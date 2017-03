शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दौड़ में नौ कंपनियां

शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दौड़ में नौ कंपनियां

फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:03-03-2017 12:57:42 AM Last Updated:03-03-2017 12:57:42 AM

फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की दौड़ में नौ कंपनियां शामिल हो गई हैं। मार्च के आखिरी तक इनमें से किसी एक कंपनी का चुनाव किया जाएगा। चुनाव अंकों के आधार पर होगा। स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को आवेदन के साथ जमा किए कंपनी के दस्तावेजों के अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने एक आठ सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें इंजीनियर्स, आईटी विशेषज्ञ और लेखा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। दरअसल, स्मार्ट सिटी के लिए गठित एसपीवी (विशेष प्रयोजन माध्यम संस्थान) फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए योजनाएं तैयार करने को पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट) परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी की नियुक्त की जानी है। इसके लिए एक मार्च की रात 11.59 बजे तक नौ कंपनियों ने आवेदन किया है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सरकार के दिशा-निर्देश पर तय किया है कि जो कंपनी 80 से 100 अंकों के बीच अंक प्राप्त करेगी। उन कंपनियों में से ही किसी एक कंपनी का चयन होगा। इसमें करीब 80 अंक तकनीकि रूप से मजबूती के लिए और 20 फीसदी कंपनी की आर्थिक मजबूती के लिए दिए जाएंगे। कंपनी का टीम लीडर भी अपनी योग्यता के आधार पर अधिकतम 15 अंक दिला सकता है। गठित कमेटी पहली नजर में देखेगी कि कंपनी ने 25 लाख रुपये समय रहते जमा किए हैं या नहीं। बोली प्रकिया पूरी की या नहीं, कंपनी सेवा अधिनियम के तहत पंजीकृत है या नहीं। तकनीकि रूप से कितनी मजबूत है। कंपनी का अनुभव कैसा है? इन सभी पर प्रथम दृष्टताया विचार करके अंकों के लिए कंपनी के दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा। क्या है पीएमसी? और ऐसे काम करेगी पीएमसी

पीएमसी (परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता) स्मार्ट सिटी के लिए परियोजनाओं का प्रबंधन करने वाली एक कंपनी होगी। जो स्मार्ट सिटी क्षेत्र को उपयोगी और सौंदर्यी के मद्देनजर विकसित करेगी। शुरूआती चरण में कंपनी के तकनीकि अधिकारी स्मार्ट सिटी शहर का विश्लेषण करके परियोजनाएं तैयार करेंगे और उनका क्रियांन्वयन करेंगे। नियुक्ति के बाद कंपनी के इंजीनियरों की फौज छह महीने तक स्मार्ट सिटी क्षेत्र का विश्लेषण करेगी। उसके अगले छह महीने में परियोजनाएं तैयार करने के लिए अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद परियोजनाओं की डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होंगी। इस बीच कंपनी छोटे-छोटे विकास कार्य स्मार्ट सड़क, स्मार्ट रोशनी जैसे कार्य शुरू कर देगी। 1600 करोड़ का इंतजाम स्वयं करेगी एफएसएल

स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करीब 2600 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान किया गया है। इसमें से करीब एक हजार करोड़ रुपये केंद्र व राज्य सरकार मुहैया कराएगी। जबकि करीब 1600 करोड़ रुपये का इंतजाम एफएसएल को स्वयं करना होगा। नगर निगम की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उसके पास अपने कर्मचारियों के वेतन का इंतजाम प्रतिमाह भारी पड़ता है। ऐसे में नगर निगम एफएसएल को एक फूटी कौड़ी देने की स्थिति में नहीं है। भूमि बैंक पर नजर

स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एफएसएल को करीब 1600 करोड़ रुपये का इंतजाम स्वयं करना होगा। इसके लिए एफएसएल की टेडी नजर नगर निगम के भूमि बैंक की करीब सात हजार एकड़ जमीन पर टिक गई है। कंपनी बड़खल झील पर्यटन स्थल को विकसित करने के नाम पर किसी बड़ी होटल कंपनी को जमीन बेचकर पैसे का इंतजाम करने का कुचक्र भी रचने में जुटी है। अभी तक कंपनी को स्मार्ट सिटी के नाम पर मात्र दो करोड़ रुपये प्रस्ताव तैयार करने के लिए ही मिला था। कविता जैन, स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा सरकार: फरीदाबाद को देश का नंबर-वन स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसके लिए पीएमसी नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है। करीब नौ कंपनियों के आवेदन सरकार को मिले हैं। पारदर्शिता के लिए अंकों के आधार पर कंपनी का चयन किया जाएगा। कंपनी चयन के लिए राज्य सरकार ने आठ सदस्य गठित की कमेटी पर एक नजर

-केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के विशेषज्ञ

-केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के आईटी विशेषज्ञ

-नगर निगम के मुख्य अभियंता

-तकनीकि सलाहकार

-पीपी मोड पर तय किए गए विशेषज्ञ

-योजनाकार

-नगर निगम के लेखाकार

-नोडल अधिकारी, स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी में शामिल है शहर का ये इलाका

सेक्टर-20, फ्रेंडस कॉलोनी, कारखाना बाग, सेक्टर-20 ए, संत नगर, अजरौंदी गांव, सेक्टर-21 बी, फतेहपुर चंदीला गांव, सेक्टर-21 डी, एसजीएम नगर एफ व जी ब्लॉक, इंदिरा इंक्लेव, सेक्टर-19, शास्त्री कॉलोनी, गोपी कॉलोनी, शिव कॉलोनी, राजा गार्डन, बाबा नगर, एनएच-पांच आदि।

स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के बजट पर एक नजर

प्रारूप की अनुमानित लागत करीब: 2600 करोड़ रुपये

नागरिक आधारभूत ढ़ाचा: करीब 544 करोड़

पैन सिटी: करीब 470 करोड़ रुपये

स्मार्ट शहरीकरण योजना: अनुमानित लागत करीब 1186.70 करोड़ रुपये

स्मार्ट शहरी गतिशीलता: अनुमानित लागत करीब 378 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान

केंद्र सरकार: करीब 500 करोड़ रुपये

हरियाणा सरकार: करीब 500 करोड़ रुपये

फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड: करीब 1600 करोड़ रुपये



लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web