रामजस मामले में दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: केजरीवाल

नई दिल्ली, एजेंसी

First Published:28-02-2017 04:38:23 PM Last Updated:28-02-2017 04:38:23 PM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर रामजस कॉलेज में हिंसा करने तथा एक छात्रा गुरमेहर कौर को धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई का अनुरोध किया।



उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि बैजल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में तनावपूर्ण माहौल के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन लोगों की ज्यादतियों के कारण ही तनाव पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश भक्ति के नाम पर ये लोग सरेआम अपनी मनमानी करते हैं। खुद ही नारे लगवाते हैं और फिर खुद ही वहां विरोध करने पहुंच जाते हैं। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर श्री केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी एक विशेष संगठन या समुदाय के मंत्री नहीं है बल्कि पूरे देश के मंत्री हैं ऐसे में सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी हैं जैसा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे दिल्ली वासियों के हितों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। इससे पहले आज दिन में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि वह रामजस प्रकरण को लेकर उपराज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह इस मामले के साथ ही एक शहीद सैनिक की बेटी गुरमेहर कौर को सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बारे में भी राज्यपाल से बात करेंगे। गुरमेहर कौर ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी का विरोध करने वाले छात्रों का समर्थन करने के कारण उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उसे दुष्कर्म तक की धमकी दी गई है। केजरीवाल और बैजल के बीच यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब रामजस कॉलेज विवाद को लेकर आज आइसा के नेतृत्व में एबीवीपी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और कुछ शिक्षकों ने विरोध मार्च निकाला। इसमें जेएनयू और जामिया मीलिया इस्लामिया के छात्र भी शामिल थे।

