दिल्ली IGIA पर लगे बॉडी स्कैनर के लिए आफत बना मंगलसूत्र और साड़ी

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:17-01-2017 11:16:45 AM Last Updated:17-01-2017 11:20:23 AM

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगीं अमेरिकन फुल बॉडी स्कैनर के लिए भारतीय साड़ी और मंगलसूत्र आफत बना गए हैं। दरअसल ये फुल बॉडी स्कैनर साड़ी पर हुई कांच और मेटल की बुनाई और मंगलसूत्र को स्कैन कर खतरे का अलार्म देने लगता है। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी जर्मनी मेड मशीनें लगाने का प्लान कर कर रही है। अब देखना यह है कि ये मशीन टेस्ट में सफल होगी कि नहीं। एयरपोर्ट प्रशासन ने दिसंबर में लगाई गई मशीनों को लेकर शिकायत की थी ये मशीनें साड़ी की परतों का स्कैन नहीं कर पा रही है। वहीं बहुत सारी औरतें भावनात्मक जुड़ाव के चलते मंगलसूत्र उतारने से मना कर देतीं हैं। हालांकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की ओर के उठाए गए कुछ इश्यूज को छोड़कर यह ट्रायल बड़े सफल रहे हैं। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि स्कैनर गर्दन से नीचे व्यक्ति को स्कैन करता है। हमने फुल बॉडी स्कैनर की मांग की थी। इसके अलावा, एक स्कैन से पहले शरीर से सभी धातु की वस्तुओं को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए पुरुष आसानी से बेल्ट और पर्स को हटा देते हैं, लेकिन महिलाएं मंगलसूत्र उतारने के लिए इनकार कर देती हैं। स्कैन को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद महिला यात्रियों को समझाना कठिन काम हो जाएगा। जिसके चलते मशीन बीप करना शुरू कर देती है। अधिकारी ने बताया कि साड़ी ने कई परतें होती हैं जबकि जींस और अन्य कपड़ों में ऐसा नहीं होता है। जिसके चलते मशीन बॉडी को स्कैन नहीं कर पाती है और बीप करना शुरु कर देती है। इसके अलावा कई महिलाएं कांच और मेटल की बुनी साड़ियों को पहनतीं है जिसके चलते चेतावनी अलार्म बज जाता है। जब इन महिलाओं की जांच की जाती है तो कुछ नहीं निकलता है।

