भाजपा में लौटे पूर्व मंत्री अशोक प्रधान

नई दिल्ली/नोएडा, विशेष संवाददाता/सत्यदेव यादव/विक्रम शर्मा

First Published:13-01-2017 11:16:47 PM Last Updated:13-01-2017 11:16:47 PM

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक प्रधान भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर सपा में शामिल हुए प्रधान की यह घर वापसी है। भाजपा के युवा मोर्चा से राजनीति शुरू करने वाले प्रधान नोएडा-खुर्जा लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद व अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भाजपा मुख्यालय में महासचिव अरुण सिंह व भूपेंद्र यादव ने प्रधान को भाजपा की सदस्यता दिलाई। प्रधान ने कहा कि उनको सपा में घुटन महसूस हो रही थी। वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि घर वापस आ रहे हैं। प्रधान के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनावी लाभ मिल सकता है। राजनीतिक गणित बिगड़ने पर लौटे प्रधान

चार बार सांसद रहे अशोक प्रधान ने भाजपा में वापसी कर ली है। लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल 2014 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में उनके पास कोई पद नहीं था। बताया जाता है कि गौतमबुद्धनगर और आसपास के जिलों में डॉक्टर महेश शर्मा के तेजी से उभरने के बाद प्रधान ने सपा का रूख किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असरदार राजनीतिक कद की चाहत रखने वाले प्रधान को बड़ा झटका तब लगा जब बसपा से गौतमबुद्धनगर के लोकसभा सांसद सुरेंद्र नागर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आगे चल कर सपा की टिकट पर उन्हें राज्य सभा से सांसद भी बना दिया गया। समाजवादी पार्टी में ढाई वर्षों से अधिक समय तक रहने के बावजूद अशोक प्रधान को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। सपा में घमासान और कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाओं के बीच प्रधान को अपना राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा था। सपा में जाने को वह अब अपनी बड़ी भूल बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोट बंटेगा

प्रधान के भाजपा में वापसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर जरूर पड़ेगा। बकौल अशोक प्रधान उनकी वापसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत होगी। खासकर दलित वोट भाजपा को मिलेगा। हिन्दुस्तान से बातचीत में प्रधान ने खुद विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात से इनकार किया। लेकिन परिवार के सदस्य के लिए खुर्जा से टिकट के सवाल को उन्होंने यूपी में भाजपा की जीत का दावा करते हुए टाल दिया। अशोक प्रधान के भाजपा में शामिल होने से बसपा प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वोट कटेगा तो दूसरी पार्टियों खास कर भाजपा को इसका फायदा बताया जा रहा है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन की स्थिति में भी दलित वोट का बंटना तय है। हालांकि विरोधी पार्टी प्रधान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधान अगर कद्दावर नेता होते तो वह 2009 में बुलंदशहर से लोकसभा का चुनाव नहीं हारते। अगर उनके पीछे बड़ा वोट बैंक होता तो 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में जाने के बाद डॉ. महेश की जीत पर असर पड़ता। जबकि यह चुनाव डॉ. महेश रिकॉर्ड वोट से जीते थे। 1996 में पहली बार सांसद बने थे अशोक प्रधान

भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अशोक प्रधान पहली बार 1996 में नोएडा-खुर्जा(आरक्षित) लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल कर सांसद बने थे। इसके बाद लगातार इसी सीट से चार बार सांसद बने। वाजपेयी सरकार में वर्ष 2001 में अशोक पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। 13 दिसंबर 1953 को घोंडली दिल्ली में जन्मे अशोक प्रधान की 23 नवंबर 1983 को बिमला प्रधान से विवाह हुआ। अशोक प्रधान के 1 बेटा व 2 बेटिया हैं। इन दिनों प्रधान परिवार सहित शहर के सेक्टर-50 के बी ब्लॉक में रह रहे हैं। अशोक प्रधान 11, 12, 13 और 14 वीं लोकसभा के लिए खुर्जा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। इससे पहले वह कम उम्र में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय हो गए थे। अशोक प्रधान को अटल-आडवाणी का करीबी माना जाता है। पौने तीन साल सपा में रहे

भाजपा में तवज्जो न मिलने पर अशोक प्रधान अप्रैल 2014 में सपा में शामिल हो गए थे। सपा में जाते ही उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अब इन दिनों कोई पद नहीं था। अब सपा में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिलने और गौतमबुद्धनगर लोकसभा क्षेत्र में राज्यसभा में सुरेंद्र नागर को भेजे जाने के बाद इनका महत्व भी कम हो रहा था। इसके अलावा सपा परिवार में चल रहे विवाद के कारण इनको बेहतर भविष्य नजर नहीं आ रहा था। यही महत्वपूर्ण वजह रही कि अशोक प्रधान को फिर घर वापसी करनी पड़ी। कल्याण सिंह की नाराजगी ले डूबी प्रधान को

आरक्षित हो रखी खुर्जा सीट के बाद बनी गौतमबुद्नगर लोकसभा सीट सामान्य हो गई। इस कारण अशोक प्रधान को आरक्षित हो रखी बुलंदशहर सीट से बीजेपी ने 2009 में टिकट दिया। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता व वर्तमान में राज्यपाल कल्याण सिंह की नाराजगी अशोक प्रधान की हार का मुख्य कारण बनी। आरोप लगा कि डिबाई विधानसभा सीट से कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को शिकस्त देने वाले गुड्डू पंडित की मदद अशोक प्रधान ने की थी हालांकि अशोक प्रधान इससे साफ इंकार करते हैं। अशोक के साथी नेताओं से भी मिलेगा पार्टी को बल

अशोक प्रधान के साथ शहर के भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे महेश अवाना व योगेंद्र चौधरी के भी दोबारा भाजपा में आने से क्षेत्र में पार्टी के गुर्जर वोट बैंक में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। अशोक प्रधान का कैरियर एक नजर में

-वर्ष 1996 में पहली बार नोएडा-खुर्जा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए

-इस सीट से यह चार बार सांसद रहे

-वर्ष 1998 में पूरे यूपी में रिकार्ड मतों से जीत हासिल कर देश की टॉप टेन सूची में शामिल हुए

-सितंबर 2001 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ कन्यजूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री

-मंत्री बनने से पहले वह कई विभागों की कमेटी के सदस्य भी रहे

