुरू हुई। रविवार को कालीबाड़ी मंदिरों में पष्टी पूजा होगी। सेक्टर-16 के कालीबाड़ी मंदिर और हरियाणा स्वामी विवेकानंद समिति में षष्टी पूजा की तैयारी की। अभिजीत गांगुली और एके पंडित ने बताया कि शारदीय नवरात्रों में दुर्गा पंडालों में स्थानीय लोगों की भागीदारी खूब होती है। इसलिए चैत्र नवरात्रों में भी कालाबाड़ी मंदिरों में पूजा-अर्चना होगी। और मां दुर्गा के भजनों के रंगारंग कार्यक्रम होंगें। रविवार को आनंदोमेला आयोजित होगी। मेले में दिल्ली से आए कलाकार नाट्य संमेलन करेंगे। इसमें मां दुर्गा द्वारा राक्षसो के वध का मंचन होगा। इसमें पंडित तरुण भट्टाचार्य विशेष पूजा अर्चना करवाएंगे। जबकि डीएस चक्रव्रती, देवाषीश घोष, विश्वास, जीसी मुखर्जी आदि तैयारी में जुटे हैं। मां भगवती का पहाड़ी जागर शुक्रवार को होगा। उत्तराखंडी लोग मां के जागर की तैयारी में जुटे हैं। गढ़वाल युवा संगठन के तत्वाधान मे जवाहर कॉलोनी में आयोजित होने वाले इस जागर में उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों से भजन गायकों को आमंत्रित किया गया है। इसमें मंगलेश डंगवाल, सूर्यपाल,पम्मी नवल, मुकेश कठैत, हेमा नेगी, दीप चौहान, श्रवण भारद्वाज, आकाश भराद्वाज, ममता थपियाल, वेदवाल, जर्नादन नौटियाल व प्रकाश शामिल हैं। इसकी तैयारी में सतीश रावत, सुभाष शर्मा, विजय रावत जगदीश नेगी, जितेंद्र, विकास व कुलदीप जुयाल आदि जुटे हैं। सिद्धपीठ तत्कालेश्वर मंदिर में भवानी-शंकर की पूजा

एनएच-पांच का सिद्धपीठ तत्कालेश्वर मंदिर भवानी-शंकर की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। यहां मां दुर्गा का दरबार लगता है। लोग दूर-दूर से माता के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि लगातार 40 दिन तक भवानी के दरबार में प्रार्थना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के संचालक बंशीलाल कुकरेजा बताते हैं कि मंदिर को निर्माण 1964 में हुआ था। अब मंदिर परिसर करीब आधा एकड़ में हैं। उन दिनों मथुरा-वृंदावन से आए पंडित दयाशंकर ने मंदिर परिसर में श्रीगणेश, भवानी-शंकर, भवानी दरबार, श्रीराम दरबार, बजरंगबली के मंदिर हैं। कुकरेजा बताते हैं कि भवानी दरबार की सेवा का प्रसाद पंडित दयाशंकर को मिला। उनकी पुत्री ऋचा शर्मा भवानी कृपा से देश की प्रमुख पाश्र्व गायिक हैं। मंदिर में की गई पूजा-अर्चना से मनोकामना पूर्ण होने की आस्था श्रद्धालुओं की प्रबल है। इसके चलते मंदिर में भीड़ रहती है। नवरात्रों मे मंदिर में पूरे नौ दिन अनुष्ठान चलता है। जिसमें शहर के अलावा अन्य शहरों के लोग भी शिरकत करते हैं। मंदिर में रात में जगरात और चौकी होती है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web