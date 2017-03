BSP-SP के बाद अब कांग्रेस ने EVM पर उठाए सवाल, किया Tweet

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान

First Published:14-03-2017 10:35:32 AM Last Updated:14-03-2017 10:36:23 AM

उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत पर मायावती और अखिलेश यादव की ओर से उठे सवालों के बाद अब कांग्रेस ने भी ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि एमसीडी चुनाव, ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए। दरअसल, उन्होंन अरविंद केजरीवाल को ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव निष्पक्ष कराए जाएं और उसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि सब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। Many are doubting EVMs-



Not prejudiced-nor casting aspersions on results;

I want @ArvindKejriwal to hold MCD elections through BallotPapers — Ajay Maken (@ajaymaken) March 13, 2017

यूपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मुस्लिम और पिछड़ों को अलग रखकर आर्थिक तरक्की कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी चुनाव में जीत 403 सीटों वाले प्रदेश में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देकर जीत हासिल की, जहां 19.3 फीसदी मुस्लिम आबादी है। नतीजों के दिन अखिलेश यादव और मायावती ने भी ईवीएम पर आरोप लगाया था।

Web Title: congress put question on evm used in polls after bsp and sp in up polls

