शादी करने आए दूल्हे बैरंग लौटे, दर्जनभर युवक लाखों की ठगी के हुए शिकार

बल्लभगढ़

First Published:15-01-2017 08:40:22 PM Last Updated:15-01-2017 08:40:22 PM

सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हन लेने आए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दर्जन भर से अधिक दूल्हों को उस समय गहरा झटका लगा, जब न तो दुल्हन ही उस समारोह में पहुंची और न ही आयोजक। परिजनों के साथ हाथ में मेहंदी और बदन पर हल्दी का उपटन लगाए इन दूल्हों ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाते हुए उत्तर प्रदेश की उस संस्था के खिलाफ शिकायत दी है, जिसने इन नौजवानों को दुल्हन दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते हुए मोटा पैसा हड़प लिया। राजस्थान, यूपी व हरियाणा में बल्लभगढ़ के दर्जनभर से अधिक दूल्हे रविवार सुबह अपने रिश्तेदारों के साथ बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान पहुंच गए। सुबह 10 बजे से पहले पहुंचने वाली गाड़ियों में ज्यादातर यूपी नंबर की गाड़ियां थीं। जिसमें हाथों में मेंहदी व नए कपड़े पहने खिलखिलाते युवक कुछ युवक गाड़ी से उतर रहे थे। उनके साथ उनके परिवार के लोगों ने भी चमचमाते नए कपड़े पहने हुए थे। यूपी की एक संस्था ने झांसा देकर यहां बुला लिया। जहां आयोजित विवाह सम्मेलन में इनकी शादी कराकर इन्हें दुल्हन दी जानी थी। इसके लेकर संस्था की ओर से बोर्ड भी टंगवाए गए।

किन्तु रविवार सुबह दशहरा मैदान खाली देखकर सभी दूल्हे बने युवक व उनके परिवार वाले दंग रह गए। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उनके साथ संस्था के लोगों ने शादी के नाम पर लाखों रुपये ठग लिए हैं। अब उन्हें न दूल्हन मिली हैं और न ही उनका पैसा वापिस। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बताया कि उन्होंने 31 कन्याओं की शादी करानी है। भुगत भोगियों की कहिन

मनोज निवासी इटावा: मेरी मुलाकात संतोष नामक युवक से हुई। उसने सम्मेलन में शादी कराने की बात कही। 40 हजार रुपये मेरे से नकद ले लिए गए। 30 हजार रुपये दावत में लगवा दिए गए। दो गाड़ी लेकर बल्लभगढ़ आए हैं। 40 हजार रुपये इसमें खर्चा हो गया। हमने सभी पैसे नकद दिए हैं। उन्हें संस्था की ओर से पीली चिटठी भी दी गई। लड़की हमें संस्था ने मोदी नगर कार्यालय में दिखाई । राजू निवासी भरतपुर : उज्जवल सामाजिक संस्था की रेखा नामक एक महिला एक अन्य महिला मुकेशी के साथ उनके परिवार वालों से मिली। रेखा ने बताया कि उनकी संस्था सामुहिक विवाह कराती है। मेरा विवाह हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने व परिवार के लोगों ने मिलकर हमसे 40 हजार रुपये नकद, 50 हजार रुपये दावत व 20 हजार रुपये की गाड़ी का खर्चा करवा दिया। उन्हें भी मोदी नगर में लड़की दिखाई गई। नरेश निवासी कोराली जिला जोगीपुरा: जीजा के दोस्त की बहन ने रेखा से मुलाकात कराई। उसने बताया कि सामुहिक विवाह में तुम्हारी शादी करा देंगे। उन्होंने दो बार में एक लाख रुपये नकद दिए गए। इसके दावत सहित अन्य कार्यक्रम में उनके करीब ढाई लाख रुपये लग गए। सगाई व लड़की दिखाने का कार्यक्रम तीन माह पहले हुआ। मुझे भी मोदी नगर में लड़की दिखाई गई। हरबिलास, निवासी इटावा : संतोष नामक एक महिला के जरिए रेखा से मुलाकात हुई। संतोष गांव की ही महिला है। उससे 30 हजार रुपये नकद लिए। इसके बाद दावत में भी करीब 20 हजार लग गए। अब 20 हजार गाड़ियों में खर्च करवा दिए हैं। रविवार को सम्मेलन के लिए बुलाया था, लेकिन दशहरा मैदान में यहां कोई नहीं मिला है। मुझे भी मोदी नगर में संस्था के कार्यालय में लड़की दिखाई गई। उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। वह असल थे या नकली पता नहीं। संस्था का पूर्ण विवरण

कुछ पीड़ित परिवार ने तीन हजार रुपये लिखी रसीद दिखाई। जिसमें संस्था का नाम भारतीय दहेज उन्मूलन संस्था, भारत पंजीकरण-1471 मुख्य कार्यालय होली चौक, मलियाना मेरठ व मोबाइल नंबर 9568354459 दर्शाया गया है। कुछ पीड़ितों ने बताया कि उन्हें संस्था का नाम उज्जवल सामाजिक संस्था बताया गया। हिन्दुस्तान ने इस मोबाइल नंबर को मिला तो पता चला कि यह नंबर गल्त है। पीड़िता के अनुसार संतोष नामक महिला शादी कराने वाली संस्था की प्रदेश अध्यक्ष बताई। पीड़ितों के नाम, जो बने ठगी के शिकार

मनोज निवासी इटावा, राजू निवासी भरतपुर, नरेश कौराली जिला जोगीपुरा, हरबिलास निवासी इटावा, अखिलेश निवासी जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद, भीम निवासी भरतपुर, महेश निवासी भरतपुर, खजान निवासी हरफला, केशव, मिंटू निवासी शिव शारदा कालोनी बल्लभगढ़,दिनेश निवासी हरफला बल्लभगढ़, अखिलेश पुत्र श्री राम स्वरूप निवासी सुभाष कालोनी बल्लभगढ़ निरीक्षक रूप लाल, शहर थाना बल्लभगढ़ : शिकायत लिखित में दी थी, जांच में पाया गया कि पूरा मामला मोदी नगर थाने का बनता है। सभी कुछ मोदी नगर में हुआ। फिर भी संस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

