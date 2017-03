पीएम मोदी से खुश हुए सीएम केजरीवाल, किया ट्वीट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ट्वीट किया है। हालांकि इस बार उन्होंने पीएम को कोसा नहीं है बल्कि उन पर प्रसन्नता जाहिर की है। केजरीवाल ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि मैं खुश हूं कि मोदी जी ने दिल्ली सरकार के अच्छे काम की सराहना की है। दरअसल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा शहरी विकेंद्रीकरण पुरस्कार दिया गया है। स्कूल प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है।

I am glad that Modi ji also acknowledges that Delhi govt doing great work. https://t.co/vhEkI3tkIn