कूष्मांडा जय जग सुखदानी,दया करो महारानी

फरीदाबाद। संवाददाता

First Published:31-03-2017 06:42:48 PM Last Updated:31-03-2017 06:42:48 PM

...या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।। के भाव से शुक्रवार को नवरात्र के चौथे दिन आदिशक्ति दुर्गा मां के चौथे स्वरूप कूष्मांडा देवी की पूजा-अर्चना की गई। ब्रह्मांड की रचना करने वाली मां कूष्मांडा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही मंदिरों में लगी रही। महिलाओं ने देवी को सुहाग सामग्री चढ़ाकर पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने मां कूष्मांडा को लाल गुलाब चढ़ाए और मालपुए का भोग लगाकर अपनों के लिए निरोगी रहने और कुशाग्र बुद्धि की मनोकामना की। देवी मां का कूष्मांडा रूप तृप्ति और वृत्ति का प्रतीक है। धन-धान्य, सुख-संपत्ति व समृद्धि का वरदान देने वाली मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ रही। भीड़ के चलते मंदिर के बाहर लंबी लाइन में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। मंदिरों में घंटे और मां के जयकारों से आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिनभर माता के जयकारे लगाती रही। शहर के अलग-अलग इलाकों में माता की चौकी व जागरण का दौर दिन-रात चलता रहा। श्री गोपाल गौशाला मंदिर में आचार्य अनिल शास्त्री ने कहा कि श्रद्धालुओं का विश्वास है कि आदिशक्ति की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता की उपासना से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए श्रद्धालुगण अपने घरों में और मंदिरों में देवी की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा-अर्चना करते हैं। मां के उदर से हुआ सृष्टि का विस्तार

श्रीलक्ष्मी नारायण दिव्यधाम में चल अनुष्ठान के बीच आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने कूष्मांडा मां के रूप का वर्णन करते हुए कहा कि जब सृष्टि का विस्तार नहीं था। उस समय मां के कुष्मांडा रूप ने अपने उदर से सृष्टि का विस्तार किया। मां का कुष्मांडा स्वरूप अन्नपूर्णा का है। मां के इस रूप का संदेश है कि आवश्यकता नहीं होती तो जग नहीं होता। जग नहीं होता तो कुछ नहीं होता। देवी ने भक्तों को भूख, इच्छा शक्ति का आभास कराया। उन्होंने कहा कि मां की अराधना को भक्त उदर की ज्वाला से जोड़ सकते हैं। माता का कुष्मांडा रूप तृप्ति और वृत्ति का प्रतीक है। कई प्रकार के रस, आहार, प्रकृति के उपहार माता के इस स्वरुप की स्तुति से जुड़े हैं। महिसाषुर वध के बाद देवताओं ने देवी के इस रूप की स्तुति की। इस स्वरूप का वर्णन भगवान ब्रह्मा ने भी किया था। मां का यह स्वरूप की श्रद्धालुओं को धन-धान्य, सुख-संपत्ति व समृद्धि का सूचक है। कालका मंदिर गए श्रद्धालु

शहर के मंदिरों में तो सुबह ही भीड़ शुरू हो जाती है। साथ ही शहर में अधिकांशत: लोग प्रतिदिन सुबह दिल्ली कालका जी मंदिर भी माता के दर्शन करने जाते हैं। सुबह दो-तीन बजे से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना शुरू हो जाता है। कुछ श्रद्धालु रात में पैदल नंगे पैर माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। इनमें महिलाए भी शामिल होती है। कुछ लोग ढोल-नगाड़ों के साथ नाचते-गाते मंदिर पहुंचते हैं। फरीदाबादवासियों की कुलदेवी माना जाती है पथवारी मंदिर की देवी

करीब चार सौ साल पुराने पथवारी मंदिर की देवी फरीदाबादवासियों की कुलदेवी मानी जाती हैं। नवरात्रों में पथवारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। पथवारी मंदिर में देवी मां का दरबार है। शिव परिवार, हनुमान, शनिदेव और भैरों बाबा की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित हैं। नवरात्रों में मंदिर परिसर में प्रतिदिन होने वाले देवी मां के भजनों से माहौल भक्तिमय बना रहता है। पुराने फरीदाबाद निवासी अनिल गर्ग बताते हैं कि एक किदवंती के मुताबिक पथवारी मंदिर की मूर्ति करीब चार सौ साल पुरानी है। फरीदाबाद गांव में वर्षों पहले चेचकनुमा भयंकर बीमारी फैली थी। उसी दौरान गांव के मुख्य रास्ते के निकट एक अष्टभूजाधारी देवी की मूर्ति निकली। उसी स्थान पर गांव के लोगों ने इस मूर्ति का मंदिर बना दिया, जिससे इस मंदिर का नाम पथवारी मंदिर पड़ा। गांव के लोगों ने देवी मां को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ से बनाए गए कपड़े के पंखे अर्पित किए। गांव भयंकर बीमारी से मुक्त हो गया। तभी से गांव के लोग प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन मां का पंखा अर्पित करने लगे। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और देवी मां के प्रति लोगों की आस्था मजबूत होती गई। पंडित मुनीश्वर प्रसाद मिश्रा बताते हैं कि नवरात्रों में सुबह से भक्तजनों की भीड़ एकत्र हो जाती है। ज्योत प्रचंड के बाद मंदिर में पूजा अर्चना शुरू होती है। नवमी के दिन भी मेला मंदिर के सामने मेला लगने की परम्परा वर्षों से है। मंदिर में इन दिनों भजन, कीर्तन तथा सत्संग का आयोजन प्रतिदिन किया जाता है। रक्षाबंधन पर लगता है पंखा मेला

रक्षाबंधन के मौके पर पथवारी मंदिर पर पंखा मेला लगता है। जगदीश गोयल बताते हैं कि मान्यता और श्रद्धा के चलते इन दौरान फरीदाबाद के मूलवासी देश-विदेश में कहीं भी हों माता के मंदिर में पंखा चढ़ाने आते हैं। माता की कृपा से श्रद्धालुओं को निरोगी होने का वरदान मिलता है। नवरात्रों में जिले के कोने-कोने और अन्य जिलों से भी श्रद्धालुगण यहां पूजा-पाठ के लिए पहुंचते हैं।

