नोएडा: जानकारी के अभाव में खाली चल रहीं सिटी बसें

नोएडा। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:22-12-2016 10:46:59 PM Last Updated:22-12-2016 10:46:59 PM

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) द्वारा शुरू की गईं एसी सिटी बसें फिलहाल जानकारी के अभाव में खाली चल रही हैं। अभी इनमें बमुश्किल 10 फीसदी सवारी सफर कर रही है। ज्यादातर लोगों को इनके रूट और किराए के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोग, बस तक रूट और किराया पूछने आते हैं और फिर ज्यादा किराया सुनकर वापस लौट जाते हैं। बस में यात्रा करने वाले इसके आराम और सुविधाओं की तारीफ कर रहे। कुछ ने इन सुविधाओं के साथ एसी बस के किराए को सामान्य भी बताया। परिचालक सफर के दौरान बस की खासियत बता रहे। लोगों को बताया जा रहा कि ये देश की सबसे हाईटेक और सुरक्षित सिटी बसें हैं। सिटी बस चालकों के लिए भी इन्हें चलाना काफी आराम दायक है। सिटी बस चालक प्रवीण कुमार ने बताया कि इन बसों का कंट्रोल बहुत अच्छा है। सीट इतनी आरामदायक हैं कि थकान का एहसास नहीं होता। गुरुवार को हिन्दुस्तान टीम ने दो रूट पर सफर कर सिटी बसों की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया। बसों पर लगेगा रूट चार्ट

एनएमआरसी के ओएसडी संदीप रायजादा ने बताया कि यात्रियों से लगातार प्रतिक्रिया और सुझाव लिया जा रहा है। कंट्रोल रूम में भी काफी संख्या में लोग सुझाव दर्ज करा रहे। जहां सिटी बसें अभी नहीं पहुंच पा रही, वहां बसें चलाने के अनुरोध भी मिल रहे। इन सुझावों के आधार पर सिटी बसों पर मेट्रो की तर्ज पर जल्द रूट चार्ज लगाने का निर्णय लिया गया है। शहर में जगह-जगह बने फ्लैग पोल बस स्टैंड पर भी रूट चार्ट का ब्यौरा लिखा है। संचालन में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को पुलिस और प्राधिकरण की मदद से दूर कराने का प्रयास किया जा रहा। शुक्रवार को शुरू होगा नया रूट

एनएमआरसी ने गुरुवार को एक्सप्रेस-वे के सेक्टरों को जोड़ने के लिए बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से शटल बस सेवा शुरू कर दी है। इसका रूट नंबर 310 है। शुक्रवार को एनएमआरसी रूट नंबर 104बी पर भी बस शुरू करेगी। ये रूट सेक्टर 12-22 से डीएससी मार्ग होते हुए कासना तक जाएगा। एक जनवरी से ई-भुगतान की सुविधा

एनएमआरसी की सिटी बसों में एक जनवरी से ई-भुगतान की सुविधा मिलने लगेगी। एक जनवरी से इन सिटी बसों में लोग कार्ड या मोबाइल ई-वॉलेट के जरिए किराए का भुगतान कर सकेंगे। अभी इसमें नकद यात्रा की ही सुविधा है। एम-1 रूट पर लगे 45 मिनट

स्थान : स्पाइस मॉल

समय : दोपहर 12:05 बजे

मेट्रो फीडर बस सेवा के इस रूट पर बस सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन से स्पाइस मॉल व सेक्टर-54 पुलिस चौकी होते हुए वापस सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन तक चलती है। हिन्दुस्तान संवाददाता ने स्पाइस मॉल से सफर शुरू किया। 45 मिनट बाद सफर वहीं खत्म हुआ। इस दौरान बस पांच मिनट के लिए सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन पर रुकी। पूरे सफर के दौरान बस में मात्र छह सवारी बैंठी। लोग परिचालक से बस की खासियत पूछते नजर आए। बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर खड़े होने की जगह नहीं

