शिवसेना की दबंगईः गुरुग्राम में KFC समेत मांस की 500 दुकानें बंद कराई

गुरुग्राम, एजेंसी

First Published:29-03-2017 02:05:08 PM Last Updated:29-03-2017 02:05:38 PM

ओल्ड गुरुग्राम में शिवसेना के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि के मद्देनजर केएफसी आउटलेट समेत मांस की करीब 500 दुकानें नौ दिन के लिए बंद करवा दी। उन्होंने दुकान मालिकों को मंगलवार को धमकाया और कहा कि वह हर मंगलवार अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा करें। शिवसेना की गुड़गांव इकाई के अध्यक्ष गौतम सैनी ने कहा, हमने केएफसी समेत मांस की दुकानों के मालिकों और फास्ट फूड विक्रेताओं से कहा है कि वह नवरात्रि खत्म होने तक अपनी दुकानें बंद रखें। इसके अलावा हर मंगलवार को भी दुकान बंद रखने को कहा गया है। शिवसेना के कार्यकर्ता कल पालम विहार में इकटठा हुए थे और मांस बाजार को जबरन बंद करवाया था। उन्होंने अन्य इलाकों में बिस्मिल्लाह खान जैसे खान—पान के अन्य ठिकाने और ढाबे भी बंद करवाए। गुड़गांव पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त के जनसंपर्क अधिकारी मनीष सहगल ने कहा कि मांस की दुकानें बंद करवाई गईं थी लेकिन बाद में वे खोल दी गईं। इन दुकानों के पास मांस बिक्री के लिए व्यावसायिक लाइसेंस हैं। दुकानों को गैरकानूनी ढंग से बंद करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

