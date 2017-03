हाईवे के अजरौंदा पुल पर राहगीरों ने भरे फर्राटे

फरीदाबाद कार्यालय संवाददाता

First Published:27-03-2017 12:01:44 AM Last Updated:27-03-2017 12:02:05 AM

जिले के बीचों बीच होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-दो के छह लेन एवं सुधारीकरण कार्य के तहत बनाए गए अजरौंदा ओवर ब्रिज का रविवार को केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद राहगीरों ने इस पर खूब फर्राटे भरे। दिल्ली व मथुरा जाने वाले सीधे ओवर ब्रिज से होकर निकल गए। जिससे अजरौंदा चौक और नीलम फ्लाईओवर पर लगने वाला जाम रविवार को बिल्कुल नहीं दिखााई दिया। ट्रैफिक नियंत्रित करने में तैनात पुलिस कर्मी भी ओवर ब्रिज पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने से राहत की सांस लेते नजर आए। एनएचपीसी और बल्लभगढ़ का निर्माण भी जल्द: गुर्जर

गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधारीकरण कार्य जिले के लिए भी एक बड़ी विकास परियोजना है। इसके तहत बाटा, बड़खल व ओल्ड फरीदाबाद ओवर ब्रिज पहले ही खोलकर वाहनों के आवागमन के लिए लोगों को समर्पित किए जा चुके हैं और आज अजरौंदा ओवर ब्रिज के भी शुरू हो जाने से वाहनों के हाईवे पर आने जाने में काफी सुविधा महसूस होगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एनएचपीसी चौक तथा बल्लबगढ़ में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा और उनके शुरू हो जाने से फरीदाबाद व पलवल के अलावा मथुरा आगरा की तरफ जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन प्रमुख छह ओवर ब्रिजों के अलावा जिले की सीमा के तहत मेवला महाराजपुर तथा वाईएमसीए चैक पर दो व्हीकल अंडर पास (वीयूपी) भी बनाए जा रहे हैं और इनका निर्माण कार्य भी अन्तिम चरण में है। पलवल एलीवेटिड ओवर ब्रिज को मिले 200 करोड़

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि पलवल जिले में नेशनल हाईवे बाईपास पर बनाए जाने वाले काफी लम्बे एलीवेटिड ओवर ब्रिज का निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत राशि मंजूर हो चुकी है। इस पुल के बन जाने से पानीपत की तर्ज पर ही पलवल भी जाम से मुक्त हो जायेगा और लम्बी दूरी के वाहनों को गुजरने में काफी आसानी होगी। उन्होंने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े शेष सुधारीकरण कार्य को शीघ्रता के साथ पूरा करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समारोह में मौजूद रहे

इस अवसर पर फरीदाबाद एनआईटी हलके के विधायक नगेन्द्र भड़ाना, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन अजय गौड़, हरियाणा, लेबरफैड के चेयरमैन सुरेन्द्र तेवतिया, उपायुक्त समीरपाल सरो, भाजपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट गोपाल शर्मा, जिला परिषद के चेयरमैन विनोद चैधरी, फरीदाबाद नगर निगम की महापौर सुमनबाला व वरिष्ठ उपमहापौर देवेन्द्र चैधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता नयनपाल रावत, बड़खल के एसडीएम रीगन कुमार, बल्लबगढ़ के एसडीएम अमरदीप जैन तथा डीसीपी एनआईटी पूर्ण चंद पवांर राष्ट्रीय राजमार्ग-दो के हरियाणा क्षेत्र प्रभारी एवं परियोजना निदेशक धीरज सिंह व परियोजना प्रबन्धक सुरेश चंद, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कार्यकारी अभियन्ता बीएस खोखर आदि उपस्थित थे। प्रदूषण कम होने की संभावना

शहर का वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से बनाए गए एक्शन प्लान में नेशनल हाईवे सिक्स लेन प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। इसके निर्माण के चलते उड़ने वाली धूल मिटटी से बेशक प्रदूषण का ग्राफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे-जैसे निर्माण कार्य पूरा होता जा रहा है, वैसे-वैसे प्रदूषण की हालत सुधरने की संभावना भी प्रबल होती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इसका दावा कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जेबी शर्मा का कहना है कि वाहनों के धुएं के बाद प्रदूषण का ग्राफ बढ़ाने की एक बड़ी वजह धूल मिटटी भी है। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट का भी इसमें एक योगदान है। बहरहाल, अधिकारी अब इस बात को मानने लगे हैं कि सिक्स लेन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हाईवे पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी साथ ही धूल की वजह से जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा था वो भी कम हो जाएगा। नीलम पुल के जाम से मिलेगी राहत

नेशनल हाईवे सिक्स लेन प्रोजेक्ट के तहत अजरौंदा पर बनाए गए ओवर ब्रिज के शुरू होने से शहर को जोड़ने वाले मुख्य नीलम पुल का इस्तेमाल करने वाले राहगीर अब राहत की सांस ले सकेंगे। क्योंकि ओवर ब्रिज का शुभारंभ होने की वजह से यहां अब जाम की आशंका काफी कम रहेगी। दरअसल, वाहनों का घनत्व ज्यादा होने से यहां जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती थी, मगर अब ऐसे हालात बनने का कोई बड़ा कारण नहीं होगा।

