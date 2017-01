चुनाव पर निगरानी के लिए 80 टीमें बनीं

गाजियाबाद। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:07-01-2017 11:44:20 PM Last Updated:07-01-2017 11:44:20 PM

विधानसभा चुनाव में आचार संहिता का पालन कराने के लिए 80 टीमें गठित की गईं हैं। इसमें 18 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। ये दस्ते पूरे जनपद में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा 21 नोडल अफसर बनाए गए हैं। ये अफसर कामों की निगरानी करेंगे, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए 80 टीमें बनाईं हैं। सभी को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं हैं, ताकि सभी काम सुगमता से पूरा हो सके। नोडल अफसर और उड़न दस्ते के अलावा वीडियो निगरानी के लिए पांच टीम, स्टेटिक सर्विलांस के लिए 16 टीमें, लेखा के लिए छह टीम, वीडियो अवलोकन के लिए पांच टीमें, सहायक व्यय प्रेक्षक 7 और एमसीएमसी की 1 टीम बनाई गई है। इनकी ड्यूटी विधानसभावार लगाई गई है। इन टीमों ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं, ईवीएम को लेकर शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से समीक्षा हुई। इसमें ईवीएम की उपलब्धता, कर्मियों प्रशिक्षण आदि पर चर्चा हुई। वीवी पैट के बारे में बताया

प्रशासन ने शनिवार को सरकारी स्कूलों में वीवी पैट मशीन का प्रदर्शन किया। प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर बहरामपुर, प्राथमिक विद्यालय डूंडाहेड़ा, प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुरा, प्राथमिक विद्यालय कांशीराम आवास योजना प्रताप विहार और प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर विजयनगर में यह कार्यक्रम हुआ। इन स्कूलों में वीवी पैट (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) के बारे में बताया गया है। इस बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ वीवी पैट लगाया जाएगा। वोट डालने के बाद वीवी पैट की स्क्रीन पर यह लिखकर आ जाएगा कि आपने किसे वोट दिया है। सात सेकेंड तक यह स्क्रीन पर दिखेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का जायजा लिया

जनपद में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने शनिवार को मतगणना, मतदान कार्मिकों के रवानगी स्थल और ईवीएम की सीलिंग कराने के लिए चयनित स्थानों का मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि काम में शिथिलिता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने मुख्य विकास अधिकारी कृष्णा करुणेश और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ मंडी समिति गोविंदपुरम, कमला नेहरूनगर में सीबीआई एकेडमी के पीछे स्थित मैदान और महिला पॉलिटेक्निक भवन का भ्रमण किया। वहां उपलब्ध संसाधनों, स्थान सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के बाद ईवीएम को रखने के लिए महिला पॉलिटेक्निक में स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। निर्वाचन कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर शुरू

जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने निर्वाचन कंट्रोल रूम में टोल फ्री नंबर भी शुरू कर दिया है। लोग 18001803031 टोल फ्री नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतकर्ता 0120-2827044 नंबर पर फोन कर सकते हैं। अगर कोई फैक्स करना चाहे तो वह इस नंबर 0120-2827045 पर फैक्स कर सकता है। इसके अलावा dmgha@nic.in पर शिकायत भेजे सकते हैं। @dm_ghaziabad पर ट्वीट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी @administrationghaziabad पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। आचार संहिता में शुरू हुआ नया काम तो हुई शिकायत

निर्वाचन के लिए बने कंट्रोल रूम में शुक्रवार की रात करीब 11 बजे इंटरलॉकिंग लगाने की शिकायत आई। आचार संहिता के चलते नया निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं। इसके चलते कंट्रोल रूम ने तुरंत संबंधित रिटर्निंग अफसर को जानकारी दी गई। कंट्रोल रूम प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि तीन दिन के अंदर 100 से अधिक शिकायतें पहुंची हैं। अधिकतर शिकायतें वोटर आईडी से संबंधित हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web