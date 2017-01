वीकेंड पर ठंड से घरों में दुबके लोग

फरीदाबाद वरिष्ठ संवाददाता

First Published:14-01-2017 08:27:28 PM Last Updated:14-01-2017 08:27:28 PM

ठंड का कहर जारी है। शनिवार को हाड़ कपाने वाली ठंड की वजह से वीकेंड पर भी लोग घरों में कैद रहे। दोपहर में ही बाहर निकल पाए। हवा की रफ्तार तेज होने से वातावरण में ठिठुरन रही। दिन भर चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़ों में दुबकने को मजबूर कर दिया। बाजार, पार्क, अस्पताल, स्कूूल आदि जगह ठंड का पूरा असर दिखाइ्र दिया। दरअसल, पिछले एक सप्ताह से मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। लोग घरों में कमरें में हीटर, अलाव और अंगीठी जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ही ठंड ने दिखाए कडे़ तेवर

शनिवार को सुबह से धूप तो निकली लेकिन लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। धूप निकलने से मौसम में कुछ सुधार की उम्मीद थी। लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दिन का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जबकि आद्रता 54 फीसदी और 8 किलो मीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा में दोपहिया वाहन वाहनों की ज्यादा आफत रही, जबकि गाड़ियों के मुसाफिर कुछ राहत में जरूर रहे। पार्क में लोगों की भीड़ रही कम

कड़ाके की ठंड से पार्क में लोगों की संख्या कम रही है। छुट्टी के दिनों में शहर के रोज गार्डन, टाउन पार्क और मॉल में मौज मस्ती करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन ठंड के कारण लोगों ने यहां आने से परहेज किया। घर में ही परिवार के साथ मौजमस्ती करते रहे। ठंड के कारण सुबह देरी से शुरु होती है और शाम में घर जल्दी भागने का प्रयास रहता है। ठंड में स्कूल जाना बच्चों के लिए मुसीबत

सरकार की मजबूरी कहें या कुदरत का नियम। सरकार के कमजोर होमवर्क। जब ठंड कम थी तो सर्दी की छुटिटयां कर दी, लेकिन अब जब हाड कंपा देनी वाली ठंड है तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। अभिभावकों का मानना है कि मौसम विभाग के साथ तालमेल करके सरकार अगर सर्दी की छुटिटयां तय करें तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल, अब कड़ाके की ठंड में लोग सुबह में रजाई से निकला पसंद नहीं करते हैं, तो उनको स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं, निजी स्कूली छात्राएं सुबह सात बजे स्कर्ट पहनकर बस अड्डे पर खड़ी रहती हैं। महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण शहर की अधिकांश स्कूले बंद रहें। हालांकि कई स्कूले अपने निर्धारित समय से खुले। इससे सबसे अधिक परेशानियां छोटे बच्चों को हो रही है। ठंड के कारण वह चेस्ट इंफेक्शन, सर्दी-खासी जुकाम और एलर्जी के शिकार हो रहे है। बीके में बढ़ी मरीजों की संख्या

कड़ाके की ठंड के कारण बादशाह खान अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई। बच्चों के साथ बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि इनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है। इससे थोड़ी सी भी लापरवाहीं बरतने पर वह बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। पिछले एक सप्ताह में छाती में इंफेक्शन और एलर्जी के मरीजों में तेजी से वृद्धि हो रही है। जबकि छोटे बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत बढ़ गई है। बाजार में पसरा सन्नाटा

तापमान में गिरावट के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। छुट्टी के दिन होने के बावजूद एनआईटी एक और पांच नंबर के कई दुकानदार खाली बैठे थे। दुकान में दोपहर बाद तक दुकान में एक रुपये की भी बिक्री नहीं हुई थी। दोपहर बाद दुकानों पर थोड़ी बहुत भीड़ दिखी, इसमें हरी सब्जी और किरयाने की दुकान अधिक थी। व्यपारियों का कहना था कि नोटबंदी और ठंड दोनों का असर बाजार में पिछले कई दिनों से छाया हुआ है। कई ऐसे दुकान है जिनका सुबह से शाम तक एक रुपये की भी बिक्री नहीं होती। सर्दियों में इसका करें सेवन

1-बाजरा : सर्दी के दिनों में बच्चों को बाजरा की रोटी खाना चाहिए। इसमें दूसरे अनाजों की तुलना में अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। इससे शरीर में मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ट्रिप्टोफेन, फाइबर, विटामिन-बी, एंटी-ऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर मात्रा होता है। 2. बादाम : इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसमें मधुमेह नियंत्रित करने का गुण होता है। इसमें विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है। 3. अदरक : शरीर को गर्मी मिलती है और पाचन क्रिया भी सही रहता है। 4. शहद : बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ता है। 5. मच्छली: सर्दियों में मछली का सेवन करें। इससे शरीर को गर्मी मिलती है। इसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। 6. रसीले फल न खाएं: रसीले फलों का सेवन न करें। संतरा, रसभरी या मौसमी आपके शरीर को ठंडक देते है। जिससे आपको सर्दी या जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 7. मूंगफली : इसमें प्रोटीन, नमी, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थाइमिन, फोलिक एसिड होते है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनिरल्स आदि तत्व इसे बेहद फायदेमंद बनाते है। 8. सब्जियां: सर्दियों के दिनों में मेथी, गाजर, चुकंदर, पालक, लहसुन बथुआ आदि का सेवन करें। इनसे बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 9. तिल : तिल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके तेल से मालिश करने से ठंड से बचाव होता है। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ निकल जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, बी-कॉम्प्लेक्स और कार्बोंहाइट्रेड आदि। बचाव के उपाए मौसम के अनुकूल कपड़ा पहनें

ठंढ़ी चीज से बचें

पानी को उबाल कर या गुनगुना कर पीएं

संतुलित आहार लें

डॉक्टर की सलाह लें लक्षण

पेट में दर्द होना

सांस का फूलना

खासी का आना

छाती में इंफेक्शन, आवाज आना

सांस लेने में समस्या

सर्दी में क्या खाए

छीक आना, आंखो से पानी आना

