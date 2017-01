टेंडर घोटाले में चार कंपनियों की 19.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

टेंडर घोटाले में चार कंपनियों की 19.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

नोएडा। प्रमुख संवाददाता

First Published:16-01-2017 09:34:18 PM Last Updated:16-01-2017 09:34:18 PM

नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चार कंपनियों की 19.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। प्रवर्तन निदेशालय ने जिन चार कंपनियों पर कार्रवाई की है उनमें एक कंपनी यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता की है। यह कार्रवाई सीबीआई की टेंडर घोटाले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से हुए खुलासों पर आधारित है। ईडी नोएडा प्राधिकरण में यादव सिंह के कार्यकाल में मनमाने तरीके से दिए गए टेंडरों की भी जांच कर रही है।



सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा, दिल्ली तथा गाजियाबाद में यादव सिंह के कार्यकाल में मनमाने तरीके से करोड़ों के ठेके हासिल करने वाली कंपनी तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा जेएसपी प्रोजेक्टस लिमिटेड की 19.42 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जबकि यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता की कुसुम गारमेंट को एनकेजी इंफ्रा ने 50 लाख रुपये खाते में जमा कराए थे। शुरुआती जांच में पाया गया है कि तीनों कंपनियों को टेंडर छूटने से पहले ही काम करने की इजाजत दी गई थी। इससे साफ है कि टेंडर किस कंपनी के नाम छूटेगा यह यादव सिंह को पता होता था। कई टेंडर ऐसे भी छोड़े गए हैं जिनमें प्राधिकरण को जमानत राशि के रुप में दी गई एफडी इन्हीं कंपनियों ने एक दूसरे के नाम से जमा कराई। ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) के तहत सीबीआई में दर्ज एफआईआर के तथ्यों पर जांच शुरु कर दी है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण में हुए करोड़ों के टेंडर घोटाले में प्राधिकरण अधिकारियों तथा घोटोले से जुड़े दूसरे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच शुरु कर दी गई है। यादव सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में भी ईडी ने जांच शुरु कर दी है। ईडी की कार्रवाई

कंपनी धनराशि

जेएसपी प्रोजेक्टस 9.79 करोड़ रुपये

तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी 5.11 करोड़ रुपये

एनकेजी इंफ्रा 4.52 करोड़ रुपये

कुसुम गारमेंटस 50 लाख रुपये ईडी के निशाने पर आए प्राधिकरण अफसर

प्राधिकरण में करोड़ों रुपये के टेंडरों की बंदरबांट में कई अफसर करोड़पति बने हैं। पुलिस, सीबीसीआईडी, सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने भी यादव सिंह और उनके करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। ईडी प्राधिकरण में यादव सिंह के समय में तैनात रहे पूर्व एवं कई मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरु कर चुकी है। सोमवार को 19.92 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। भ्रष्टाचार व काली कमाई के आरोपों से घिरे नोएडा प्राधिकरण के निलंबित मुख्य अभियंता यादव सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है। बसपा सरकार में बेहद पावर फुल रहे यादव सिंह का प्रमोशन से लेकर ठेकों में सीधा हस्तक्षेप रहा। वर्ष 2012 में सपा सरकार आते ही इनके खिलाफ मनमाने तरीके से ठेके देने को लेकर कोतवाली सेक्टर-39 में 954 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पहले पुलिस ने और फिर सीबीसीआईडी ने मामले की जांच की। इसके बाद काफी समय तक फरार रहे यादव सिंह को अचानक सभी जांच में क्लीचिट मिल गई। 12 नवंबर 2014 को वह प्राधिकरण में दोबारा तैनात हुए। इस बार वह और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उन्हें तीनों प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विभाग का मुखिया (इंजीनियर इन चीफ) बना दिया गया। मनमाने तरीके से करोड़ों रुपयों के भूमिगत केबल डालने, अंडरपास, तथा सड़क बनाने के ठेके एनकेजी इंफ्रा, तिरुपति कंस्ट्रक्शन तथा जेएसपी प्रोजेक्टस को दिए गए। जबकि यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता की कंपनी कुसुम गारमेंट में ठेकेदार फर्मों से करोड़ों रुपये डाले गए। सीबीआई ने बीते साल ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। उसमें यादव सिंह तथा ठेकेदार फर्मों के गठजोड़ का खुलासा किया गया। यह है मौजूदा स्थिति

तीन फरवरी 2016 को सीबीआई ने यादव सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद से वह डासना जेल में बंद हैं। इसके अलावा प्राधिकरण के एपीई रामेंद्र सिंह, एपीई देवीराम आर्य, जेई राजीव कुमार, जेई आरडी शर्मा, जेई ओमपाल सिंह, जेई जयपाल के साथ ही ठेकेदार एनकेजी के प्रदीप गर्ग, तिरुपति कंपनी के विनोद कुमार डासना जेल में बंद हैं। यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता तथा जेएसपी कंस्ट्रक्शन के एमडी पंकज जैन अभी फरार चल रहे हैं। यादव सिंह का कैरियर 1980 में नोएडा प्राधिकरण में बतौर जेई भर्ती हुए।

1985 में सहायक अभियंता बने।

1995 में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर पदोन्नत।

1997 में सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गए।

2002 में चीफ मेंटीनेंस इंजीनियर बने।

2011 में इंजीनियर इन चीफ पर पदोन्नति।

जून 2012 सत्ता परिर्वतन के बाद यादव सिंह निलंबित हुए।

जून 2012 प्राधिकरण ने कोतवाली सेक्टर-39 में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

12 नवंबर 2014 को तीनों प्राधिकरण के इंजीनियर इन चीफ बने।

27 नवंबर 2014 को आयकर ने उनके घर समेत 20 ठिकानों पर मारा छापा।

28 नवंबर 2014 यादव सिंह से तीनों प्राधिकरण के इंजीनियर इन चीफ का चार्ज वापस लिया गया।

03 फरवरी 2016 को सीबीआई ने यादव सिंह को गिरफ्तार किया

16 मार्च 2016 को यादव सिंह समेत 11 आरोपी तथा तीन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web