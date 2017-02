एटीएम कार्ड बदलकर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी के 1 लाख रुपये निकाले

फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:26-02-2017 07:21:44 PM Last Updated:26-02-2017 07:21:44 PM

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के अंदर एक युवक रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी का एटीएम कार्ड बदलकर ले गया। इस दौरान उसने ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए बुजुर्ग के बैंक खाते से 1 लाख रुपये निकाल लिए। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की शिकायत पर अज्ञात शख्स के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, ग्रेटर फरीदाबाद ओमेक्स हाईट सेक्टर-86 निवासी जयसेन बरुआ रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। 22 फरवरी को वह ओल्ड फरीदाबाद इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से नकदी निकालने के लिए गए थे। जब उन्होंने नकदी निकालने के लिए एटीएम में कार्ड डाला तो नकदी नहीं निकली। इस पर पीछे खड़े युवक ने बुजुर्ग से मदद करने की कहकर उनका कार्ड अपने हाथ में लेकर मशीन में डाल दिया। लेकिन इस प्रयास में भी नकदी नहीं निकली। इस पर युवक एटीएम में नकदी न होने की कहकर वहां से चला गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी भी बाइक पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जब वह बदरपुर के नजदीक पहुंचे तो उनके मोबाइल पर एसएमएस आने लगे। जिनमें लिखा था कि उनके बैंक खाते से ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए 1 लाख रुपये निकल गए हैं। उन्होंने बैंक के हेल्पलाइन नंबरपर फोन करके एटीएम कार्ड को बंद करवाया। जांच में पता चला कि 1 लाख रुपयों में से 40 हजार रुपये कानपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजे गए हैं। पुलिस का कहना है कि अपना एटीएम कार्ड अंजान के हाथ में नहीं थमाना चाहिए। बुजुर्ग ने अंजान युवक को एटीएम कार्ड देकर भूल की थी। जिसकी वजह से उनके बैंक खाते से 1 लाख रुपये निकल गए थे।

