पंचायत में पराजित उम्मीदवार के मुकदमे को वापस कराने की पैरवी

फरीदाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:15-01-2017 08:03:56 PM Last Updated:15-01-2017 08:03:56 PM

वार्ड-22 के पराजित उम्मीदवार अवनेश शर्मा के आह्वान पर रविवार को गांव तिलपत के बाबा सूरदास मंदिर परिसर में बुलाई गई पंचायत में कई समुदायों के लोगों ने शिरकत की। पंचायत में अवनेश शर्मा व उनके परिवार की महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी और उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामलों की निंदा की गई। पंचायत के मौजिज लोग मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर इन मुकदमों को वापस कराए जाने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री मनोहरलाल और पुलिस आयुक्त से मिलेंगे। पंचायत में दिल्ली-एनसीआर के इलाकों के अलग-अलग समुदायों के लोग पहुंचे। पंचायत में उपस्थित विभिन्न समुदायों के करीब 21 मौजिज लोगों की कमेटी का गठन किया गया। कमेटी जल्द ही मुकदमों को वापस लेने के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी। साथ ही जिले में फैली राजनीतिक अराजकता की तस्वीर भी भाजपा नेतृत्व के सामने प्रस्तुत करेगी। अधिवक्तागणों ने पराजित उम्मीदवार व पीड़ित अवनेश शर्मा को कानूनी मद्द निशुल्क उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। पुलिस को जिम्मेवार ठहराया

पंचायत में विभिन्न बिरादरी के प्रतिनिधियों ने नगर निगम चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। साथ ही पराजित प्रत्याशी अवनेश के घर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निदां की। पराजित उम्मीदवार और उसके परिवार की महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के लिए पंचायत ने पुलिस को जिम्मेवार ठहराया। भूजल दोहन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

पंचायत में वक्ताओं ने भूजल दोहन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल, चुनाव परिणाम के बाद सराय ख्वाजा इलाके में जो झगड़ा हुआ था, उसमें अवैध रूप से किए जा रहे भूजल दोहन के विरोध करना ही बड़ा कारण बताया गया। पंचायत में अधिवक्ता ओपी शर्मा ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई सत्ताधारियों के इशारे पर की गई है। पुलिस, प्रशासन और राजनीति के गठजोड़ से इलाके में बड़ी मात्रा में अवैध भूजल दोहन करके दिल्ली में बेचा जा रहा है। राजनीति लोगों के संरक्षण में पानी का बड़ा अवैध करोबार चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो इसके खिलाफ पूरे शहर में आंदोलन चलाया जाएगा। महिलाओं ने दिया संघर्ष में साथ देने का भरोसा

पंचायत में महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची। कई संगठनों की महिलाएं पंचायत में मौजूद रही। कई स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता आशा शर्मा, जनसेवा वाहिनी की अध्यक्ष पूनम मिश्रा, शीला आदि महिलाओं ने मंच से चेतावनी देते हुए कहा है कि महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ महिलाए एकजुट होकर इस संघर्ष में साथ हैं। आशा शार्म ने कहा कि गुंडो ने जिस तरह अवनेश शर्मा के परिवार की महिलाओं से साथ बदसलूकी की है वह शहर के लिए शर्मनाक है। राजनीति में महिलाओं के साथ बदसलूकी करके बदला लेना अत्याचार है। इन प्रमुख लोगों ने पंचायत में की शिरकत

गांव तिलपत के सरपंच पिंटू, बाबा रामकेवल, विश्व ब्राहमण संगठन के दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष केपी शर्मा, रोहताश शर्मा, गिर्राज शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा, सुभाष कौशिक, पंकज पराशर, अवनेश शर्मा, मुकेश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, आशा शर्मा, राजबाला शर्मा, पूनम मिश्रा, प्रेमचंद गौड़, अरविंद भारद्वाज, टीपी भारद्वाज, हरी सिंह नंबरदार, उमेश भाटी, जगबीर भदौरिया, वीरेंदर दत्त, प्रहलाद शर्मा, वीरेंदर सिंह बडगुर्जर, रिंकू चंदीला, सुमित गौड़, पोहप सिंह नंबरदार, रविंदर पराशर, बृजमोहन वत्स, बालकिशन वशिष्ठ, श्याम सुंदर शर्मा, लच्छी राम, शंभु शर्मा, लाखन शर्मा, योगेश गौड़, सुमित गौड़, हुकम शर्मा, बृजमोहन वातिस, कपिल पराशर, किशन चंद, बिजेंद्र शर्मा, रवि मोहन, विजय कौशिक, देवकुमार शर्मा, जितेंद्र शर्मा,ईश्वर कौशिक,मनीष शर्मा व सुनील चौधरी आदि मौजूद रहे। पंचायत में उपस्थित कुछ लोगों की प्रतिक्रिया

वीरचंद वाल्मीकि: चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। यह अलग बात है कि ताकतवर गरीब और सीधे व्यक्ति को जीतने नहीं देता। लेकिन अपनी बात कहने पर मारपीट करवा देना गलत है।

पूनम मिश्रा: महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी के खिलाफ महिला आयोग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति महिला के साथ बदसलूकी कैसे कर सकता है? पुलिस की मौजूदगी में घर में घुसकर अत्याचार किया गया। आशा शर्मा: सत्ताधारी नेता सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। उन्हें अब किसी बहन-बेटी की इज्जत और आम लोगों की चिंता नहीं है, बल्कि सत्ताधारी अपराध औ गलत कार्यों को संरक्षण देने में जुटे हैं।

पहली बार पुलिस घर में घुसी पुलिस अवनेश शर्मा, पराजित उम्मीदवार व पीड़ित: चुनाव में हार-जीत चलती है। मैने भी पूरे शहर की तरह हार स्वीकार की। लेकिन मेरे और मेरे परिवार की महिलाओं के साथ सत्ताधारियों के इशारे पर की गई बदसलूकी। गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की। जब पुलिस उनकी नहीं सुन रही तो फिर समाज के बीच जाना ही एक रास्ता है। वह कोई अपराधिक व्यक्ति नहीं हैं, चुनाव लड़ना सभी का संवैधानिक अधिकार है। पहली बार पुलिस उनके घर में घुसी।