स्थान : बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन

समय : दोपहर 3:30 बजे

बॉटनिकल गार्डन से एक्सप्रेस-वे होते हुए ग्रेटर नोएडा को जाने वाले रूट नंबर 103बी पर अन्य रूट की अपेक्षा सवारियां कुछ ज्यादा हैं। हिन्दुस्तान संवाददाता ने बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से महामाया फ्लाई ओवर तक सफर किया। बस में मात्र दो लोग सवार थे। इस रूट पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भीड़भाड़ वाले सेक्टर-37 चौराहे और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर इसे खड़े होने की जगह नहीं मिलती। मेट्रो स्टेशन पर इसका पोल स्टैंड फुट ओवर ब्रिज के नीचे है। यहां ऑटो व रिक्शा वालों का कब्जा रहता है। ऐसे में बस को और आगे या मुख्य लेन पर खड़ा करना पड़ता है, जिससे यातायात बाधित होता है। सिटी बस कंट्रोल रूट

-फोन नंबर 18001800555

-व्हाट्स एप नंबर 9868394969

(24 घंटे कॉल सेंटर की सुविधा है) सिटी बसों की खासियत

-इसके सीसीटीवी में एचडी रिकॉर्डिंग के साथ आवाज भी रिकार्ड होती है।

-बस में आग लगने की संभावना बेहद कम है। आग लगने पर ये स्वत: रुकेगी और दोनों गेट खुल जाएंगे।

-बस में लगे अलर्ट बटन दबाते ही सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम में लाइव हो जाएंगे।

-बस रुकवाने के लिए स्टॉप बटन लगे हैं। मेट्रो की तरह अगले स्टॉप की घोषणा होती है।

-बस के शीशे काफी बड़े हैं, जिससे अंदर तक साफ दिखता है। दरवाजे बंद होने पर ही बस आगे बढ़ेगी। संचालन की चुनौतियां

-एसी और अत्याधुनिक होने के कारण सामान्य बसों के मुकाबले किराया ज्यादा होना।

-लंबी बसों को जाम का ज्यादा सामना करना पड़ रहा। मोड़ पर भी दिक्कत आ रही। इससे ज्यादा समय लग रहा।

-बस में रूट या किराए की जानकारी नहीं लिखी है। परिचालक अन्य बस परिचालकों की तरह चिल्लाकर सवारी नहीं बुलाते।

-पोल स्टैंड और उस पर लगा रूट चार्ट बहुत छोटा है, जो आसानी से नहीं दिखता।

-बसों की संख्या अभी कम है और बहुत से रूट पर अभी सेवा उपलब्ध नहीं है। फैक्ट फाइल

-120 रुपये प्रति किमी है एक सिटी बस के संचालन का खर्च

-20 रुपये प्रति किमी की कमाई हो रही है अभी रूट नंबर 103बी पर

-5 रुपये प्रति किमी की कमाई हो रही है एम1 रूट पर

-37 सीटर हैं एनएमआरसी की एसी सिटी बसें किराया कम होता तो और मजा आता

परिचौक से सिटी बस के जरिए बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन आ रहे छात्र आदिल ने बताया कि बस बहुत सुंदर और आराम दायक है। इसके फीचर भी बहुत अच्छें हैं, जो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रख बनाए गए हैं। बावजूद इनका किराया अगर कुछ कम होता तो सफर में और मजा आता। निश्चिंत सफर का आनंद मिला

लखनऊ में बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र सौरव दत्ता ने बताया कि इतनी बेहतरीन बसें प्रदेश की राजधानी में भी नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है निश्चिंत सफर। मैनें नोएडा के बारे में बहुत नहीं जानता, फिर भी मुझे स्टॉप निकलने की चिंता नहीं हुई। इसमें मेट्रो की तरफ अगले स्टॉप की जनकारी मिलती है। सीसीटीवी से सामान चोरी या अन्य खतरों का भी खतरा नहीं है। ऐसे में किराया ज्यादा नहीं है।

