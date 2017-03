ई-इंडस्ट्री पोर्टल करेगा उद्यमियों की समस्या दूर: गोयल

फरीदाबाद वरिष्ठ संवाददाता

First Published:25-03-2017 08:44:50 PM Last Updated:25-03-2017 08:44:50 PM

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार एक नया ई-इंडस्ट्री पोर्टल तैयार करवा रही है, जहां उद्योगपतियों की हर समस्या का समाधान एक क्लिक पर होगा। इस अलावा नए उद्योगों के लिए ई-भूमि पोर्टल भी सहायक होगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने शुक्रवार को इसे शुरू किया, जो सरकार का भूमि बैंक तैयार करने में भी मददगार होगा। नए उद्योग लगाने के लिए मात्र डेढ़ महीने में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलेगी। उद्योगपतियों की सुविधा के लिए उनके सुझावों पर प्रदेश की उद्योगनीति में बदलाव किया जा सकता है। बशर्ते उसमें देश और प्रदेश का हित हो। गोयल शनिवार को सेक्टर-12 स्थित हुडा प्रदर्शनी सभागार परिसर में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और एचएसआईआईडीसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो (हाइटेक्स)-2017 के उद्घाटन के बाद उद्योगपतियोंं और छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें उद्योगपतियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रगति के पथ पर है। हरियाणा देश के कुल क्षेत्रफल का करीब 1.3 फीसदी है, लेकिन देश की विकास दर में करीब चार फीसदी का योगदान दे रहा है। ऐसे में उद्योगपति और तेजी से आगे बढ़े, नए-नए विचारों पर काम करें। प्रदेश सरकार उन्हें हरसंभव मद्द करेगी। निवेश के लिए उत्सुक 1300 प्रवासी

हरियाणा सरकार के प्रयास से करीब 33 देशों में बसे करीब 1300 हरियाणावी लोगों ने प्रदेश में नए कारोबार शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। इसमें करीब 20 हजार करोड़ रुपये के समझौते किए गए हैं। हरियाणा सरकार का उद्देश्य नए उद्योग लगवाकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है। युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का काम सरकार तेजी से कर रही है। हरियाणा में करीब 164 इंजीनियरिंग कॉलेज और करीब 127 पोलीटेक्नीक कालेजों में उद्योगों की मांग के मुताबिक छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह समारोह में रहे उपस्थित

इस मौके पर उपमहापौर मनमोहन गर्ग, उद्योग एवं वाणिज्यक विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक सुधीर राजपाल, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जैन, पीएचडी के सिद्धार्थ मोदी, अनिल खेतान, सौरव सान्याल, उपायुक्त समीर पाल सरो, हरियाणा खादी बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गरिमा मित्तल, पार्थ गुप्ता, एसडीएम अमरदीप जैन, मधु पिल्ले, राजेश नागर, अरुण बजाज, कर्नल शैलेंद्र कपूर, संजीव खेमका, राजकुमार अग्रवाल, आरपी हंस, अजय जुनेजा, शम्मी कपूर, पीजेएस सरना, मनोज रूंगटा व सुभाष चंद्र आदि मौजूद रहे। प्रदेश की कनेक्टिविटी में हुआ सुधार

उद्योगमंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। बीते पचास वर्षों में जहां केवल सात राष्ट्रीय राजमार्ग ही हरियाणा की सीमा को छूकर निकलते थे, वहीं बीते ढाई साल में इनकी संख्या बढ़कर 15 राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गई है। प्रदेश की कनेक्टिविटी में सुधार से कारोबार बढ़ेगा। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। जिससे यहां आईएमटी में उद्योगपतियों को कारोबार में आसानी होगी। रोजगार के लिए युवाओं की बढ़ी उम्मीद

मेले में कई कॉलेजों के छात्र भी पहुंचे, जिन्हें विभिन्न कंपनियों के प्रबंधकों से रूबरू होने का मौका मिला। रोजगार की दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एसीई ट्रेक्टर कंपनी के प्रबंधकों ने कई मेकेनिकल छात्रों का साक्षात्कार लिया। शनिवार को करीब 180 छात्रों के साक्षात्कार किए गए। हरियाणा सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने या मासिक मानदेय के लिए शुरू की गई सक्षम पोर्टल के तहत पंजीकरण करवाने वाले युवाओं ने प्रतिभागिता करने वाली कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार दिए। जिला रोजगार अधिकारी सुनीता यादव ने बताया कि रोजगार मेले के पहले दिन मारूति, स्पाइस जेट, फॉरचून, प्लेटिनम, स्टार वायर, कंधार सोल्यूशन जैसी करीब 15 कंपनियों ने भाग लिया। सक्षम पोर्टल के तहत अब तक करीब 1898 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। यहां रोजगार मेला 27 मार्च तक जारी रहेगा।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web