बीके अस्पताल में बनेगा आईसीयू

फरीदाबाद, अवध किशोर श्रीवास्तव

First Published:12-01-2017 12:14:10 AM Last Updated:12-01-2017 12:14:10 AM

रेलमंत्री सुरेश प्रभु की ऐच्छिक एक करोड़ आठ लाख रुपये की ग्रांट से बादशाह खान अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इनमें करीब 56 लाख रुपये आपातकाल में सधन निगरानी कक्ष (आईसीयू) बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रयोगशाला, अल्ट्रासाउंड केंद्र में भी आधुनिक मशीनें बढ़ाई जाएंगी। इसका खाका तैयार कर स्वीकृति के लिए उपायुक्त के पास भेज दिया गया है। सबकुछ ठीक रहा तो इसका निमार्ण मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। इसके बाद गंभीर रोगियों को इलाज के लिए दिल्ली रेफर नहीं किया जाएगा। बहरहाल, इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार देर शाम सिविल सर्जन और विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। स्मार्ट सिटी की स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना चाहते हैं मंत्री

जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए रेलमंत्री सुरेश प्रभु आगे आए हैं। वो स्मार्ट सिटी में आधुनिक मशीन लगाकर सेवाएं अपग्रेड करना चाहते हैं। इसी के तहत उन्होंने प्रदेश सरकार को एक करोड़ आठ लाख रुपये दिए हैं। साथ ही इन पैसों को बीके अस्पताल पर खर्च करने के लिए कहा है। मंत्री के इस प्रस्ताव के बाद हरियाणा सरकार सक्रिय हो गई। जिला उपायुक्त की मार्फत अस्पताल की जरूरतों का खाका तैयार करने के आदेश दे दिए। जिस पर अमल करते हुए उपायुक्त ने सीएमओ से मांगी। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल के आपातकाल, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे और पैथोलॉजिकल लैब में आधुनिक उपकरण लगाने का फैसला किया है। ताकि मरीजों को निजी अस्पताल के महंगे इलाज से निजात मिल सके। अभीतक अस्पताल में गंभीर रोगियों के लिए बेहतर सुविधाएं नहीं होने से निजी क्लीनिक और अस्पताल में जाना पड़ता था। साल में चौदह सौ मरीजों को किया जाता है रेफर

स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक बीके अस्पताल में आईसीयू जैसी सुविधाओं के अभाव में प्रत्येक वर्ष 14 सौ से अधिक मरीजों को गंभीर हालात में दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में रेफर किया जाता है। इस दौरान कई मरीजों की मौत भी हो जाती है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रेलमंत्री की ग्रांट के बाद स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी, तो मरीजों को रफेर नहीं किया जाएगा। मंत्री के कोटे से मिलने वाली राशि को कैसे खर्च करना है इसका खाका तैयार कर लिया गया है। मरीजों को मिलने वाला लाभ

बीके अस्पताल में जल्द ही दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। उपकरणों के यह सुविधा नहीं थी। जबकि यहां एक विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है। दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन शुरू होने के बाद मरीजों को अस्पताल में दो-तीन दिनों तक ही विशेषज्ञ के देख रेख में रखा जाएगा। उसके बाद उन्हे जांच के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही हड्डी रोग विशेषज्ञ के लिए भी कई सुविधाएं उपल्बध हो जाएगी। एक्स रे की गुणवत्ता होगी बेहतर

आधुनिक उपकरण से लैस एक एक्स-रे मशीन लाने की योजना है। जो अभीतक सिर्फ निजी अस्पताल में यह मशीन उपलब्ध है। इसे लगाने के बाद एक्स-रे कराने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। इसके माध्यम से छोटी-छोटी बीमारियों की पहचान की जा सकती है।



फिजियोथ्रेपी विभाग भी होगा अपग्रेड

दुर्घटना में घायल कोमल कोशिकाओं को ठीक करने के लिए लेजर मशीन लगाने की योजना है। प्रस्ताव के मुताबिक जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली मशीन भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही नसों में ताकत और मांस पेशियों को ठीक करने के लिए मशीन लगाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉ. गुलशन अरोडा: इसका खाका तैयार कर स्वीकृति के उपायुक्त को दे दिया गया है। सबकुछ ठीक रहा तो मार्च तक निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। सीसीयू व आईसीयू यूनिट में क्या होगा

- 6:6 बेड

- प्रत्येक बेड पर हृदय की धड़कन जांचने की मशीन

- राउड द क्लॉक पारा मेडिकल स्टाफ

- 24 घंटे रक्तचाप मापने की मशीन

- होल्टर मशीन

- सेंट्रली एसी ये हो सकते हैं तैनात

डॉक्टर : 4

टेक्नीशियन: 2(सीसीयू व ईको)

नर्स: 16-20

नर्सिंग सिस्टर: 2

चतुर्थ वर्ग : नौ

स्फाई कर्मचारी: नौ

सुरक्षा कर्मचारी : पांच किस प्रकार के मरीज को मिलेगा लाभ

कृत्रिम सांस, सांस की समस्या और दमा के गंभीर रोगियों को, शुगर के गंभीर रोगियों को, हीट स्टाक (लू), डेंगू, थैलेसीमिया, ब्रेन हेमरेज, दुर्घटना में घायल आदि बीके से वर्ष 2016 में रेफर मरीजों की संख्या

जनवरी : 139

फरवरी : 125

मार्च : 131

अप्रैल: 134

मई : 182

जून: 124

जुलाई : 87

अगस्त : 106

सितंबर : 123

अक्तूबर : 110

नवंबर: 139

दिसंबर : 125

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web