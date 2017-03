गुरुग्राम: खेड़की दौला टोल प्लाजा को बिलासपुर शिफ्ट करने की तैयारी

दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थानांतरित करेगा। एनएचएआई ने यह निर्णय हरियाणा सरकार के टोल हटाने के बाबत कडे़ कदम उठाने के बाद लिया है। असल में इस टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम मानेसर आईएमटी के उद्योगों एवं गुरुग्राम के रीयल एस्टेट सेक्टर के विकास में बड़ी बाधा बना हुआ है। एनएचएआई के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में एनएचएआई की हुई बैठक में इन संभावनाओं पर विचार किया गया। इस टोल प्लाजा को राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 8 पर बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों ने बिलासपुर का दौरा कर पहले ही कर लिए हैं। अब इस पर जल्द से जल्द अमल की योजना बनाई जा रही है। यह टोल प्लाजा बिलासपुर चौक से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा।

एनएचएआई के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। खेड़की दौला टोल प्लाजा एक बड़ी बाधा है। एनएचएआई और हरियाणा सरकार दोनों इसे शिफ्ट करने के पक्ष में हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि तकरीन डेढ़-दो माह पहले ही बिलासपुर के निकट प्रस्तावित टोल प्लाजा साइट का निरीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एनएचएआई एमएसईपीएल और पिंक सिटी एक्सप्रेसवे लिमिटेड को मुआवजे का भुगतान करेगी। हालांकि एनएचएआई के अध्यक्ष वाईएस मलिक कहते हैं कि अभी इस पर अधिकृत निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे किया जाएगा योजना पर अमल

योजना के अनुसार, एनएचएआई गुड़गांव जयपुर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा पिंक सिटी एक्सप्रेसवे लिमिटेड से वापस खरीद लेगा। पिंक सिटी एक्सप्रेसवे लिमिटेड के पास वर्तमान में गुड़गांव-जयपुर राजमार्ग के लिए रियायत अधिकार है। इसी तरह, एनएचएआई मिलेनियम सिटी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड(एमएसईपीएल) से जिसके बाद दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे का रियायत अधिकारी है, वापस ले लेगा। बिलासपुर में टोल प्लाजा गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बिलासपुर में टोल प्लाजा एनएचएआई स्वयं स्थापित करेगा। ताकि एमसीईपीएल और बैंकर्स को जो राशि वह टोल प्लाजा हटाने के बदले प्रदान करेगा उसकी भरपाई कर सके। टोल संचालन कंपनी को दी जाएगी धनराशि

इस मसले पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों की 21 मार्च को चंड़ीगढ़ में एचएसआईआईडीसी की अगुवाई में बैठक भी बुलाई गई थी लेकिन यह बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के ओएसडी वी उमाशंकर कहते हैं कि जल्द ही नई तारीख बैठक के लिए तय होगी। फिलहाल पूर्व में हुई बैठक के मुताबिक टोल प्लाजा संचालन कंपनी एमसीईपीएल को खेड़की दौला टोल प्लाजा वापस लेने के लिए 1200 करोड़ रुपये लोन और 800 करोड़ रुपये ब्याज जमा कराना है। एचएसआइआइडीसी इसके लिए 600 करोड़ रुपये का भुगतान आइएमटी के उद्यमियों की मदद से करेगा। शेष धनराशि बिल्डरों की मदद से हरियाणा सरकार और एनएचएआई देगी। इसलिए जरूरी है टोल प्लाजा को शिफ्ट करना

टोल प्लाजा शिफ्ट होने से आइएमटी के उद्योगों में काफी बढ़ोत्तरी होगी। अभी आइएमटी मानेसर में करीब 250 औद्योगिक प्लॉट खाली हैं। सेक्टर आठ में विकसित किया गया आइटी सेक्टर भी खाली है। आइएमटी उद्यमियों मनोज त्यागी कहते हैं कि टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की बजाए पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए।

