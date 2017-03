हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दो मौलवी पाकिस्तान में लापता

नई दिल्ली

First Published:16-03-2017 09:26:41 PM Last Updated:16-03-2017 09:28:09 PM

दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पीरजादा आसिफ अली निजामी और नाजिम निजामी पाकिस्तान में लापता होने की खबर है। ये दोनों ही टूरिस्ट वीजा पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गए थे। भारत सरकार इस मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, आसिफ अली निजामी बुधवार को कराची में रिश्तेदार से मिलने के बाद लाहौर की दरगाह जियारत करने गए थे। तब से निजामी की कोई खबर नहीं है। वहीं उनके दूसरे साथी नाजिम निजामी की कराची से लापता होने की खबर है। Two senior clerics from Delhi's Hazrat Nizamuddin Dargah, Asif Nizami and Nazim Nizami missing in Pakistan pic.twitter.com/JF4vA3PJR0 — ANI (@ANI_news) March 16, 2017 हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि उनकी गुमशुदगी में किसी कट्टरपंथी संगठन का हाथ है या नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले भी दरगाह में आतंकी हमला हो चुका है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन ने उनको अगवा तो नहीं कर लिया।

