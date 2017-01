दिल्ली में कम होगी ठंड, लखनऊ में पारा 0.1 डिग्री पर पहुंचा

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान लाइव टीम

First Published:14-01-2017 08:22:06 AM Last Updated:14-01-2017 08:22:06 AM

देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह आंशिक कोहरा छाया रहा। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में अगले दो दिनों में सर्दी में कमी आने के आसार हैं। वहीं लखनऊ में शनिवार को न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे का असर दिल्ली आने वाली ट्रेनों पर भी नजर आया। कोहरे के चलते आठ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार आज हल्का कोहरा रहेगा। दिन का आधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। वहीं वीकेंड पर अगले दो दिनों में सर्दी में कमी आने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले दो दिनों में ठंड में काफी कमी आएगी। 16 जनवरी को दिल्ली व आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। हवा में आद्र्रता 100 फीसदी रही। इलाके तापमान

लोधी रोड 3.0

पालम 5.3

अक्षरधाम 3.8

डीयू 7.2

आयानगर 5.5

रिज 6.0

मुंगेशपुर 3.8

(तापमान डिग्री सेल्सियस में) कोहरे के चलते शनिवार को 25 ट्रेनें लेट हुई, छह के समय में बदलाव किया गया और आठ ट्रेनों को कैंसिल किया गया। यूपी में पारा 1 डिग्री तक गिरा लखनऊ समेत पूरा यूपी हाड़ कंपा देने वाली सर्दी की चपेट में हैं। प्रदेश के कई मंडलों में तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। लखनऊ में शुक्रवार को पारा 0.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया और शनिवार सुबह भी लखनऊ में पारा 0.1 डिग्री सेल्सियस की दर्ज किया गया। बर्फीली हवाओं के आगे तेज धूप भी बेअसर ही साबित हो रहा है। दिन भर लोग ठिठुरने को मजबूर रहे। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से ठंड का असर बढ़ा है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सामान्य से सात डिग्री कम रहा। अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से चार डिग्री कम रहा। धीरे-धीरे राहत: मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि शनिवार को न्यूनतम तापमान दो से तीन के करीब रहने की उम्मीद है। साथ ही एक दो दिन के भीतर बर्फीली हवाओं से भी कुछ राहत मिल सकती है। कोहरे का भी कहर:कई स्थानों पर घने कोहरे और सर्द हवा की वजह से लोगों को भारी मुश्किल हो रही है। भीषण ठंड में सबसे अधिक परेशानी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। प्रदेश के अधिसंख्य स्थानों पर घने कोहरे की वजह से राजमार्गो पर रात में वाहन रेंग-रेंगकर चल रहे हैं। जानें अपने शहर का तापमान दिल्ली: न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकत्तम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस देहरादून: न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकत्तम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रांची: न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकत्तम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस लखनऊ: न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सिय और अधिकत्तम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पटना: न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सिय और अधिकत्तम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस अफसरों की अधूरी तैयारी पर भड़के पीएम मोदी, बीच में ही छोड़ी प्रेजेंटेशन! रेल हादसों पर बड़ा खुलासा, नक्सली पैसे देकर तुड़वाते हैं रेल पटरी

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: cold in next two days will be less in delhi lucknow mercury peaked at 01 degrees

From around the Web