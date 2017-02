SAVE DU कैंपेन से अलग हुई गुरमेहर, 'पब्लिक प्रोटेस्ट मार्च' आज

लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा गुरमेहर कौर ने रामजस कॉलेज हिंसा को लेकर एबीवीपी के खिलाफ शुरू किए गए कैंपेन से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन कौर ने लोगों को आज होने वाले ‘स्टूडेंट अगेन्स्ट रेप थ्रेट’ मार्च में शामिल होने की अपील की है।

गुरमेहर कौर ने मंगलवार को ट्वीट करके बताया, मैं इस कैंपेन से अलग हो रही हूं। सभी लोगों को शुभकामनाएं। अब मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे जो कहना था, वो कह दिया।'

I'm withdrawing from the campaign. Congratulations everyone. I request to be left alone. I said what I had to say.. (1/2)